µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤«¤é¹çÎ®Â¨¥¹¥¿¥á¥ó¤â¡ÖÄË¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¥½¥·¥¨¥À´ÆÆÄ¤¬ÀâÌÀ
µ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ï¡¢29Æü¤Î¥Ð¥¸¥ã¥É¥ê¡¼Àï¤Ë2-1¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¸ø¼°Àï7»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ2»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤«¤é¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿µ×ÊÝ¤Ï¡¢ÀèÈ¯¤«¤é81Ê¬´Ö¥×¥ì¡¼¡£
¤¿¤À¡¢¥¤¥Þ¥Î¥ë´ÆÆÄ¤Ï¡Öµ×ÊÝ¤ÏÄË¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤È»î¹ç¸å¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
µ×ÊÝ¤Ï20Æü¤Î¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¡¢25Æü¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Àï¤Ç¤Ï62Ê¬¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏËüÁ´¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¤«¡£
ÆüËÜÂåÉ½¡¢2026Ç¯WÇÕ¤Ç¡ÖÇØÈÖ¹æ10¡×¤òÇØÉé¤¤¤¦¤ë4¿Í
¥½¥·¥¨¥À¤Ï4·î1Æü¤Ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤È¤Î¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤½à·è¾¡2nd¥ì¥°¤òÀï¤¦¡£µ×ÊÝ¤Ï¸ÅÁã¤È¤Î°ìÀï¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¡¢