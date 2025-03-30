º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¡ËÜµò¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª½é²ó¤«¤é²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤Ê¤É¤Ç2¼ºÅÀ¡¡¥¹¥È¥é¥¤¥¯Î¨58¡ó¤ÈÀ©µå°ÂÄê¤»¤º
¡¡¡þ¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ê2025Ç¯3·î29Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬29Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡Ë¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï¤ÇËÜµò½éÅÐÈÄ¡£½é²ó¤«¤éÀ©µå¤¬°ÂÄê¤»¤º¤Ë2¼ºÅÀ¤·¡¢ÉÔ°ÂÄê¤ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡1ÈÖ¥Þ¥Ã¥¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¤Ø¤Î½éµå¤Ï96.5¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó155.3¥¥í¡Ë¤ÎÄ¾µå¡£¥·¥å¡¼¥È²óÅ¾¤Ç³°³Ñ¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ø³°¤ì¤¿¡£¥Þ¥Ã¥¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¤Ë¤Ïº¸Á°ÂÇ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢2ÈÖ¥°¥ê¡¼¥ó¤Ï96.7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó155.6¥¥í¡ËÄ¾µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸åÀ©µå¤¬°ÂÄê¤»¤º°ÂÂÇ¤ä»Íµå¤¬Íí¤ó¤Ç2»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¡¢6ÈÖ¥Þ¡¼¥´¡¼¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ï»°ÎÝÀþ¤Ø¤Î¥Ü¥Æ¥Ü¥Æ¤ÎÅö¤¿¤ê¡£º´¡¹ÌÚ¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤«¤é¶î¤±²¼¤ê¤Æ½èÍý¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢Å¬»þÆâÌî°ÂÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£7ÈÖ¥¹¥¦¥£¡¼¥Ë¡¼¤Ë¤Ï¤³¤Î²ó2¤Ä¤á¤Î»Íµå¤È¤Ê¤ë²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤òÍ¿¤¨¤Æ¡¢2ÅÀÌÜ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ï41µå¤òÅê¤²¤Æ¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ï24µå¡£¥¹¥È¥é¥¤¥¯Î¨¤Ï58.5¡ó¤È¤³¤ÎÆü¤âÀ©µåÎÏ¤Ë²ÝÂê¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼½éÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°²óÅÐÈÄ¤Î19Æü¤Î¥«¥Ö¥¹Àï¤Ï¡¢3²ó1°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡¢3»°¿¶¡¢5»Íµå¤Ç¹ßÈÄ¡£ºÇÂ®¤Ï100.5¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161.7¥¥í¡Ë¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤ÉÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÎÂç´Ñ½°¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾µå¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®¤Ï½é²ó¤¬160.2¥¥í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2²ó¤Ï157.4¥¥í¡¢3²ó¤Ï156.5¥¥í¤ÈÍî¤Á¤¿¡£2ÅðÎÝ¤òµö¤·¡¢5»Íµå¤È¥»¥Ã¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤é¤ÎÅêµå¤ÈÀ©µå¤âÂÐºö¤ÏµÞÌ³¤À¡£