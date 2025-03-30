¥¸¥ã¥Ã¥¸¡ÈºÇ¶¯ÏÀÁè¡É¤ËÂÔ¤Ã¤¿¡©¡¡¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤Áª¼ê¡×¡ÄNY¥Õ¥¡¥ó¼çÄ¥¤Ë»¿ÈÝ
¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï2022Ç¯¤Ë¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¿·¤Î62ËÜÎÝÂÇ
¡ÚMLB¡Û¥ä¥ó¥¡¼¥¹ 20¡¼9 ¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ë
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤Ï29Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀï¤Ç3ËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à6ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ8ÂÇÅÀ¤ÎÂçÇúÈ¯¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤¬À¼¹â¡¹¤Ë¡È¸½ÌòºÇ¶¯ÂÇ¼Ô¡É¤È¤·¤Æ¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ò¼çÄ¥¤¹¤ëÃæ¡¢¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï²á¾®É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤Áª¼ê¡×¤Ê¤É¤È»¿ÈÝ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï½é²ó¡¢2¼ÔÏ¢Â³¤Î½éµåËÜÎÝÂÇ¸å¤ËÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢Æ±¤¸¤¯½éµå¤ò¶¯¿¶¡£º¸ÍãÀÊ¤ØÂÇµåÂ®ÅÙ115.0¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó185¥¥í¡Ë¡£Èôµ÷Î¥468¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó143¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÆÃÂçÃÆ¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£3²ó¤ÏÌµ»àËþÎÝ¤ÇÂè3ÂÇÀÊ¤¬²ó¤ê¡¢º¸Ãæ´Ö¤Ø¼«¿È9ËÜÌÜ¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡£4²ó2»àÆóÎÝ¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥óº¸¤Ø2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£Âè5ÂÇÀÊ¤Ë¤ÏÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤âµÏ¿¤·¡¢6ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ8ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô4Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö°ÊÁ°¤Ë¤â¸À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤â¤¦1ÅÙ¸À¤ª¤¦¡£2022Ç¯°Ê¹ß¤ÎÂÇ¼Ô¤Ç¡Ê¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï¡ËºÇ¹âÅþÃ£ÅÀ¤Ë¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤«¡¢¥Ð¥ê¡¼¡¦¥Ü¥ó¥º¤ò½ü¤¤¤Æ»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÂÇ¼Ô¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï2022Ç¯¤Ë¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¿·µÏ¿¤Î62ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¶Ø»ßÌôÊª»ÈÍÑ¤Ê¤É¤¬¤Ê¤¤Áª¼ê¤È¤·¤ÆºÇ¹â¤Î¿ô»ú¤È¼çÄ¥¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¥Ü¥ó¥º¤è¤ê¤Ï¾å¡×¡Ö2023Ç¯¤Ë²ø²æ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é3Ç¯Ï¢Â³¤ÇMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡×¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤À¤í¤¦¡×¡Ö¥á¥Ã¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤É°ÛÏÀ¤Ê¤·¡×¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï±¦ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆºÇ¹âÊö¤Ë¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È»¿Æ±¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤Áª¼ê¡×¡Ö¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤Ï¡©¡×¡Ö10·î°Ê³°¤À¤Ã¤¿¤é¤Í¡×¡Ö¥×¥Û¥ë¥¹¤òËº¤ì¤ë¤Ê¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¡¢»¿ÈÝÊ¬¤«¤ì¤¿·Á¤À¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï4·î¤ËÄãÄ´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿Ãæ¡¢58ËÜÎÝÂÇ¤È144ÂÇÅÀ¤ÏÆ²¡¹¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥È¥Ã¥×¡£3´§²¦¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¡£²÷Ä´¤Ê³«Ëë¤òÀÚ¤Ã¤¿º£µ¨¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë