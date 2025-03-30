¡Ú¹â¾¾µÜµÇ°¡¿ÇÏ¾ì¾ðÊó¡Û¡Ö¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ー¥ºS¤È¤Ï°ã¤¦¡×Ãæµþ¼Ç¤ÏÎãÇ¯¤è¤êÎÉ¹¥¤â¡Ä¡Ä¥¿¥Õ¤ÊÇÏ¾ì¤Ç³°º¹¤·¥Ð¥¤¥¢¥¹
Âè55²ó¹â¾¾µÜµÇ°¡ÊGI¡¢¼Ç1200m¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÃæµþ¶¥ÇÏ¾ì¤ÎÇÏ¾ì¾ðÊó¤¬30Æü¡¢JRA¤è¤êÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Ãæµþ¤Ï¼Ç¤¬¡ÖÎÉ¡×¡¢¥Àー¥È¤Ï¡ÖãÄ½Å¡×¤Ç¥¹¥¿ー¥È¡£
¼Ç¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÃÍ¤Ï¡Ö9.2¡¿É¸½à¡×¡¢¼Ç¤Î´Þ¿åÎ¨¤Ï¥´ー¥ëÁ°12.6¡ó¡¢4¥³ー¥Êー11.6¡ó¤È·×Â¬¤µ¤ì¤¿¡£
¢£ÁÀ¤¤¤Ï³°¤á¤Îº¹¤·ÇÏ¤«
½µËö¤Î¹ß±«¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢ÅÚÍË¼Ç¤ÏãÄ½Å¤Ç³«ºÅ¡£¼Ç¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÃÍ¤ÏÁ°½µ¤Î¡Ö9.6¡×¤«¤é¡Ö8.6¡×¤ØÆð²½¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÅÚÍËÃæµþ8R¡¦4ºÐ¾å1¾¡¥¯¥é¥¹¤Ç¤Ï¼Ç1600m1Ê¬34ÉÃ3¤ÈÂ®¤¤»þ·×¤¬½Ð¤¿¡£
¤½¤ÎÅÚÍËÃæµþ8R¤Ï8ÏÈ¢ª7ÏÈ¢ª8ÏÈ¤Î³°ÏÈ·èÃå¤Ç¤¢¤ê¡¢2Ãå°Ê²¼¤Ï4³Ñ10ÈÖ¼ê°Ê²¼¤«¤é¤ÎÄÉ¤¤¹þ¤ß¡£º£½µ¤«¤éA¢ªB¥³ー¥¹ÂØ¤ï¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤É¤Î¥ìー¥¹¤âÄ¾Àþ¤ÏÇÏ¾ì¤Î¿¿¤óÃæ¤è¤ê³°¤Î¿¤ÓµÓ¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢´°Á´¤Ê³°º¹¤·ÇÏ¾ì¤À¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢µ÷Î¥¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ì¤ÉÅÚÍË¼Ç¤Ç¤Ï¥Ïー¥Ó¥ó¥¸¥ãー¡¢¥´ー¥ë¥É¥·¥Ã¥×¡¢¥ª¥ë¥Õ¥§ー¥ô¥ë¡¢¥âー¥ê¥¹¡¢¥É¥ì¥Õ¥©¥ó¤È¡¢½Å¸ü¤Ê¼ï²´ÇÏ¤Î»º¶ð¤¬³èÌö¡£¶áÇ¯¤Î¶Ë°ÇÏ¾ì¤ËÈæ¤Ù¡¢Èæ³ÓÅªÇÏ¾ì¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÏÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤âÎãÇ¯¤É¤ª¤ê¹âÂ®·èÃå¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ー¥ºS¤È¤ÏÀ¼Á¤¬°ã¤¦¥Ñ¥ïー´ó¤ê¤Î¾¡Éé¤«¡£
ÁÀ¤¤¤Ï³°¤á¤Îº¹¤·ÇÏ¡¢¤«¤Ä¼Ç1400m¤äÍÎ¼ÇÅ¬À¤Ï½Å»ë¤·¤¿¤¤¡£¼Ç1400m¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥Ê¥à¥é¥¯¥ì¥¢¡¢ÍÎ¼Ç¥¹¥×¥ê¥ó¥È½Å¾Þ¤Ç2¾¡¤Î¥µ¥È¥Î¥ìー¥ô¤Ï³ºÅö¤¹¤ë¤¬¡¢¶Ë¸Â¤Î¥¹¥Ôー¥ÉÈæ¤Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòÇ¯¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ー¥ºS¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥ë¥¬¥ë¤È¥È¥¦¥·¥ó¥Þ¥«¥ª¤Ï¥ìー¥¹ËÜÈÖ¤Ç¤ÎÇÏ¾ì¼¡Âè¤«¡£
25Ç¯¹â¾¾µÜµÇ°¡ÊÅöÆü¡Ë
´Þ¿åÎ¨
¨±¥´ー¥ëÁ°¡á¼Ç12.6¡ó¡Ã¥À7.8¡ó
¨±4¥³ー¥Êー¡á¼Ç11.6¡ó¡Ã¥À9.2¡ó
¼Ç¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÃÍ¡á9.2¡ÎÉ¸½à¡Ï
24Ç¯¹â¾¾µÜµÇ°¡Ê¥Þ¥Ã¥É¥¯ー¥ë¡Ë
´Þ¿åÎ¨
¨±¥´ー¥ëÁ°¡á¼Ç14.4¡ó¡Ã¥À13.8¡ó
¨±4¥³ー¥Êー¡á¼Ç14.0¡ó¡Ã¥À13.8¡ó
¼Ç¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÃÍ¡á8.3¡ÎÉ¸½à¡Ï
23Ç¯¹â¾¾µÜµÇ°¡Ê¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¥©ー¥¹¡Ë
´Þ¿åÎ¨
¨±¥´ー¥ëÁ°¡á¼Ç15.8¡ó¡Ã¥À17.5¡ó
¨±4¥³ー¥Êー¡á¼Ç15.9¡ó¡Ã¥À18.2¡ó
¼Ç¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÃÍ¡á7.2¡Î¤ä¤äÆð¤é¤«¤á¡Ï