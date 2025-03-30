ÁªÈ´½Ð¾ì¹»ÂÐ·è¡¡Âç³ÀÆüÂç¤¬¾ïÍÕÂçµÆÀî¤ËÏ¢¾¡¡¡¹â¹»Ìîµå¥Õ¥§¥¢
¡¡Á´¹ñ¤ÎÍÎÏ¹»¤È´ôÉì¸©Æâ¤Î¶¯¹ë¹»¤¬Àï¤¦¡Ö¹â¹»Ìîµå¥Õ¥§¥¢¡×¡Ê¸©¹â¹»ÌîµåÏ¢ÌÁ¼çºÅ¡Ë¤ÏºÇ½ªÆü¤Î29Æü¡¢Âç³ÀÆüÂç¡Ê´ôÉì¡Ë¤È¾ïÍÕÂçµÆÀî¡ÊÀÅ²¬¡Ë¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Î¾¹»¤È¤âº£½Õ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ºò½©¤ÎÅì³¤Âç²ñ·è¾¡¤Ç¤â´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿°ø±ï¤ÎÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Âç³ÀÆüÂç¡½¾ïÍÕÂçµÆÀî¡¡Âè1»î¹ç¤Î¸Þ²óÉ½¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤Î2ÅÀËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤ÁÀ¸´Ô¤¹¤ëÂç³ÀÆüÂç¤ÎÃæÌî=2025Ç¯3·î29Æü¸áÁ°10»þ53Ê¬¡¢Ä¹ÎÉÀî¡¢¹â¸¶ÆØ»£±Æ
¡¡Åì³¤Âç²ñ¤Ç¤ÏÂç³ÀÆüÂç¤¬7¡½4¤Ç¾¡¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¡£¹Ã»Ò±à¤Î1²óÀï¤Ç¤ÏÂç³ÀÆüÂç¤¬À¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤Ë0¡½6¡¢¾ïÍÕÂçµÆÀî¤¬À»¸÷³Ø±¡¡ÊÊ¡Åç¡Ë¤Ë3¡½4¤Ç¤¤¤º¤ì¤âÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡Âç³ÀÆüÂç¤ÏÂè1»î¹ç¤Î¸Þ²ó¡¢Âç¶¶ÐÒ¿ÍÆâÌî¼ê¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ËÂ³¤¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¤âÎÏÅê¤·¤¿ÀèÈ¯¤ÎÃæÌîæÆ¿¿Åê¼ê¤¬º¸±Û¤¨¤Ë2ÅÀËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¡£Æ±ÅÀ¤Î¶å²ó¤Ë¤Ï°ÂÂÇ¤äÅ¨¼º¤Ç1ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢5¡½4¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè2»î¹ç¤Ï4¡½4¤Î¸Þ²ó¡¢Âç³ÀÆüÂç¤¬°ìµó5ÅÀ¤òµó¤²¡¢4¿Í¤Î·ÑÅê¤Ç9¡½6¤ÎÍðÂÇÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÌîÅê¼ê¤Ï¡ÖÅì³¤Âç²ñ¤Ç¾¡¤Ã¤¿Áê¼ê¤ËÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸ø¼°Àï¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÀï¤Ã¤¿¡£¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¼Ú¤ê¤òÊÖ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¼ç¾¤ÎÀ¾²ÏÍÚ¿ÍÊá¼ê¤Ï¡Ö¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÏÇÛµå¤¬²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢æÆ¿¿¤ÈÏÃ¤·¤ÆÆâ³Ñ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¹Ã»Ò±à¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¶¶ÀµÌÀ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÅì³¤Âç²ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ë¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¹Ã»Ò±à¸å¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¤ä¤êÄ¾¤½¤¦¤È¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£ÃæÌî¤ÏÌ£Êý¤Î¼ººö¤ÇÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤¿¸å¤âÇ´¤ê¶¯¤¯Åê¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¹Ã»Ò±à¤Î·Ð¸³¤¬À¸¤¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê¹â¸¶ÆØ¡Ë