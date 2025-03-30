·Ú¤µ¡¢Àö¤¤¤ä¤¹¤µ¡¢Ãº»ÀOK¡¢¤É¤ì¤¬Âç»ö!? ½Õ¤Î¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ËÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ê¸·Áª5ËÜ
µ¤²¹¤¬½ù¡¹¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢½Õ¤á¤¤¤¿Æü¤¬Â³¤¯¤È¿åÊ¬Êäµë¤â¤ª¤Î¤º¤ÈÂ¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£½Õ¤Î¹Ô³Ú¤Ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É²°³°³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä¼«Âð¤Ç¤â¡¢¤¤Á¤ó¤È¿åÊ¬¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤Î¤ÏÂÎÄ´´ÉÍýÅª¤Ë¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
½ÐÀè¤Ç¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤òËè²óÇã¤¦¤Î¤â¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢Êª²Á¾å¾ºÃæ¤Îºòº£¡¢½Å¤Ê¤ë¤ÈÁÛÁü°Ê¾å¤Î½ÐÈñ¤Ë¡£¤Ê¤é¤Ð¡¢¤³¤Î½Õ¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¾ï¤Ë»ý¤ÁÊâ¤±¤ë¤¦¤¨¡¢´Ä¶¤Ë¤â¤ªºâÉÛ¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¤È¥¤¥¤¥³¥È¿Ô¤¯¤·¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤â¥×¥é¥¹¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£²ó¤ÏËèÆü¤Î¥ª¥È¥â¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê5ËÜ¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
1. Ê¬²ò¤Ç¤¤ë¤«¤é¤ª¼êÆþ¤ì¤â¥é¥¯¤Á¤ó
KINTO
¡Ö¥ï¡¼¥¯¥¢¥¦¥È¥Ü¥È¥ë 480ml¡×¡Ê2530±ß¡Ë
½ÀÆðÀ¤Î¤¢¤ë¥·¥ê¥³¡¼¥óÁÇºà¤Î¥¹¥È¥é¥Ã¥×ÉÕ¤¤Î¥Ü¥È¥ë¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥ï¡¼¥¯¥¢¥¦¥È¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£ËÜÂÎ¤ÏÌÜÀ¹¤êÉÕ¤¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±°û¤ó¤À¤¬°ìÌÜÎÆÁ³¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥É¥ê¥ó¥¯¤òºî¤ë¤È¤¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¹â¤¤Æ©ÌÀÅÙ¤ò¸Ø¤ë¼ù»éÁÇºà¤ÎËÜÂÎ¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¥¬¥é¥¹¤Î¤è¤¦¡£È¾²óÅ¾¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤Õ¤¿¤ÈºÙ¤á¤Î°û¤ß¸ý¤Ï¡¢Æ°¤¤Ê¤¬¤é¤ÎÀÝ¼è¤ËºÇÅ¬¡£¤Þ¤¿¡¢°û¤ß¸ý¥Ñ¡¼¥Ä¤ÈËÜÂÎ¤¬3¤Ä¤ËÊ¬²ò¤Ç¤¡¢É¹¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢¤ª¼êÆþ¤ì¤â¥¹¥à¡¼¥º¡£´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿ÆâÄì¤¬Àö¤¤¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥×¥é¥¹550±ß¡Á¤Ç¹ï°õ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
>> KINTO
2. ·ÚÎÌ²½¤·¤¿¿·¥µ¥¤¥º¤Ï»ý¤ÁÊâ¤¤Ë¤â¥Ù¥¹¥È
Hydro Flask
¡ÖLIGHTWEIGHT 16oz WIDE MOUTH¡×¡Ê5500±ß¡Ë
¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤Î¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¥¯¡¼¥ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤1ËÜ¡£Obsidian¡¦Serpentine¡¦ Quartz¡¦Tourmaline¤È¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤Ê¤¬¤é¥·¥Ã¥¯¤ÊÁõ¤¤¤Î4¥«¥é¡¼¤¬¿·¤¿¤ËÃç´ÖÆþ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍÆÎÌ¤ÏÌó473ml¤È¤Û¤É¤è¤¤¥µ¥¤¥º´¶¡£¥Ï¥Ë¥«¥à¹½Â¤¤ÎÃÇÇ®¥¥ã¥Ã¥×ºÎÍÑ¤Ç¿åÏ³¤ìËÉ»ß¤È´ûÂ¸¥â¥Ç¥ë¤ËÈæ¤Ù¤ÆÌó20%¤â¤Î·ÚÎÌ²½¡£235g¤Èµ¤·Ú¤Ë»ý¤ÁÊâ¤±¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤òÆó½Å¤Ë¤·¤¿¿¿¶õÃÇÇ®¹½Â¤¤Ç¡¢ÊÝ²¹¡¦ÊÝÎä¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡£²¹ÅÙº¹¤Ç¤ÎÉ½ÌÌ¤Î·ëÏª¤â¥¼¥í¤Ç¤¹¡£¥ï¥¤¥É¥Þ¥¦¥¹¤À¤«¤é°û¤ß¤ä¤¹¤µ¤â¤ªËÏÉÕ¤¡£ËÜÂÎÉ½ÌÌ¤ÏÆÃ¼ì¤Ê¥Ñ¥¦¥À¡¼²Ã¹©¤ò»Ü¤·¡¢Ç¨¤ì¤¿¼ê¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥Û¡¼¥ë¥É¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
>> Hydro Flask
3. ¥¹¥Ý¥É¥êOK¡ª¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¤ÈÀö¤¤¤ä¤¹¤µ¤¬¥¦¥ê¤Î¤Á¤ç¤¤°û¤ß¥Ü¥È¥ë
¾Ý°õ¥Þ¥Û¡¼¥Ó¥ó
¡Ö¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Þ¥°SM-MS25¡×¡Ê3278±ß¡Ë
¤»¤ó¤È¥Ñ¥Ã¥¥ó¤¬°ìÂÎ·¿¤Î¡È¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤»¤ó¡É¤Ç¡¢»ÈÍÑ¸å¤Î¤ª¼êÆþ¤ìÌäÂê¤òÁ¯¤ä¤«¤Ë²ò·è¡£ËÜÂÎ¡¦¥Õ¥¿¤È¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤¬¿©Àöµ¡ÂÐ±þ¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¤Ä¤±Ëº¤ì¤Æ¿åÏ³¤ìÂç»´»ö¡Ä¤âÌ¤Á³¤ËËÉ¤²¤Þ¤¹¡£ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¤Ï½¾ÍèÉÊ¤ËÈæ¤Ù1cm¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¡£¹â¤µÌó14.5cm¤È¾®¤µ¤¤¥«¥Ð¥ó¤Ë¤¹¤Ã¤Ý¤ê¡¢¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«ÌÂ¤¦¥·¡¼¥ó¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë»ý»²¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡£
ËÜÂÎ¤Ï¡¢¥Ë¥ª¥¤¤ä¿§°Ü¤ê¤¬¤·¤Ë¤¯¤¤ÆâÌÌ¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤òºÎÍÑ¡£¥µ¥Ó¤Ë¤â¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯OK¡£ÊÝ²¹¡¦ÊÝÎäÎÏ¤Î¹â¤µ¤âÈ´·²¤Ç°û¤ßº¢¤Î²¹ÅÙ¤òÄ¹»þ´Ö¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¤Á¤ç¤¤°û¤ß¤Ç¤¤ë250ml¥µ¥¤¥º¤Î¤Û¤«¡¢350ml¡Ê3608±ß¡Ë¤âÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
>> ¾Ý°õ¥Þ¥Û¡¼¥Ó¥ó
4. ¥Ó¡¼¥ë¤À¤Ã¤ÆÎä¤¨Îä¤¨¤Ç»ý¤ÁÊâ¤±¤ë
¥¿¥¤¥¬¡¼ËâË¡ÉÓ
¡Ö¿¿¶õÃÇÇ®Ãº»À¥Ü¥È¥ë MKB-T361/T481/T601¡×¡Ê4620±ß¡Á¡Ë
ÈþÌ£¤·¤µ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¥Ó¡¼¥ë¤ä¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¡¢Ãº»À°ûÎÁ¤òµ¤·Ú¤Ë»ý¤ÁÊâ¤¤¿¤¤¡ª¡¡¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬Æ±¥·¥ê¡¼¥º¡£ÆÈ¼«¤Î¤»¤ó¹½Â¤¡ÈBubbleLogic¡É¤Ï¡¢Ãº»À¥¬¥¹È´¤µ¡¹½¤Ç¿á¤¤³¤Ü¤ì¤òËÉ¤®¡¢°ÂÁ´ÊÛ¤¬°Û¾ï¤Ê°µÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¼«Æ°¤ÇºîÆ°¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê»ý¤ÁÊâ¤¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÆâÂ¦¤Î¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥ê¡¼¥óPlus¡É¤Î¤Ê¤á¤é¤«É½ÌÌ²Ã¹©¤¬¡¢Ãº»À¤Îµ¤²½¤Ë¥Ë¥ª¥¤¤ä±ø¤ì¤ÎÉÕÃå¤òËÉ¤®¡¢¥¹¥Ý¥É¥ê¤À¤Ã¤Æ¤ªÇ¤¤»¤¢¤ì¡£¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½¿¿¶õ2½Å¹½Â¤¤Ç°û¤ßº¢¤ò6»þ´Ö°Ê¾å¥¡¼¥×¡£¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥ëÄ´¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ä¥Û¥ï¥¤¥È¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥ì¥Ã¥É¤ä¥°¥ê¡¼¥ó¤È¥¯¥ê¥¢¥«¥é¡¼¤ò¤½¤í¤¨¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥º¤Ï360ml ¡Ê4620±ß¡Ë¡¦480ml¡Ê4840±ß¡Ë¡¦600ml¡Ê5280±ß¡Ë¤Î3¥¿¥¤¥×¡£
>> ¥¿¥¤¥¬¡¼ËâË¡ÉÓ
5. ¥Ú¡¼¥ë¥Ô¥ó¥¯¤È¥Ö¥ë¡¼¤Ç¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë¤Ëµ¨Àá´¶¤ò¥×¥é¥¹¡£¥¥ã¥Ã¥×¤ÎÉÕ¤±ÂØ¤¨¤Ç¸ÄÀ¤â½Ð¤»¤Þ¤¹
REVOMAX
¡ÖREVOMAX¡×¡Ê12oz¡¦12oz Slim¡§4840±ß¡¢16oz¡§5500±ß¡Ë
¹âµ¡Ç½¥µ¡¼¥â¥Ü¥È¥ë¤Ë½Õ¤é¤·¤µ°î¤ì¤ë¿·¿§¡¦¥Ú¡¼¥ë¥Ô¥ó¥¯¤È¥Ú¡¼¥ë¥Ö¥ë¡¼¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¡£¹ñºÝÆÃµö¼èÆÀ¤ÎÆÈ¼«¥¥ã¥Ã¥×¤Ç¡¢¥ï¥ó¥×¥Ã¥·¥å¤Î°ìÉÃ³«ÊÄ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£3¤Ä¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ÎÆ±»þ²¡¤·¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¡¢¥ê¥ó¥°¤Î°ú¤¾å¤²¤ÇCLOSE¡£°ìÅÙ¤³¤Î¥é¥¯¤µ¤òÃÎ¤Ã¤¿¤é¤â¤¦¼êÊü¤»¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£Ãº»À°ûÎÁ¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¤¦¤¨¡¢ÊÝÎä36»þ´Ö¡¢ÊÝ²¹18»þ´Ö¥¡¼¥×¤ÈÍê¤â¤·¤¤¸Â¤ê¡£
¤Ê¤ª¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤¬¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖBy YOU¡×¤ÎÂ¸ºß¡£¥«¥é¡¼¥¥ã¥Ã¥×¡ÊÁ´19¿§¡Ë¤Ë¡¢¿åÅûÄì¥·¥ê¥³¥ó¥«¥Ð¡¼¡ÊÁ´11¿§¡Ë¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¥«¥¹¥¿¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥«¥¹¥¿¥à¥Ñ¡¼¥Ä¤ÏÃ±ÉÊ¤Ç¤â¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢µ¤Ê¬¤äµ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¥é¡¼¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
>> REVOMAX
¡ãÊ¸¡¿&GP¡ä
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¢¡¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊÂ¿¿ô¡ª¡Ö¥Þ¡¼¥Ê¡×¤Î¿·À¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¾¦ÉÊ5Áª
¢¡Ä«ÈÕ¤ÎÎä¤¨¹þ¤ßÂÐºö¤Ë¡£º£¤¹¤°»È¤¤¤¿¤¤¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤¢¤Ã¤¿¤«¥¢¥¤¥Æ¥à5Áª
¢¡¥ß¥¹¥ÈÊ®¼Í¤Ë¥´¥ß¥É¥Ã¥¯¡£¿Ê²½¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤ºÇ¿·¥³¡¼¥É¥ì¥¹¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ÁÝ½üµ¡5Áª