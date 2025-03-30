¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ËÁö¤é¤ì¤Ø¤ó¤Î¤è¡×¸½Ìò°úÂà¤«¤é5Ç¯¡Ä46ºÐ¤Î¥í¡¼¥º¤Ë³ÍÆÀ¥ª¥Õ¥¡¡¼¡ÚÊ¿À®µå³¦Î¢ÌÌ»Ë¡Û
¡ÚÊ¿À®µå³¦Î¢ÌÌ»Ë¡¡¶áÅ´ÊÔ£¹£·¡ÛÊ¿À®£²£±Ç¯¡Ê£²£°£°£¹Ç¯¡Ë¡¢¥¿¥Õ¥£¡¦¥í¡¼¥º¤Ï¶áÅ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤Ç£²ÅÙÌÜ¤Î¸½Ìò°úÂà¤ò·è°Õ¤·¤¿¡££Î£Ð£ÂºÇ¸å¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï±¦¼ê¤Î¹üÀÞ¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê£¸£´»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£ÂÇÎ¨¤³¤½£³³ä£¸ÎÒ¤ÈÂçÂæ¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¤¬µ¬ÄêÂÇÀÊ¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤¹¡££²£²ËÜÎÝÂÇ¡¢£¶£²ÂÇÅÀ¤È¤¤¤¦ÈùÌ¯¤ÊÀ®ÀÓ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹µåÃÄ¤ÏÊ¿À®£²£²Ç¯¡Ê£±£°Ç¯¡Ë¤Î·ÀÌóÂ³¹Ô¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥í¡¼¥º¤Îµ¢¹ñ¸å¤â¸ò¾Ä¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¤¬¡¢¾ò·ïÌÌ¤Ç¤Î¹Â¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦Â¼»³ÎÉÍºµåÃÄËÜÉôÄ¹¤Ï¿·Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤¿£±·î£²£³Æü¡¢¥í¡¼¥º¤È¤ÎºÆ·ÀÌó¸ò¾Ä¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤ò¥Þ¥¹¥³¥ß¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥í¡¼¥º¤Î´õË¾³Û¤ÏÁ°Ç¯ÅÙ¤Î£³²¯±ßÄ¶¤Ë¶á¤¤¾ò·ï¡£¤·¤«¤·¡¢¼¡¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï£´£²ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë½õ¤Ã¿Í¤ËÂç¾ì¤Ê¸º³Û¤òÄó¼¨¤·¸ò¾Ä¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÝÎ±¼ÔÌ¾Êí¤«¤é³°¤·¡¢¼«Í³·ÀÌó¤È¤·¤¿¾å¤Ç²óÅú¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼¡´ü´ÆÆÄ¤Ë²¬ÅÄ¾´ÉÛ»á¤ò¾·¤Ø¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹½Å»ë¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤Ë¤â¹çÃ×¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï£Í£Ì£Â¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÄ¸ýÁÔ³°Ìî¼ê¤Î³ÍÆÀ¤ò·è¤á¤¿¡£Â¼»³µåÃÄËÜÉôÄ¹¤ÏÅö»þ¡¢¡Ö¥í¡¼¥ºÂ¦¤Ë·ÀÌó¤Î°Õ»×¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Î°Õ»×¤ò¼¨¤·¡¢¥í¡¼¥º¤Î£Î£Ð£Â¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ï½ª¤¨¤ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¥í¡¼¥º¤ÏÊÆ¹ñ¤Ëµ¢¤ê¥Æ¥¥µ¥¹½£¡¦¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¹Ù³°¤ÇÀÅ¤«¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢°úÂà¤«¤é£µÇ¯¤È¤Ê¤ëº¢¡¢¶áÅ´¤Ë±ï¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¤«¤éÏ¢Íí¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¤â¤¦¥í¡¼¥º¤Ï£´£¶ºÐ¡£¤Þ¤µ¤«¸½ÌòÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤ë¤È¤ÏÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤µ¤«¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¿À®£²£·Ç¯¡Ê£±£µÇ¯¡Ë£µ·î£²£µÆü¡¢¶áÅ´»þÂå¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¤â¤¢¤ëµÈ²¬ÍºÆó´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¥ë¡¼¥È¥¤¥ó£Â£Ã¥ê¡¼¥°¤ÎÉÙ»³£Ç£Ò£Î¥µ¥ó¥À¡¼¥Ð¡¼¥º¤«¤éÌî¼ê¥³¡¼¥Á·óÁª¼ê¤È¤·¤Æ·ÀÌó¤ÎÂÇ¿Ç¤ò¼õ¤±¤¿¡£Åö»þ¤ÎÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Ï£Î£Ð£Â½Ð¿È¤ÎÁª¼ê¤ò»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤·¡¢¿Íµ¤ÌÌ¤Ç¤Î¸ú²Ì¤ò¤â¤¯¤í¤ó¤Ç¤¤¤¿Â¦ÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¥í¡¼¥º¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¥°¥Ã¥º¼ýÆþ¤âÂçÉý¥¢¥Ã¥×¡£´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤â¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Ê¤É±Ä¶ÈÌÌ¤Ç¤Î¹×¸¥¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤À¡£À®ÀÓ¤È¤·¤Æ¤Ï£´£±»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨£³³ä£±Ê¬£µÎÒ¡¢£µËÜÎÝÂÇ¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬Â¸ºß´¶¤äÏÃÂêÀ¤Ï¼¨¤·¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡£Â£ÃÉÙ»³¤ÏÊ¿À®£²£¸Ç¯¡Ê£±£¶Ç¯¡Ë¤â¥í¡¼¥º¤È¸½ÌòÁª¼ê¤È¤·¤Æ·ÀÌó¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥ª¥Õ¤Ë¸Î¾ã¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤âÍèÆü¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤¿¡£³«Ëë¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥É¥¯¥¿¡¼¤«¤é¤â¥×¥ì¡¼²ÄÇ½¤È¤ÎÂÀ¸ÝÈ½¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÍèÆü¼«ÂÎ¤òÃÇÇ°¡£¥³¡¼¥ÁÀìÇ¤¤ÇÍèÆü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤¬¡¢·ë¶É¤Ï¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ËÆüËÜ¤ÎÅÚ¤òÆ§¤à¤³¤È¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥ª¥Õ¤Ë£Â£ÃÉÙ»³¤«¤é¼¡¥·¡¼¥º¥ó¤Î·ÀÌó¤òÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥í¡¼¥º¤Ï¡Ö¤â¤¦¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÁö¤é¤ì¤Ø¤ó¤è¡£ÂÇ¤Ä¤Î¤È¡¢¶µ¤¨¤ë¤Î¤Ï²¿¤È¤«¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ø¤ó¤±¤É¡¢¼þ¤ê¤ËÌÂÏÇ¤â¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¤Ê¡×¤È·ÀÌó¼«ÂÎ¤ò¸Ç¼¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏÍèÆü»þ¤ËÅìµþ¤äÂçºå¤Ê¤É¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µå³¦¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢ÍèÆü¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï·ã¸º¤·¤¿¡£