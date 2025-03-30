¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç¥×¥ì¥¤¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡È17»î¹çÏ¢Â³ÌµÇÔ¡É¡¡¥·¥å¥Á¥§¥¹¥Ë¤¬²á¤´¤¹ÂçÀ®¸ù¤Î¥·¡¼¥º¥ó
27Æü¤Ë¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè27Àá±ä´üÊ¬¤Ç¥ª¥µ¥¹¥Ê¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡£¥´¡¼¥ë¤ò¼é¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÍê¤ì¤ë¼é¸î¿À¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ô¥©¥¤¥Á¥§¥Õ¡¦¥·¥å¥Á¥§¥¹¥Ë¤À¡£
¥Á¡¼¥à¤Ï3-0¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¤¬¡¢¥·¥å¥Á¥§¥¹¥Ë¤Ï¤³¤ì¤Ç¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ17ÀïÏ¢Â³ÌµÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥°Àï8»î¹ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°4»î¹ç¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¹ñ²¦ÇÕ3»î¹ç¡¢¥¹¡¼¥Ú¥ë¥³¥Ñ¤Î2»î¹ç¤Î·×17»î¹ç¤ÇÌµÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¸«»ö¤ÊÀ®ÀÓ¤À¡£
¥Á¡¼¥à¤ÎÌµÇÔ¤Ï¥·¥å¥Á¥§¥¹¥Ë1¿Í¤Î¸ùÀÓ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤Î17»î¹ç¤Î¤¦¤Á9»î¹ç¤Ç¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¥·¥å¥Á¥§¥¹¥Ë¤Î¹×¸¥¤¬Âç¤¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£Ãæ¤Ç¤âÁ°È¾Áá¡¹¤ËDF¥Ñ¥¦¡¦¥¯¥Ð¥ë¥·¤¬Âà¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢10¿Í¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â1-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°½à¡¹·è¾¡1st¥ì¥°¡¦¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«Àï¤Ï1¤Ä¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤À¤í¤¦¡£
¥·¥å¥Á¥§¥¹¥Ë¤Ïºòµ¨½ªÎ»¸å¤Ë¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢GK¥Þ¥ë¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥Æ¥¢¡¦¥·¥å¥Æ¡¼¥²¥ó¤¬Éé½ýÎ¥Ã¦¤·¤¿¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¸½ÌòÉüµ¢¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¸«»ö¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥·¥å¥Á¥§¥¹¥Ë¤È¤Î·ÀÌó¤ÏÂçÀ®¸ù¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£