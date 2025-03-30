ÉÔË¡Æþ¹ñÂÐºö¤Ç¹ñºÝ²ñµÄ¡¢±Ñ¼çºÅ¡¡40¥«¹ñ¡¢¶È¼ÔÅ¦È¯¤ØÏ¢·È
¡¡¡Ú¥í¥ó¥É¥ó¶¦Æ±¡ÛÉÔË¡Æþ¹ñ¤Î¤¢¤Ã¤»¤ó¶È¼Ô¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñºÝ²ñµÄ¤¬31Æü¤È4·î1Æü¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡£±Ñ¹ñ¤¬¼çºÅ¤·¡¢40¥«¹ñ¤Î³ÕÎ½¤äÅö¶É¼Ô¤é¤¬»²²Ã¡£¤¢¤Ã¤»¤ó¶È¼Ô¤Î¹ñºÝÅª¤Ê»ñ¶â°ÜÆ°¤ä¡¢ÉÔË¡Æþ¹ñ¤òÊç¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¹¹ð¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂÐºö¤ò¶¨µÄ¤·¡¢Ï¢·È¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡£PAÄÌ¿®¤¬30ÆüÊó¤¸¤¿¡£
¡¡±ÑÊ©³¤¶®¤Ç¤Ï¥Ü¡¼¥È¤Ç±Ñ¹ñ¤ËÉÔË¡Æþ¹ñ¤¹¤ë°ÜÌ±¤é¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Î²ñµÄ¤Ë¤Ï¡¢°ÜÌ±¤é¤Î½Ð¹ñ¸µ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢¥¤¥é¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢ÊÆ¹ñ¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤â»²²Ã¤¹¤ë¡£
¡¡±Ñ¹ñ¤Ç¤ÏÁê¼¡¤°ÉÔË¡Æþ¹ñ¤ÈÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ëÆñÌ±¿½ÀÁ¼Ô¤ÎÂÚºßÈñÉéÃ´¤ËÉÔËþ¤òÊú¤¯¹ñÌ±¤¬Â¿¤¯¡¢ºòÇ¯7·î¤ÎÀ¯¸¢¸òÂå¤Î°ì°ø¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£