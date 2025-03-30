»³ËÜÉñ¹á¡¢É×¡¦¥Þ¥¤¥Õ¥¡¥¹Hiro¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÇÊÑ²½¡Ö¿´¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/03/30¡Û½÷Í¥¤Î»³ËÜÉñ¹á¤¬¡¢29ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖGoogle Pixel presents ANOTHER SKY¡×¡Ê¤è¤ë11»þ¡Á¡Ë¤Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡È¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡É¤³¤ÈÃÓÅÄÈþÍ¥¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£É×¤ÇMY FIRST STORY¤Î¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¡¦Hiro¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤è¤ëÊÑ²½¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³ËÜÉñ¹á¡¢É×¡¦¥Þ¥¤¥Õ¥¡¥¹¤È¤ÎÌ©Ãå¥·¥ç¥Ã¥È
ÃÏ¸µ¤òÎ¥¤ì¾åµþ¤·¤¿»³ËÜ¤Ï¡ÖÅìµþ¤«¤é½Ð¤Ê¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¡£ÉÝ¤¤¡¢¤É¤³¤ÎÃÏÊý¹Ô¤¯¤Î¤â¡×¤È¡¢Åö½é´·¤ì¤Ê¤¤´Ä¶¤«¤é¥¤¥ó¥É¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¿·´´Àþ¡Ê¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¡Ë¤â¼«Ê¬¤Ç¼è¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢Èô¹Ôµ¡¤â¼«Ê¬¤Ç¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢»Å»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤ã³°¤Ë½Ð¤Ê¤¤¡×¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤¬¡ÖÃ¶Æá¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÃÏÊý¤È¤«¤á¤Á¤ã¹Ô¤¯¤¸¤ã¤ó¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡£¤½¤³¤«¤é¿´¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Hiro¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤è¤ê¿´¶¤ËÊÑ²½¤¬Ë¬¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
»³ËÜ¡¢Hiro¡¢ÃÓÅÄ¡¢ÃÓÅÄ¤ÎÉ×¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçÁÒ»ÎÌç¤Î4¿Í¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Ê¤¤¡×¤½¤¦¤Ç¡¢¤³¤ÎÆüË¬¤ì¤¿ÀÐ³ÀÅç¤Ë¡Ö¼¡¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÍè¤Æ¡Ê³¤¤Ë¡ËÀø¤í¤¦¤è¡×¤È¡¢»³ËÜ¤¬¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢4¿Í¤Ç¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¾Ð´é¤Ç±þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³ËÜÉñ¹á¡¢É×¡¦¥Þ¥¤¥Õ¥¡¥¹¤È¤ÎÌ©Ãå¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡»³ËÜÉñ¹á¡¢É×¡¦¥Þ¥¤¥Õ¥¡¥¹Hiro¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¿´¶¤ËÊÑ²½
ÃÏ¸µ¤òÎ¥¤ì¾åµþ¤·¤¿»³ËÜ¤Ï¡ÖÅìµþ¤«¤é½Ð¤Ê¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¡£ÉÝ¤¤¡¢¤É¤³¤ÎÃÏÊý¹Ô¤¯¤Î¤â¡×¤È¡¢Åö½é´·¤ì¤Ê¤¤´Ä¶¤«¤é¥¤¥ó¥É¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¿·´´Àþ¡Ê¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¡Ë¤â¼«Ê¬¤Ç¼è¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢Èô¹Ôµ¡¤â¼«Ê¬¤Ç¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢»Å»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤ã³°¤Ë½Ð¤Ê¤¤¡×¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤¬¡ÖÃ¶Æá¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÃÏÊý¤È¤«¤á¤Á¤ã¹Ô¤¯¤¸¤ã¤ó¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡£¤½¤³¤«¤é¿´¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Hiro¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤è¤ê¿´¶¤ËÊÑ²½¤¬Ë¬¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
»³ËÜ¡¢Hiro¡¢ÃÓÅÄ¡¢ÃÓÅÄ¤ÎÉ×¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçÁÒ»ÎÌç¤Î4¿Í¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Ê¤¤¡×¤½¤¦¤Ç¡¢¤³¤ÎÆüË¬¤ì¤¿ÀÐ³ÀÅç¤Ë¡Ö¼¡¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÍè¤Æ¡Ê³¤¤Ë¡ËÀø¤í¤¦¤è¡×¤È¡¢»³ËÜ¤¬¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢4¿Í¤Ç¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¾Ð´é¤Ç±þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û