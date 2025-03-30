¡Ú²¶¤Î³Ú´ï¡¦»ä¤Î°¦µ¡¡Û1812¡Ö»×¤¤½Ð¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¡Ä¡£¡×
¡Ú¥®¥Ö¥½¥óES-335 ¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó ¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¡Û¡ÊÌ¾¸Å²°»Ô¡¡¥®¥¿¡¼Ìì¡¡64ºÐ¡Ë
#1217¡¢#1238¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀâ¤Ï¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢2010Ç¯À½¤Î¥®¥Ö¥½¥óCustomShop MemphisÀ½¤Î¥®¥Ö¥½¥óES-335¤È1980Ç¯À½¤Î¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó ¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
2ËÜ¤È¤â¡¢ÆüËÜÃæ¤Î³Ú´ï²°¤µ¤ó¤òÂÈË¤¯²ó¤êÊâ¤¤¤Æ¡¢¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤»îÁÕ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤È¤Î»×¤¤¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥®¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£
Åö»þ¤Ï¡¢CustomShopNashville¤âÆ±ÍÍ¤Î¥â¥Ç¥ë¤òÀ½ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Á¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¡Ä¡£ËÜµ¡¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¤¤â¡¢²»¿§¤À¤±¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢Â¾¤Ë1ËÜÎÉ¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÙ¤«¤¯¸«¤ë¤È¥Í¥Ã¥¯¤¬¶Ï¤«¤Ë¤Í¤¸¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥Ü¥Ä¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÙ¤«¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î335¡£¥Ñ¡¼¥Ä¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥í¥ó¥ÈPU¤Î¥¨¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò180¡ë¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢£ÐU¤Î³ÑÅÙ¤òÊÑ¤¨¤Æ¥Í¥Ã¥¯Â¦¤¬¸¹¤Ë¶á¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¥¸¥ã¥¸¡¼¤Ê²»¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¡¢¤³¤Î335¤¬¥Þ¥¤¡¦¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡£¤³¤ì¤Ï1980Ç¯¤Ë¡¢¤Þ¤ÀÂç³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿»ä¤¬¡¢Åö»þ50¿ôËü±ß¤È¤¤¤¦ÂçËç¤ò¤Ï¤¿¤¤¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥¬¥Ã¥È¥®¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£
¥«¥Ã¥¿¥¦¥§¥¤¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬¤¿¤Þ¤Ë¥¥º¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¥Ã¥¿¥¦¥§¥¤¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Çµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤¬½Ð¤ë¸ÄÂÎ¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢Çº¤ß¤ËÇº¤ó¤À·ë²Ì¤Î¹ØÆþ¤Ç¤¹¡£º£¤Ç¤â¤´µ¡·ù¤Ê²»¿§¤òÁÕ¤Ç¤Æ¤¯¤ì¤ëÁêËÀ¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÃúÇ«¤ËÃÆ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È²»¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È±¾¤¦¤Î¤Ï¡¢ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿¿¼Â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤ì¤é¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ¸¤¾Ú¿Í¤Ç¤¹¡£¾Ð
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
Á°²ó¤ÈÁ°¡¹²ó¤ÎL5¤È¥ì¥¹¥Ý¡¼¥ë¤âµæ¶Ë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î°ïÉÊ¤Î¤ª½Ð¤Þ¤·¤À¡£¥ê¥È¥Ê¡¼¤Î¸½Êª335¤òÃÆ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î±Æ¤ò°ú¤¤º¤ê¤Ê¤¬¤é¤Î°¦µ¡Ãµ¤·¤Ã¤Æ¤Î¤Ï°ñ¤¹¤®¤ë¡£20Ç¯±Û¤·¤Îî°íð¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢²¼¼ê¤·¤¿¤é°ìÀ¸½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤Ê¤¢¡£°ìÅÙÃÆ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤¢¡£¤½¤â¤½¤â³ØÀ¸»þ¤Ë¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÇã¤Ã¤Á¤ã¤¦»þÅÀ¤Ç¥¤¥Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤·¡£¤·¤«¤â¤ß¤ó¤Ê¥°¥ì¥ó¡¦¥¥ã¥ó¥Ù¥ë¡¦¥â¥Ç¥ë¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Ë1624¤òÇã¤¦¤È¤¤¤¦´Á¹ÔÆ°¡£¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÎÇË²õÎÏ¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤Ê¤Î¤è¡£¤Ç¤â¤Í¡¢Xotic¤ÎBB¤òÂ¸µ¤ËÈ¯¸«¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤¤¿Æ¶á´¶¡£¡ÊBARKS ±¨´ÝÅ¯Ìé¡Ë
¡ú³§¤µ¤ó¤Î³Ú´ï¤ò¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ê1¡ËÅê¹Æ¥¿¥¤¥È¥ë
¡¡¡ÊÎã¡ËÉ¬»à¤Ë¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤ÈÇã¤Ã¤¿Æ´¤ì¤Î¥¸¥ã¥¬¡¼
¡¡¡ÊÎã¡Ë³¨¤ò½ñ¤¤¤¿¤éÀ¤³¦°ì¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥«¥ê¥ó¥Ð
¡Ê2¡Ë³Ú´ïÌ¾¡Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥â¥Ç¥ëÌ¾¡Ë
¡¡¡ÊÎã¡Ë¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥Ó¡¼¥ó¡¡TB-1000
¡¡¡ÊÎã¡Ë¼«ºî¥¿¥ó¥Ð¥ê¥ó¡¡¼êºî¤ê3¹æ
¡Ê3¡Ë¤ªÌ¾Á°¡¡½êºß¡¡Ç¯Îð
¡¡¡ÊÎã¡ËÎý½¬·ù¤¤¤µ¤ó¡¡ÀÅ²¬¸©¡¡21ºÐ
¡¡¡ÊÎã¡Ë»³ÅÄÂÀÏº¤µ¤ó¡¡ËÌ¶èÀÖ±©»Ô¡¡XºÐ
¡Ê4¡ËÀâÌÀ¡¦¼«Ëý¥È¡¼¥¯
¡¡¢¨Ê¸¾ÏÎÌÌä¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¿¤³¤À¤ï¤ê¡¿¼«Ëý¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¡¢²¿¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤¢¤Õ¤ì¤ëÅê¹Æ¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê5¡Ë¼Ì¿¿
¡¡¢¨ºÇÂç5Ëç¤Þ¤Ç
¡ü±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7
¢¡¡Ú²¶¤Î³Ú´ï¡¦»ä¤Î°¦µ¡¡Û¤Þ¤È¤á¥Ú¡¼¥¸