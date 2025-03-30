¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡×ÅÚÍË£Í£Ã½¢Ç¤¤ÎÆü¥Æ¥ì¡¦ÅÄÊÕÂçÃÒ¥¢¥Ê¡¢°å»Õ¤Ë¡ÖÇ¾¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤¬»Ä¤ë²ÄÇ½À¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿
¡¡£´·î¤«¤éÅÚÍËÆü¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡×¡ÊÆüÍË¡¦¸áÁ°£·»þÈ¾¡Ë¤¬£³£°Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÅÚÍË£Í£Ã¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ëÆ±¶É¤ÎÅÄÊÕÂçÃÒ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê£²£·¡Ë¤¬£Ö£Ô£Ò½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¡ÖÅÚÍË£Í£ÃÅÄÊÕ¥¢¥Ê¤ÎÃÏ¸µ¡¦¿·³ã¤Ë¥¦¥Á¤¤¤¯¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÅÄÊÕ¥¢¥Ê¤¬À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¿·³ã»Ô¤ò¡¢£Í£Ã¤ÎÃæ»³½¨À¬¤È¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ÇÆ±¶ÉÀèÇÚ¥¢¥Ê¤Î´äÅÄ³¨Î¤Æà¥¢¥Ê¤ÈË¬¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤ÇÊì¹»¡¦¿·³ãÌÀ·±¹â¤âË¬Ìä¡£Æ±¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Éô½Ð¿È¤Ç£³Ç¯À¸»þ¤ËÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤â²Ì¤¿¤·¤¿ÅÄÊÕ¥¢¥Ê¡££µºÐ¤«¤é¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ï¤á¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¡¢Îý½¬Ãæ¤ËÇ®Ãæ¾É¤ÇÅÝ¤ì¡¢µßµÞ¼Ö¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë°å»Õ¤«¤é¡ÖÇ¾¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤¬»Ä¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Ãæ»³¤Ë¡Ö¤´Î¾¿Æ¤âÁêÅö¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÅÄÊÕ¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÊì¤â¸«¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉÂ±¡ÉÕ¤Åº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÍ¤¬ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤¿»þ¤Ï¡ØËÜÅö¤Ë¿´ÇÛ¤·¤¿¤è¡Ù¤È¡£¤¤¤í¤¤¤íÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¤½¤ÎÊì¤«¤é¤Î¼ê»æ¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç´äÅÄ¥¢¥Ê¤ËÂåÆÉ¤µ¤ì¡Ö¤Ä¤é¤¤¤È¤«ÂçÊÑ¤È¤«¡¢¤¢¤Þ¤ê¸ý¤Ë½Ð¤µ¤º²æËý¤·¤Æ¤·¤Þ¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢£Ó£Ï£Ó¤ò¤Á¤ã¤ó¤È½Ð¤·¤Æ¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤À¤±´Å¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£º£¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ê´ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÎÊì¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤ËÅÄÊÕ¥¢¥Ê¤ÏÎÞ¤ò¤³¤é¤¨¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£²£°Ç¯¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿£´Ç¯ÌÜ¤ÎÅÄÊÕ¥¢¥Ê¤Ï¡¢¡Ö£Ä£á£ù£Ä£á£ù¡¥¡×¡Ê·î¡¦²ÐÍËÃ´Åö¡Ë¡¢¡Ö£Ç£ï£é£î£ç¡ª¡¡£Ó£ð£ï£ò£ô£ó¡õ£Î£å£÷£ó¡×¡ÊÅÚÍËÃ´Åö¡Ë¤Ê¤É¤Ø¤Î½Ð±é¤Î¤Û¤«¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃæ·Ñ¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤¤¿¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï£²£³Ç¯£±£°·î¤Ë¹â¹»»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¥é¥¸¥ªÆüËÜ¤Î¡ÖÆü¥Æ¥ì¥¢¥Ê¡¦¥¶¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡ª¡×¡Ê¸á¸å£±£°»þÈ¾¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£