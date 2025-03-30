ÊÆ¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÂæÏÑ¿¯¹¶ÁË»ß¤òÍ¥Àè¡¡¹ñËÉÁí¾ÊÆâÉôÊ¸½ñ¡¢ÊóÆ»
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆ»æ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥ÈÅÅ»ÒÈÇ¤Ï29Æü¡¢¹ñËÉÁí¾Ê¤¬ÆâÉôÊ¸½ñ¤Ç¡¢ºÇÍ¥Àè¤ÇÂÐ±þ¤¹¤Ù¤²ÝÂê¤È¤·¤ÆÃæ¹ñ¤Ë¤è¤ëÂæÏÑ¿¯¹¶¤ÎÁË»ß¤òµó¤²¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£Ê¸½ñ¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤ä¥¤¥é¥ó¡¢ËÌÄ«Á¯¤ÎÍÞ»ß¤Ç²¤½£¤äÃæÅì¡¢Åì¥¢¥¸¥¢¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤¬Ìò³ä¤òÃ´¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ËÉ±ÒÈñ¤òÁý³Û¤¹¤ë¤è¤¦°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ë¤È¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡»ÃÄê¹ñ²ÈËÉ±ÒÀïÎ¬¡ÊNDS¡Ë»Ø¿Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±¤Î½ðÌ¾Æþ¤ê¤ÎÊ¸½ñ¤Ç¡¢3·îÃæ½Ü¤Ë¹ñËÉÁí¾Ê¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÃæ¹ñ¤Ë¤è¤ëÂæÏÑÀêÎÎ¤Î´ûÀ®»ö¼Â²½¤òÁË»ß¤·¡¢Æ±»þ¤ËÊÆËÜÅÚ¤òËÉ±Ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹ñËÉÁí¾Ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ£°ì¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤À¡×¤È¶¯Ä´¡£Ãæ¹ñ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ÏÀø¿å´Ï¤äÇú·âµ¡¡¢ÆÃ¼ìÉôÂâ¤ÎÁý¶¯¤Ê¤É¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¯¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥·¥¢¤Î¶¼°Ò¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡¢¼ç¤Ë²¤½£¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤Ë°Ñ¤Í¤ë¤È¤·¤¿¡£¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¼«¼£ÎÎ¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ä¥Ñ¥Ê¥Þ±¿²Ï¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢ËãÌôÌ©Çä¤ä¹ñ¶·ÙÈ÷¤ÇÊÆ·³¤¬ÀÑ¶ËÅª¤ËÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¶á¤¤ÊÝ¼é·Ï¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡¢¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸ºâÃÄ¤¬¤Þ¤È¤á¤¿À¯ÉÜºÆÊÔ¹½ÁÛ¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È2025¡×¤È´°Á´¤Ë°ìÃ×¤¹¤ëÊ¸¸À¤â¤¢¤Ã¤¿¡£