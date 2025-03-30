ÅìÌî¹¬¼£¡¡¡Ö¥ï¥¤¥É¥Ê¡×°ìÈÖ¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡È¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÌäÂê¡É¡Ö½é¤á¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¤È¤¤Î¡Ä¡×°ÛÍÍ¤Ê¶ÛÄ¥´¶
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅìÌî¹¬¼£¡Ê57¡Ë¤¬¡¢30ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡×¡ÊÆüÍËÁ°10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÈÖÁÈ¤¬ºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅìÌî¤Ï¡Ö°ìÈÖ¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÌäÂê¤Î¤È¤¤Ë¡¢¤º¡¼¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤ÊÈÖÁÈ¤¬¼è¤ê¾å¤²¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤À¤ó¤À¤ó¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¤â¼è¤ê¾å¤²¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡ÊÅÄÂ¼¡Ë½ß¤µ¤ó¤È¡¢½é¤á¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¤È¤¤Î¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÀÅ¤«¤µ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÅìÌî¤äÅÄÂ¼½ß¤Î°ì¸À°ì¶ç¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢°ÛÍÍ¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÀÅ¤«¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡ÖËÜÅö¤ËÃ¯°ì¿Í¡Ê¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤µ¤Ê¤¤¡Ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î¸ÆµÛ¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¡×¤È²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¡¡º£ÅÄ¹Ì»Ê¤Ï¡Ö¥¿¥Ö¡¼Ãæ¤Î¥¿¥Ö¡¼¤ä¤Ã¤¿¤â¤ó¤Í¡×¤È»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£