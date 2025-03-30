¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¡¡¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Î¥É¥ì¥¹¡¢Ãå¹©¼°¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡Ä¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ëÉþ¤Ç¤â¡ÖÉ×ÉØÃç¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤ë¥³¡¼¥Ç¤ÎÈëÌ©¡×
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê30¡Ë¤¬¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤È¤ÎÅÅ·â·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤«¤é1Ç¯¡£¸ø¼°¹Ô»ö¤Ê¤ÉÆÃÊÌ¤Êµ¡²ñ¤Ë¤ÏÉ×ÉØ¤½¤í¤Ã¤Æ¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤È¤ê¤ï¤±¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏÃíÌÜ¤ÎÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÌ£ß·ºÌ»Ò¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¥«¥Ã¥³Æâ¤ÏÌ£ß·¤µ¤ó¡Ë¤Ï¡¢¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤¬Ãå¤ë¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ëÉþ¤Î¡ÈÆÃÄ§¡É¤ò¤³¤¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤¬ÂçÃ«Áª¼ê¤È¸ø¼°¤Î¾ì¤Ë½Ð¤ë»þ¤Ï¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤È¤Î¿§¤Î¥ê¥ó¥¯¡¢É×ÉØ¤ÇÊÂ¤ó¤À»þ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òµ¤¤Ë¤µ¤ì¤ÆÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
»äÉþ¤Ç¤Ï¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¤¤¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¡£¤À¤¬¡¢ºòÇ¯5·î¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ö¥ë¡¼¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥¬¥é¡×¤Ç¤Ï¡¢Ê·°Ïµ¤¤òÊÑ¤¨¤¿¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÁ´¿È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤ÇÅÐ¾ì¡£¥É¥ì¥¹¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢NYÈ¯¾Í¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖElie Tahari¡×¤ÎÉÊ¤À¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥·¥Õ¥©¥óÂµ¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ü¥È¥à¥¹¤Ï¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¥µ¥ó¥À¥ë¤ä¥Ð¥Ã¥°¤â¹õ¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤ÎºÊ¤ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢È©¤ÎÏª½Ð¤Ï¾¯¤Ê¤¯¹µ¤¨ÌÜ¤Ê°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ê¾ì¤Ç¤Î¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢¸÷Âô´¶¤ä¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤Ê¤É¡¢ÁÇºà¤Ç¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë´¶¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¥Ï¥ó¥µ¥à¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¿ÈÄ¹¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤´¼«¿È¤Î¥Ø¥ë¥·¡¼¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Î¿ÍÊÁ¡¢É×¤Ø¤Îµ¤¸¯¤¤¤Î¤É¤Á¤é¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¶¯¤¯¼õ¤±¤ë°õ¾Ý¤Ï¡¢ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤É¤ó¤ÊÉþ¤òÃå¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤º¡¢»öÁ°¾ðÊó¤¬¾¯¤Ê¤¤¾ì¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ëµ¡²ñ¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤Þ¤êËÁ¸±¤ò¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¤Ï»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¢£¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤«¤é¤â¸«¤¨¤ë¡ÖÉ×ÉØ¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤µ¡×
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤«¤é¤â¸¬µõ¤Ê¿ÍÊÁ¤¬»Ç¤¨¤ë¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤À¤¬¡¢¡Ö¥Ö¥ë¡¼¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥¬¥é¡×¤Ç¤ÏÉ×ÉØ¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤µ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿½Ö´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢É×ÉØ¤Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ¥¿¥¤¥à¤Î¤³¤È¡£»£±Æ¸å¤Ë¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤¬1ÅÙÎ¥¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤«¤éÍ×Ë¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÂçÃ«¤Ï¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤ò¼«Ê¬¤Î¤â¤È¤Ë¸Æ¤Ó´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£2¿Í¤ÏºÆ¤Ó´ó¤êÅº¤Ã¤Æ»£±Æ¤Ë±þ¤¸¡¢ÂçÃ«¤¬ºÊ¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ë´¶·ã¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
Â³¤¯7·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢ÂçÃ«¤¬¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥É¥¤¥ÄÈ¯¾Í¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖHUGO BOSS¡Ê¥Ò¥å¡¼¥´¡¦¥Ü¥¹¡Ë¡×¤ÎÉþ¤òÉ×ÉØ¤½¤í¤Ã¤ÆÃå¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤È¤ÂçÃ«¤Ï¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÎÎ¢Â¦¤Ë°¦¸¤¡¦¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬»É½«¤µ¤ì¤¿Ãã¿§¤¤¥¹¡¼¥Ä¤òÃåÍÑ¡£¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Ï¿¿¤ÃÇò¤Ê¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢É×ÉØÃçÎÉ¤¯¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÊâ¤¯»Ñ¤ÏÂç¤¤¯ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤¬ÂçÃ«¤È°ì½ï¤Ë¡ÖBOSS¡×¤ÎÉþ¤òÃå¤Æ¡¢É×ÉØ¤Ç¸ø¤Î¾ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë»Ñ¤Ï¤½¤Î¸å¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸«¤é¤ì¤¿¡£
ºòÇ¯11·î¤ÎMVPÈ¯É½»þ¡¢Âç¥ê¡¼¥°ÀìÌç¶É¡ØMLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡Ù¤ËÉ×ÉØ¤Ç¥ê¥â¡¼¥È½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢¹õ¤¤¥â¥Î¥°¥é¥àÊÁ¤Î¥í¥ó¥°¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃåÍÑ¡£º£Ç¯2·î¤Ë¥Ï¥ï¥¤¤Î¹âµé¥ê¥¾¡¼¥È³«È¯¤ÎÃå¹©¼°¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÍÍ»Ò¤¬¡¢¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿ºÝ¤â¡Ê¸½ºß¤Ïºï½üºÑ¤ß¡Ë¡¢¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤ÏÇò¤¤¥í¥ó¥°¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â¡ÖBOSS¡×¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤À¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
É×ÉØ¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¤½¤í¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤¬Ãå¤ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Î¿§Ì£¤Ï¡¢ÂçÃ«¤È¤Î¡È¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¡É¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢Ì£ß·¤µ¤ó¤ÏÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö¡Ø¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¡¼¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡È¥Ç¥³¥¤¥«¥é¡¼¡É¤Î¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¤È¥·¥ã¥Ä¤Î¥«¥é¡¼¤¬¡¢¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Î¥É¥ì¥¹¤Î¿§¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØMLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡Ù¤Ë¥ê¥â¡¼¥È½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¥¥ã¥á¥ë¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ï¹õ¤Ç¤·¤¿¡£¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ï¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥í¥ó¥°¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡È¥¥ã¥á¥ë¡ßÇò¡É¤Î¥Ç¥³¥¤¤¬2¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°Ìò³ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥ï¥¤Åç¤ÎÃå¹©¼°¤Ç¤Ï¥°¥ì¡¼¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥¢¥í¥Ï¥·¥ã¥Ä»Ñ¤ÎÂçÃ«Áª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤âÇò¤Ë¥°¥ì¡¼¤Î¥Ü¥¦¥¿¥¤¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£É×ÉØ¤È¤â¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¡ØBOSS¡Ù¤Ç¤½¤í¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿§Ì£¤ò¥ê¥ó¥¯¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤â¡¢É×ÉØ¤ÎÃç¤Î¤è¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ê¾ì¤À¤«¤é¤³¤½¡¢É×ÉØ¤Îå«¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£