¡Ö¥¬¥Á¤Ç¶¯¤¤¡×¡ÈÆá¿ÜÀîÅ·¿´¤ÎºÆÍè¡É¤ÈÏÃÂê¤Î16ºÐ¿·À±¤¬1¥é¥¦¥ó¥É¾×·âKO ¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬Íè¤¿¡ª¡×¼Â¶·¤â¶½Ê³
¡ÖÆá¿ÜÀîÅ·¿´¤ÎºÆÍè¡×¤È¼±¼Ô¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤Î16ºÐ¿·À±¤¬¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁÛÁü¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ë¾×·â¤Î·ëËö¡£³«»Ï¤«¤é¤ï¤º¤«2Ê¬Â¤é¤º¤Ç±Ô¤¯ÆÍ¤¾å¤²¤é¤ì¤¿É¨¤ËÂÐÀïÁê¼ê¤Ï°Õ¼±¤ò¼º¤¤¥°¥Ë¥ã¥ê¤È¥Þ¥Ã¥È¤ËÊø¤ìÍî¤Á¤¿¡£¾×·â¤ÎKO¥·¡¼¥ó¤Ë¡Ö¥¬¥Á¤Ç¶¯¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡£¼Â¶·¤â¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤·¤¿¡£
¡¡ 3·î29Æü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖRISE ELDORADO 2025¡×¡£Î°³ò¡ÊLA GYM JAPAN¡Ë¤È½ã¼ù¡ÊKSR GYM¡Ë¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Õ¥¡¥¤¥ÈÂè2Àï¤Ï¡¢1¥é¥¦¥ó¥É1Ê¬48ÉÃ¡¢É¨½³¤ê¤Ë¤è¤ë¾×·âÅª¤ÊKO·èÃå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜÀïÁ°¤Î´ÑµÒ¤â¤Þ¤Ð¤é¤ÊÁ°ºÂ¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÇÂç²ñ¤òÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿°ìÀï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤¬¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤Ê¤ë16ºÐ¤ÎÎ°³ò¤Ï¡¢¡È¿ÀÆ¸¡É¤Î¿¨¤ì¹þ¤ßÄÌ¤ê¡¢ÀèÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤¿2025Ç¯¡ÖRISE NovaÁ´ÆüËÜÂç²ñ¡×-65kgµé¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢Âç²ñMVP¤â³ÍÆÀ¡£¤µ¤é¤Ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥¥Ã¥¯¤Ç13´§¤È¤¤¤¦µ±¤«¤·¤¤¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£°ìÊý¤Î½ã¼ù¤Ï¡¢Âè59²óK-1¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ A¥¯¥é¥¹ -70kg¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¡£RISE¤ÈK-1¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥·¡¼¥ó¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿°ïºàÆ±»Î¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ABEMA¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿°ìÇÏ¤Ï¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÁ°É¾È½¤ò°úÍÑ¤·¡ÖÆá¿ÜÀîÅ·¿´¤ÎºÆÍè¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢Î°³ò¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡1¥é¥¦¥ó¥É³«»ÏÄ¾¸å¡¢Î°³ò¤Ï±Ô¤¤¥ï¥ó¥Ä¡¼¤Èº¸¥ß¥É¥ë¥¥Ã¥¯¤ò·«¤ê½Ð¤·¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç½ã¼ù¤òËÝÏ®¡£¹¶·â¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥ó¥É¥Ö¥í¡¼¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Æ¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡¢º¸É¨¡¢¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤°Í¾Íµ¤Î¤¢¤ëÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¼ã¤¤¤Î¤Ë¾å¼ê¤¤¤Ê¡Ä¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÁ°ÅÓÍË¾¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡½ã¼ù¤â¥Ñ¥ó¥Á¤Ç±þÀï¤·¤è¤¦¤ÈÁ°¿Ê¤ò»î¤ß¤¿¤¬¡¢Î°³ò¤Îµ¡Æ°ÎÏ¤ÈÁ°½³¤ê¤ËÁË¤Þ¤ì¡¢¾å²¼¤Ë°ìÊýÅª¤ÊÈïÃÆ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£¥²¥¹¥È²òÀâ¤ÎÂç粼¹¦µ©¤â¡Ö¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤È¹¶·â¤Î¥»¥ì¥¯¥È¤¬¾å¼ê¤¤¡×¤È¡¢¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Î¿·À±¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡ÎôÀª¤Î½ã¼ù¤Ï½ù¡¹¤ËÁ°¤Ë½Ð¤Æ¾¡Éé¤Ë½Ð¤ë¤¬¡¢Î°³ò¤Ï¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÆ¨¤µ¤º¡¢ÎäÀÅ¤Ëµ÷Î¥¤òµÍ¤á¤Æ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Îº¸É¨½³¤ê¤ò´éÌÌ¤Ë¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ò¥Ã¥È¡£½ã¼ù¤Ï¹ø¤«¤é¥°¥Ë¥ã¥ê¤ÈÊø¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤ò¼º¤¤¡¢´éÌÌ¤«¤é¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤ËÅÝ¤ì¹þ¤à¤È¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬Â¨ºÂ¤Ë»î¹ç¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢Ùæ¤ß¹ç¤¤¤ÎÃæ¤ÇÎ°³ò¤¬·ä´Ö¤òÆÍ¤¤¤Æ±Ô¤¯º¸É¨¤òÆÍ¤¾å¤²¡¢Áê¼ê¤Î¥¢¥´¤Ë¸«»ö¤Ê°ì·â¡£16ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÎäÀÅ¤µ¤ÈÇË²õÎÏ¤Ë²ñ¾ì¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¬¥Á¤Ç¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖRISE¤Î¼ã¼ê¤ä¤Ð¤¤¤Ê¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Â¶·¤Î¾®½Ð¥¢¥¥é¡¦¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤â¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÀä¶«¡£SNS¾å¤Ç¤â¡Ö¤¢¤ÎÉ¨½³¤ê¤Ï¥×¥í¤ÎÉ÷³Ê¡×¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¤³¤Î´°À®ÅÙ¤Ï°Û¾ï¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤®¡¢Î°³ò¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤ï¤º¤«1Ê¬48ÉÃ¤È¤¤¤¦Ã»»þ´Ö¤Ç¾¡Íø¡£¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£°ìÊý¤ÎÇÔ¤ì¤¿½ã¼ù¤Ï¥À¥á¡¼¥¸¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥»¥³¥ó¥É¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢¼«¤é¤ÎÂ¤Ç¥ê¥ó¥°¤ò¹ß¤ê¤¿¡£