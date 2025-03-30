Çú¾ÐÌäÂê¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¤é½Ð±é¥¿¥¤¥¿¥ó¥é¥¤¥Ö¡¡¥²¥¹¥È¤Ï¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡¢¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È¡¢¥»¥ó¥Á¥Í¥ë
Çú¾ÐÌäÂê¤Ê¤É¤¬½êÂ°¤¹¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥¿¥¤¥¿¥ó¡×¤Î¡Ö¥¿¥¤¥¿¥ó¥é¥¤¥Ö¡×¤¬¡¢4·î18Æü¸á¸å7»þ30Ê¬¤«¤éÅìµþ¡¦Åì¶äºÂ¤Î»þ»öÄÌ¿®¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡¢¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È¡¢¥»¥ó¥Á¥Í¥ë¡¢BOOMER¤¬¥²¥¹¥È¡£
¥¿¥¤¥¿¥ó½êÂ°¤ÏÇú¾ÐÌäÂê¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡¢¥¥å¥¦¡¢Ç¾¤ß¤½É×¡¢¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦ÂçÄë¹ñ¡¢¥·¥Æ¥£¥Û¥Æ¥ë3¹æ¼¼¡¢¥Í¥³¥Ë¥¹¥º¡¢½Õ¤È¥Ò¥³¡¼¥¡¢¤·¤Ó¤ì¥°¥é¥à¥µ¥à¡¢°¤ÉôÊª¸ì¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡Ö¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¡×¤ÇÈ¯ÇäÃæ¡£
Á´¹ñ¤Î±Ç²è´Û25´Û¤Ç¡ÖÇú¾ÐÌäÂêwith¥¿¥¤¥¿¥ó¥·¥Í¥Þ¥é¥¤¥Ö¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÆ±»þÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡¢¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤ÇÈ¯ÇäÃæ¡£ÅöÆü¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï³Æ·à¾ì¤ª¤è¤Ó¡¢TOHO¥·¥Í¥Þ¥º¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥Á¥±¥Ã¥È¡Ævit¡Ç¤Ç4·î18Æü¸áÁ°0»þ¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£²Æì¡¦ºùºä·à¾ì¤Î¤ß·à¾ìÁë¸ý¡¢ÅÅÏÃ¤ÇÁ°Çä¤ê¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£