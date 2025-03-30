¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡¢É×¡¦ÂçÁÒ»ÎÌç¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¿ÍÀ¸Ë¤«¤Ë¡Ö¤â¤·Ã¶Æá¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é²¿¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤ÈÉÝ¤¹¤®¤ë¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/03/30¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡È¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡É¤³¤ÈÃÓÅÄÈþÍ¥¤¬¡¢29ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖGoogle Pixel presents ANOTHER SKY¡×¡Ê¤è¤ë11»þ¡Á¡Ë¤Ë¡¢½÷Í¥¤Î»³ËÜÉñ¹á¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£É×¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçÁÒ»ÎÌç¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤è¤ëÊÑ²½¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡õÂçÁÒ»ÎÌçÉ×ºÊ¡¢Ì©Ãå¥×¥ê¥¯¥é
ÂçÁÒ¤È¤Ï¡¢»¨»ï¡ÖPopteen¡×¡Ê³ÑÀî½Õ¼ù»öÌ³½ê¡Ë¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ç½Ð²ñ¤¤¡Ö16ºÐ¤«¤é°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¡¢ÀÄ½Õ¤Î»þÂå¤ò¤º¤Ã¤È»ä¤Ï¡ÊÈà¤È¡Ë°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡£¼«¿È¤Ï¸µ¡¹¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥¤¥ó¥É¥¢¤Ê¿Í¤Ç¡¢»Å»ö¤È¤«¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤éÃý¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤¹¤ë¤±¤É¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÏÁ´Á³³°¤Ë½Ð¤Ê¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¤¬¡¢¸òºÝ¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡Ö¡ÊÂçÁÒ¤Ï¡Ë¤¹¤´¤¤¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ê¿Í¤À¤«¤é¡¢¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤È¤«¤âÁÇÀø¤ê¤È¤«¤âÁ´Á³¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤â¶½Ì£¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ã¶Æá¤¬¤ä¤ë¤«¤é¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤é¡Ø¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤¤¤¸¤ã¤ó¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤È¤«¡×¤È¡¢¼¡Âè¤ËÊÑ²½¤¬Ë¬¤ì¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ÂçÁÒ¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤È¤³¤í¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¡¦ÂÎ¸³¤ò¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¸ý¤Ë¡£¡Ö¡Ø¤â¤·Ã¶Æá¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é²¿¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤È»×¤¦¤ÈÉÝ¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤Î»Å»ö¤â¤½¤¦¤À¤·Ã¶Æá¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤â¤À¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤À¤¤¤Ö¿ÍÀ¸Ë¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡õÂçÁÒ»ÎÌçÉ×ºÊ¡¢Ì©Ãå¥×¥ê¥¯¥é
¢¡¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡¢É×¡¦ÂçÁÒ»ÎÌç¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¡Ö¿ÍÀ¸Ë¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×
ÂçÁÒ¤È¤Ï¡¢»¨»ï¡ÖPopteen¡×¡Ê³ÑÀî½Õ¼ù»öÌ³½ê¡Ë¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ç½Ð²ñ¤¤¡Ö16ºÐ¤«¤é°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¡¢ÀÄ½Õ¤Î»þÂå¤ò¤º¤Ã¤È»ä¤Ï¡ÊÈà¤È¡Ë°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡£¼«¿È¤Ï¸µ¡¹¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥¤¥ó¥É¥¢¤Ê¿Í¤Ç¡¢»Å»ö¤È¤«¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤éÃý¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤¹¤ë¤±¤É¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÏÁ´Á³³°¤Ë½Ð¤Ê¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¤¬¡¢¸òºÝ¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡Ö¡ÊÂçÁÒ¤Ï¡Ë¤¹¤´¤¤¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ê¿Í¤À¤«¤é¡¢¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤È¤«¤âÁÇÀø¤ê¤È¤«¤âÁ´Á³¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤â¶½Ì£¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ã¶Æá¤¬¤ä¤ë¤«¤é¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤é¡Ø¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤¤¤¸¤ã¤ó¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤È¤«¡×¤È¡¢¼¡Âè¤ËÊÑ²½¤¬Ë¬¤ì¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¾ðÊó¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û