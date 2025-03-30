¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î°¦ÃÎ¹ñºÝ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤¬´°À®¡¡7·î¤ÎÂçÁêËÐ¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó
¡¡Ì¾¸Å²°»ÔËÌ¶è¤ÎÌ¾¾ë¸ø±àËÌ±à¤Ç·úÀß¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿°¦ÃÎ¹ñºÝ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ê°¦¾Î=IG¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤¬´°À®¤·¡¢29Æü¤Ë°ú¤ÅÏ¤·¼°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡7·î13Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ëÂçÁêËÐÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤Ç¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£
IG¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Î´°À®°ú¤ÅÏ¤·¼°¤Ç¡Ö°¦ÃÎ¹ñºÝ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡×¤Îºí¡Ê¤µ¤®¡ËÆÁ¼¡¼ÒÄ¹¤«¤é¥«¥®¤òÅÏ¤µ¤ì¤ëÂçÂ¼½¨¾ÏÃÎ»ö¡Ê±¦¡Ë=2025Ç¯3·î29Æü¸á¸å1»þ49Ê¬¡¢Ì¾¸Å²°»ÔËÌ¶è¡¢¾¾Åç¸¦¿Í»£±Æ
¡¡IG¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÏÃÏ¾å5³¬·ú¤Æ¤Ç±ä¤Ù¾²ÌÌÀÑÌó6Ëü3ÀéÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡£¼ýÍÆ¿Í¿ô¤ÏºÇÂç1Ëü7Àé¿Í¤Ç¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤È¤·¤Æ¤Ï¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤¤¤¦¡£¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëB¥ê¡¼¥°1Éô¡ÖÌ¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º¡×¤ÎËÜµòÃÏ¤È¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢12·î¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£2026Ç¯¤Î¥¢¥¸¥¢¡¦¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥é¶¥µ»Âç²ñ¤Ç¤â¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ä½ÀÆ»¤Î¶¥µ»²ñ¾ì¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡´°À®°ú¤ÅÏ¤·¼°¤Ç¡¢ÂçÂ¼½¨¾ÏÃÎ»ö¤Ï¡ÖÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ç¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£À°È÷¤ä±¿±Ä¤òÃ´¤¦¡Ö°¦ÃÎ¹ñºÝ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡×¤Îºí¡Ê¤µ¤®¡ËÆÁ¼¡¼ÒÄ¹¤â¡Ö¹ñÆâ³°¤«¤é°¦¤µ¤ì¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤ÎÃæ³Ë¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ê¾¾Åç¸¦¿Í¡Ë