º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¢ËÜµòÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ï2²óÅÓÃæ61µå2¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡¡½é²ó¤¤¤¤Ê¤ê41µå¡¢Å¬»þÆâÌî°ÂÂÇ¤È²¡¤·½Ð¤·»Íµåµö¤¹
¢£MLB ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¼¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ê23¡Ë¤¬¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤È¤ÎÂè3Àï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼2ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¡¢ËÜµòÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç1²ó2/3¡¢61µå¤òÅê¤²¤Æ¡¢Èï°ÂÂÇ3¡¢Ã¥»°¿¶2¡¢»Í»àµå4¡¢¼ºÅÀ2¤À¤Ã¤¿¡£
Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢ÀèÆ¬¤ÎZ.¥Þ¥Ã¥¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¡Ê29¡Ë¡¢3ÈÖ¡¦S.¥È¡¼¥±¥ë¥½¥ó¡Ê25¡Ë¤Ëº¸°ÂÂÇ¤òÊü¤¿¤ì¤ë¤È2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é5ÈÖ¡¦C.¥¡¼¥¹¡Ê23¡Ë¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨ËþÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÂ³¤¯6ÈÖ¡¦M.¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¡Ê30¡Ë¤ÎÂÇµå¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ø¤ÎÅ¬»þÂÇ¤È¤Ê¤êÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤ËËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ÏÂ³¤¡¢T.¥¹¥¦¥£¡¼¥Ë¡¼¡Ê24¡Ë¤Ë¤Ï²¡¤·½Ð¤·¤Î»Íµå¤Ç0¡¼2¤È¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬¥·¥å¡¼¥È²óÅ¾¤·¡¢°ÂÄê¤»¤º¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤âÄã¤á¤Ë°ú¤Ã¤«¤±¤ë¶ì¤·¤¤¥Þ¥¦¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ä¾¸å¤Î1²óÎ¢¤ËF.¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡Ê35¡Ë¤Ë¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¡£1ÅÀº¹¤Çº´¡¹ÌÚ¤Ï2²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ë»Íµå¤òµö¤¹¤È¡¢2»à¤«¤éºÆ¤Ó»Íµå¤Ç2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¡£¤³¤³¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÆâÌî¿Ø¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢º´¡¹ÌÚ¤ËÇØÈÖ¹æ¡È11¡É¤ò¾ù¤Ã¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎM.¥í¥Ï¥¹¡Ê36¡Ë¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¶»¤òÃ¡¤¤¤ÆÎå¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Ù¥ó¥Á¤«¤éD.¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê52¡Ë¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÊâ¤ß´ó¤ê¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï¹ßÈÄ¡¢ËÜµòÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï1²ó2/3¡¢61µå¤òÅê¤²¤Æ¡¢Èï°ÂÂÇ3¡¢Ã¥»°¿¶2¡¢»Í»àµå4¡¢¼ºÅÀ2¤È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢Î©¤ÁÄ¾¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤«¤á¤º¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ËÜµòÃÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ïº´¡¹ÌÚ¤ËÂç´¿À¼¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«¥Ö¥¹¤È¤Î³«Ëë¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤Ç¤Ï3²ó56µå¤òÅê¤²¤Æ¡¢Èï°ÂÂÇ1¡¢Ã¥»°¿¶3¡¢»Í»àµå5¡¢¼ºÅÀ1¤Ç¾¡¤ÁÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤òÆÀ¤é¤ì¤º¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤Æ¤¤¤ë¡£