¡Ö½÷»Ò¥È¥¤¥ì¥Ê¥×¥¥óÌäÂê¤ÇÈãÈ½¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤¹ÃËÃ£¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤ï¤«¤é¤ó¡×¹âÃÎÅìÀ¸¤¬¿ä¾©±Ç²èµ½Ò
ÇÐÍ¥¹âÃÎÅìÀ¸¡Ê60¡Ë¤¬30Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£À¸ÍýÍÑ¥Ê¥×¥¥ó¤ÎÌµÎÁÇÛÉÛ¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Æ±µÄÏÀ¤Ï¡¢»°½Å¸©ÄÅ»Ô¤Î¸©µÄ²ñµÄ°÷¤Ç¡¢ÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¤ÎµÈÅÄÌæ²Ú¡Ê¤¢¤ä¤«¡Ë»á¡Ê27¡Ë¤ÎXÅê¹Æ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Æ±»á¤Ï25Æü¤ËX¤Ç¡Öº£Æü¤¤¤¤Ê¤êÀ¸Íý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æº¤¤Ã¤¿¡£ÍÑ¤¬¤¢¤Ã¤Æ´ó¤Ã¤¿ÄÅ»ÔÌò½ê¤Î¥È¥¤¥ì¤Ë¤Ï¥Ê¥×¥¥ó¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²È¤Ëµ¢¤ë¤Þ¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ÈÂÐ½è¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£27ºÐ¤Ç¤â¤³¤ó¤Ê¤³¤Èµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ½Ò¡£¡Ö¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢À¸ÍýÍÑ¥Ê¥×¥¥ó¤ò¤É¤³¤Ç¤âÃÖ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤¿Åê¹Æ¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢SNS¤Ê¤É¤Ë¤Ï»¿ÈÝ´Þ¤á¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹âÃÎ¤ÏX¤Ë¡Ö½÷»Ò¥È¥¤¥ì¥Ê¥×¥¥óÌäÂê¤ÇÈãÈ½¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤¹ÃËÃ£¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤ï¤«¤é¤ó¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö½÷À¤Î¶ìÏ«¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤À¤í¡©À§Èó¡Ø¥Ñ¥Ã¥É¥Þ¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦±Ç²è¤ò¸«¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¥¾¡£¶ìÏ«¤òÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤È¤âÅö¤¿¤êÁ°¤È¤»¤ºÊØÍø¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦ÃÎ·Ã¤ò¹Ê¤Ã¤¿Í¥¤·¤¤ÃËÀ¤ÎÏÃ¤·¤À¡£¤»¤á¤ÆÆ¬¤«¤éÈÝÄê¤¹¤ë´è¸Ç¤µ¤«¤éÃ¦µÑ¤·¤è¤¦¤¼¥Ö¥é¥¶¡¼¡×¤È¡¢¥¤¥ó¥É¤Ç°Â²Á¤ÊÀ¸ÍýÍÑÉÊ¤ò³«È¯¤¹¤ë¤³¤È¤ËÎÏ¤òÃí¤®¡¢ËÛÁö¤·¡¢¿ÍÀ¸¤ò¤µ¤µ¤²¤¿ÃËÀ¤ÎÏÃ¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¡Ö¥Ñ¥Ã¥É¥Þ¥ó¡¡5²¯¿Í¤Î½÷À¤òµß¤Ã¤¿ÃË¡×¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Ä¤Äµ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¸«¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¢¥Ñ¥Ã¥É¥Þ¥ó¡×¤Ê¤É¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£