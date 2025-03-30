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Journal of Orthopaedic Trauma¡ÖFractures in Spinal Ankylosing Disorders: A Narrative Review of Disease and Injury Types, Treatment Techniques, and Outcomes¡×
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