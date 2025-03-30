¤À¤«¤éÆüËÜ¤Î¹â¹»Ìîµå¤«¤éÂÎÈ³¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ä´ÆÆÄ¤ÎË½ÎÏ¤òŽ¢°¦¤Î¥à¥ÁŽ£¤Ë¼«Æ°ÊÑ´¹¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î°ÛÍÍ¤µ
¢£¹Ã»Ò±à¤Î¾ïÏ¢¹»¤Çµ¯¤¤¿¡ÖÉô°÷ÂÎÈ³¡×ÊóÆ»
µþÅÔ¤ÎÎ¶Ã«ÂçÊ¿°Â¹â¤È¸À¤¨¤Ð¡¢µì¾Î¤ÎÊ¿°Â¹â»þÂå¤«¤é¡¢Á´¹ñ¶þ»Ø¤ÎÌîµå¶¯¹ë¹»¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£
²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤ÎµþÅÔÉÜÂç²ñ¤Ë¤ÏµìÀ©Ê¿°ÂÃæ³Ø»þÂå¤Î1916Ç¯¤Ë½é½Ð¾ì¡£°Ê¸å¡¢½Õ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ë¤Ï42²ó¡¢²Æ¤Ï34²ó¤Î½Ð¾ì¤ò¸Ø¤ë¡£Á´¹ñÍ¥¾¡¤Ï½Õ1²ó¡¢²Æ3²ó¡£
½Ð¿ÈÁª¼ê¤Ë¤Ï¡¢¸µºå¿À´ÆÆÄ¤Î¶âÅÄÀµÂÙ¡¢ÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤¿¹Åç¤Î°á³Þ¾ÍÍº¤Ê¤Éï£¡¹¤¿¤ëÌ¾Á°¤¬ÊÂ¤Ö¡£¸½ÌòÁª¼ê¤Ë¤ÏÀ¾Éð¤ÎÃºÃ«¶ä¿ÎÏ¯¡¢³ÚÅ·¤ÎÃæÅçÂçÊå¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¥ë¡¼¥¡¼À¾Àî»Ë¾Ì(¤ß¤·¤ç¤¦)¤Ê¤É¤¬¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÌ¾ÌçÃæ¤ÎÌ¾Ìç¡¢Î¶Ã«ÂçÊ¿°Â¹â¤Î¸¶ÅÄ±ÑÉ§Á°´ÆÆÄ¤¬¡¢Éô°÷¤ËÂÐ¤·¤ÆË½ÎÏ¤ò¤Õ¤ë¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¸¶ÅÄÁ°´ÆÆÄ¤Ï2·îÃæ½Ü¡¢²ÝÂê¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¹Å¼°ÌîµåÉô¤ÎÉô°÷2¿Í¤òÎÀ¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
Ä«Æü¿·Ê¹¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Éô°÷1¿Í¤ÎÆ¬¤ò¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ç¡¢Æ¬¤È¸ª¡¢¤Î¤ÉÉÕ¶á¤ò»æÀ½¥Î¡¼¥È¤Ç10²ó°Ê¾å¤¿¤¿¤¤¤¿¡£¤â¤¦1¿Í¤ÎÉô°÷¤Ë¤Ï¼ê¤Î¤Ò¤é¤ÇÆ¬¤ò5²ó¤Û¤É¤¿¤¿¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ê2025Ç¯3·î5ÆüÄ«Æü¿·Ê¹¡Ë
ÍâÆü¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¤Î1¿Í¤¬¡Ö´ÆÆÄ¤«¤éË½ÎÏ¤ò¼õ¤±¤¿¤¿¤áÅÐ¹»¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È³Ø¹»Â¦¤Ë¿½¹ð¤·¡¢Ë½¹Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÉÂ±¡¤Î¿ÇÃÇ¤Ç¡¢¤³¤ÎÉô°÷¤ÏÂÇËÐ¤Ç30Æü¤ÎÄÌ±¡¤¬É¬Í×¤À¤È¤µ¤ì¤¿¡¢°ì»þ´ü¡¢ÅÐ¹»¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢£³Ø¹»¤ÎÂÐ±þ¤Ï¿×Â®¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä
³Ø¹»Â¦¤Ï¡¢¹â¹»¤ÏË½¹Ô¤ÎÈ¯³ÐÄ¾¸å¤ËÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸øÉ½¤·¡¢Ä¨²ü½èÊ¬¤Î¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤òÀººº¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¼è¤ê²¼¤²¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤Ï3·î4Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆüËÜ³ØÀ¸Ìîµå¶¨²ñ¿³ºº¼¼²ñµÄ¤Ø¤Î½èÊ¬¿½ÀÁ¤ò¸«Á÷¤ë¤È¤·¤¿¡£
¸¶ÅÄÁ°´ÆÆÄ¤Ï»ö·ï¸å¡¢¼«ÂðÂÔµ¡½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬2·î17Æü¤ËÂà¿¦ÆÏ¤òÄó½Ð¡£3·î2ÆüÉÕ¤Ç¹â¹»¿¦°÷¤È¤·¤Æ¤ÎÂà¿¦¤¬·è¤Þ¤ê¡¢´ÆÆÄ¤â¼Ç¤¤·¤¿¡£
3·î5Æü¤Ë¤ÏÎ¶Ã«ÂçÊ¿°Â¹â¤Î»³ÏÆ¸î¹»Ä¹¤¬µ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ËÜ¹»¹Å¼°ÌîµåÉô¤Î´ÆÆÄ¤¬Éô°÷¤ËÂÐ¤·¤ÆÂÎÈ³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÂ¿Âç¤Ê¤´¿´ÇÛ¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª³Ý¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢À¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¸¶ÅÄÁ°´ÆÆÄ¤Ï¡¢º£Ç¯ÅÙ¤Ç¤ÎÂàÇ¤¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¼«¤é¼¿¦¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ³Ø¹»¤¬³ØÀ¸Ìîµå¶¨²ñ¤«¤é½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ò²óÈò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
ÂàÇ¤¤ËºÝ¤·¤Æ¡ÖÀ¸ÅÌ¤ò²¿¤È¤«³èÌö¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¯¡¢ÂÎÈ³¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¡£³Ø¹»¤ËÌá¤Ã¤ÆÌîµå¤òÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¢£¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤Î°ãÏÂ´¶
¸¶ÅÄ±ÑÉ§Á°´ÆÆÄ¤ÏµþÅÔ»Ô½Ð¿È¤Î64ºÐ¡£Ê¿°Â¹â¹»»þÂå¤Ï³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¡£ÆüËÜ¿·Ìô¤Ë¿Ê¤ß¼ç¾¤È¤·¤ÆÅÔ»ÔÂÐ¹³Ìîµå¤Ë¤â½Ð¾ì¡£°úÂà¸å¤Î1993Ç¯¤ËÊì¹»¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£97Ç¯²Æ¤Ë¤Ï½àÍ¥¾¡¡¢2014Ç¯½Õ¤Ë¤ÏÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ì»þ´üÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¿°Â¹â¹»¤òºÆ¤Ó¶¯¹ë¹»¤Ø¤ÈÉü³è¤µ¤»¤¿¡£º£¡¢¥×¥í¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¿°Â¹â¹»½Ð¿ÈÁª¼ê¤¹¤Ù¤Æ¤Î¡Ö²¸»Õ¡×¤Ë¤Ê¤ë¡£
º£²ó¤Î»ö·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢³Ø¹»Â¦¤Ï»ö·ïÈ¯³Ð¤È¤È¤â¤Ë¤³¤ì¤ò¸øÉ½¤·¡¢³Ø¹»¤È¤·¤Æ¸¶ÅÄÁ°´ÆÆÄ¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤Î¼êÂ³¤¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¿×Â®¤Ç¤¢¤ê¡¢Å¬ÀÚ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£
¸¶ÅÄÁ°´ÆÆÄ¤¬´ÆÆÄ¤òÂàÇ¤¡¢³Ø¹»¤òÂà¿¦¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»öÂÖ¤Ï¤³¤ì¤Ç¼ýÂ«¤·¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤¬¡¢É®¼Ô¤Ïµ¿Ìä¤ÎÇ°¤ò¶Ø¤¸ÆÀ¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¡ÖÈ¿±þ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î3·î5ÆüÇÛ¿®µ»ö¤À¡£
¡ÖÌîµå¤ò°¦¤·¡¢Êì¹»¤Ë¿¼¤¤»×¤¤Æþ¤ì¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤ò¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð°é¤Æ¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤ò¾ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿»ØÆ³¼Ô¤¬¡¢¹Ô¤²á¤®¤¿»ØÆ³¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤HEIAN¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò»ÖÈ¾¤Ð¤ÇÃ¦¤¤¤À¡×
AERA dot.¡Ê3·î8ÆüÇÛ¿®¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥×¥íÌîµå¤ÎÀ¤³¦¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿OB¡×¤ÎÀ¼¤È¤·¤Æ¡Öº£²ó¤Î»ö·ï¤Î¾ÜºÙ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö»ä¤â¡¢²¿ÅÙ¤âÆ¬¤ò¤Ï¤¿¤«¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£»þÂå¤¬°ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï¼«Ê¬¤ËÈó¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤ÇÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤¿¤·¡¢¼þ¤ê¤ÎÁª¼ê¤âÆ±¤¸´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ÎÀ¼¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£³Ø¹»Æâ¤ÎË½ÎÏ¤Ï¤Ê¤¼¤«ÌÛÇ§¤µ¤ì¤ë
¥µ¥ó¥±¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Îµ¼Ô¥³¥é¥à¡Ê3·î9ÆüÇÛ¿®¡Ë¤Ï¡Ö¸¶ÅÄ»á¤Î¿ÍÊÁ¤ÈÇ®·ì»ØÆ³¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤·¡¢º£½Õ¡¢Éô°÷¤Ë¤Ê¤ë¿·1Ç¯À¸¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤Ê¤Î¤«¡£¹Ã»Ò±à¤Ø¤Î¶áÆ»¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ËÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²¸»Õ¤È3Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤»¤Ê¤¤¡£³Ø¹»Â¦¤¬»Ø´ø¤òÇ¤¤»¤ë¿·´ÆÆÄ¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¿È¤ò°Ñ¤Í¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸¶ÅÄÁ°´ÆÆÄ¤ËÂÐ¤·¤ÆÆ±¾ðÅª¤Êµ»ö¤¬Â¿¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¸¶ÅÄÁ°´ÆÆÄ¤ÎÂàÇ¤¤òÈ¯É½¤·¤¿ÊóÆ»ÂÐ±þ¤Ç¤â»³ÏÆ¸î¹»Ä¹¤Ï¡Ö¡Ê¸¶ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ë¡ÈÀ¸ÅÌ¤ò¤Ê¤ó¤È¤«³èÌö¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤»×¤¤¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤È¤¨ÏÃ¤À¤¬¡¢±ØÆ¬¤Ç60ÂåÈ¾¤Ð¤Î°ìÈÌÃËÀ¤¬¹â¹»À¸¤ò¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤ä¥Î¡¼¥È¤ÇÆ¬Éô¤ä¸ª¡¢¤Î¤É¤Î¤¢¤¿¤ê¤òÃ¡¤¤¤¿¡×¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¼þ°Ï¤¬¤¹¤°¤Ë·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤ÐÃ¡¤¤¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢Ë½¹Ôºá¤â¤·¤¯¤ÏÁê¼ê¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤é½ý³²ºá¤ÇÁÊ¤¨¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡Ö³Ø¹»¡×¡ÖÌîµåÉô¡×¤È¤¤¤¦ÊÄº¿¶õ´Ö¤Ç¡¢ÆÃÄê¤Î¿ÍÊª¤¬Ë½ÎÏ¤ò¤Õ¤ë¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢³Ø¹»¤Ï·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢»öÂÖ¤¬È¯³Ð¤·¤Æ¤â¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÆ±¾ðÅª¤ÊÏÀÄ´¤ÇÊó¤¸¤ë¤Î¤À¡£ÆüËÜ¤ÏË¡¼£¹ñ²È¤Ç¤¢¤êË¡¤Î²¼¤ÎÊ¿Åù¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¿Æ¤ä¶µ°é¼Ô¤¬¡¢»Ò¶¡¤â¤·¤¯¤ÏÀ¸ÅÌ¤Ë¶µ°éÅªÌÜÅª¤ÇË½ÎÏ¤ò¤Õ¤ë¤¦¤³¤È¤òÂÎÈ³¤È¾Î¤·¤Æ¤¤¿¡£Ë½ÎÏ¤Ï·º»öÈ³¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤êÅöÁ³¡¢°ãË¡¹Ô°Ù¤À¤¬¡¢¤Ò¤È¤¿¤ÓÂÎÈ³¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¾õ¶·¼¡Âè¤Ç¤ÏÍÆÇ§¤µ¤ì¤ë¡£³Ø¹»¤Ç¶µ»Õ¤ËË½ÎÏ¤ò¤Õ¤ë¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¿Æ¤ä³Ø¹»¤Ï·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤ì¤À¡£
¢£³ØÀ¸Ìîµå³¦¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê½èÊ¬
¤³¤ì¤Þ¤Ç³Ø¹»¤Ï¡¢¹Ô¤²á¤®¤¿Ë½ÎÏ¤ËÂÐ¤·¤Æ¶µ»Õ¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ì¤ÀÕ(¤±¤ó¤»¤)¤Ê¤É¤ÎÀ©ºÛ½èÊ¬¤ò²Ê¤¹¤³¤È¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÂÎÈ³¤Î¶Ø»ß¤Ï¡¢1947Ç¯¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¡Ö³Ø¹»¶µ°éË¡¡×¤ËÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
³Ø¹»¶µ°éË¡Âè11¾ò
¹»Ä¹µÚ¤Ó¶µ°÷¤Ï¡¢¶µ°é¾åÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÇ§¤á¤ë¤È¤¤Ï¡¢Ê¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¤ÎÄê¤á¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ê¡¢³ØÀ¸¡¢À¸ÅÌµÚ¤Ó»ùÆ¸¤ËÄ¨²ü¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢ÂÎÈ³¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÂÎÈ³¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¶µ°é¤¬80Ç¯¶á¤¯¤âÌîÊü¤·¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£³ØÀ¸Ìîµå³¦¤ÎÂÎÈ³¤ËÂÐ¤¹¤ë½èÊ¬¤â¶Ë¤á¤Æ´Å¤¤¡£
ÆüËÜ³ØÀ¸Ìîµå¶¨²ñ¿³ºº¼¼¤Ï¡¢ÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤«¤éÉÔ¾Í»ö¤òµ¯¤³¤·¤¿Áª¼ê¡¢»ØÆ³¼Ô¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½èÊ¬¿½ÀÁ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¶¨µÄ¤ò¤·¤Æ½èÊ¬¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
2024Ç¯11·î¤È25Ç¯1·î¤Î½èÊ¬È¯É½¤«¤éË½ÎÏ¡¢ÂÎÈ³¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¦±×ÅÄÅì¡ÊÅçº¬¡Ë¤Ï¥³¡¼¥Á¡ÊÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡Ë¤ÎÉôÆâ¤Ë¤è¤ëÂÎÈ³¤Ë¤è¤ê¡¢24Ç¯12·î20Æü¤«¤é1¥«·î¤Î¶à¿µ½èÊ¬¡£
¡¦ÅìÍÎÂçÉ±Ï©¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤Î¥³¡¼¥Á¡ÊÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡Ë¤ÏÉôÆâ¤Ç¤ÎË½¸À¤ÈÂÎÈ³¤Ë¤è¤ê¡¢24Ç¯9·î21Æü¤«¤é3¥«·î´Ö¤Î¶à¿µ½èÊ¬¡£
¡¦Á¥¶¶ËÌ¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤Ï´ÆÆÄ¤ÎÉôÆâ¤Ç¤ÎÂÎÈ³¡¢ÉÔÅ¬ÀÚÈ¯¸À¤ÈÉÔÅ¬ÀÚ»ØÆ³¡¢Êó¹ðµÁÌ³°ãÈ¿¤Ë¤è¤ê¡¢24Ç¯10·î17Æü¤«¤é4¥«·î¤Î¶à¿µ½èÊ¬¡£
¡¦¶âÂôÎ¶Ã«¡ÊÀÐÀî¡Ë¤Î´ÆÆÄ¤ÏÉôÆâ¤Ç¤ÎÂÎÈ³¤ÈË½¸À¡¢µÚ¤ÓÊó¹ðµÁÌ³°ãÈ¿¤Ç24Ç¯10·î2Æü¤«¤é1Ç¯´Ö¤Î¶à¿µ½èÊ¬¡£
¢£Ë½ÎÏ¤è¤ê¤â¥ë¡¼¥ë°ãÈ¿¤ÎÊý¤¬¤Ï¤ë¤«¤Ë¸·¤·¤¤
½èÊ¬¤Ï1¥«·î¤«¤é1Ç¯¤Î¶à¿µ½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¡¼¥Á¤è¤ê¤â´ÆÆÄ¤Î½èÊ¬¤¬½Å¤¤¡£¤Þ¤¿Êó¹ðµÁÌ³°ãÈ¿¤¬¤¢¤ë¤È¶à¿µ´ü´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤¿¤À¹â¹»Ìîµå¤Ç¤Ï12·î¤«¤é2·îËö¤Þ¤Ç¤¬¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î´ü´Ö¤ò´Þ¤à¶à¿µ½èÊ¬¤Ï¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë·ÚÈù¤À¤È¸À¤¨¤ë¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Ë½ÎÏ¡¢ÂÎÈ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤½èÊ¬È¯É½¤ÎÎã¤ò¤¢¤²¤ë¡£
Ãæ³ØÀ¸¤¬¹â¹»¤ÎÎý½¬¤ËÌµµö²Ä¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀÜ¿¨¥ë¡¼¥ë¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î´ÆÆÄ¤Î»ØÆ³¼ÔÀ¸Ì¿¤¬½ª¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê¸·¤·¤¤½èÊ¬¤ò²Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
ÂÎÈ³¡¢Ë½ÎÏ¤è¤ê¤â¡¢¥ë¡¼¥ë¡¢µ¬Äê°ãÈ¿¤ÎÊý¤¬¤Ï¤ë¤«¤Ë¸·¤·¤¤½èÊ¬¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ë¤â¡¢¸½ºß¤ÎÆüËÜÌîµå¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£
ÆüËÜ¹âÌîÏ¢¡¢³ØÀ¸Ìîµå¶¨²ñ¤Ïº£Ç¯2·î¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃÄÂÎ¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¥³¡¼¥É¤ÎÍ×ÀÁ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¡¢¡Ö½èÊ¬´ð½à¡×¤òºöÄê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëµ¬Â§¤Ê¤É¤ÎºöÄê¤ä°ìÉô²þÄû¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
»ØÆ³¼Ô¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¸ÀÆ°¤ÎÆâÍÆ¤ä¶à¿µ´ü´Ö¤Ê¤É¤òÌÀÊ¸²½¡£ÂÐ³°»î¹ç¶Ø»ß¤Î´ü´Ö¤Ë¤Ï¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ò´Þ¤á¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢½èÊ¬¤Î¸øÊ¿À¡¢À°¹çÀ¤ò¹â¤á¤¿²þÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¶ñÂÎÅª¤ÊÉÔ¾Í»ö¤òÎã¼¨¤·¤Æ¡¢¶à¿µ´ü´Ö¤Îµ¬Äê¤ò¤·Ä¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢º£²ó¤Î²þÄê¤òÄÌ¤¸¤Æ¤âË½ÎÏ¡¢ÂÎÈ³¤ò¸·È³²½¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢£¤³¤¦¤·¤Æ³ØÀ¸Ìîµå¤ËÂÎÈ³¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿
¹â¹»Ìîµå¤Ê¤ÉÆüËÜÌîµå³¦¤«¤éÂÎÈ³¡¢Ë½ÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤â´Þ¤á¤³¤ì¤Ë´²ÍÆ¤ÊÂÎ¼Á¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£
¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏÂÎÈ³¤Î¶Ø»ß¤òË¡Î§¤Çëð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤òÌîÊü¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¶µ°é³¦¤Î¤¤¤¤²Ã¸º¤µ¡¢´Ë¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤¿¶µ»Õ¤¬¹Ô¤¦ÂÎÈ³¤Ï¡¢¶µ°éÅª¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£¶µ»Õ¤âË½ÎÏ¤ò¤Õ¤ë¤¤¤¿¤¯¤Æ¤Õ¤ë¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢ÂÎÈ³¤ò¼õ¤±¤¿À¸ÅÌ¤âÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¡£¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¤¬¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¿Í¤¬¤¤¤Þ¤À¤Ë¤¤¤ë¡£
2023Ç¯¡¢¹âÃÎÂç³ØÃÏ°è¶¨Æ¯³ØÉô¤ÎÃæÂ¼Å¯Ìé½Ú¶µ¼ø¤¬¾å°´¤·¤¿¡Ø¹â¹»Ìîµå¤ÈÂÎÈ³¡Ù¡Ê´äÇÈ½ñÅ¹¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ìîµå³¦¤ÇÂÎÈ³¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂçÀµ´ü¤È¤Î¤³¤È¤À¡£ÌîµåÇ®¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¼Ò²ñ¤ÎÃíÌÜ¤â½¸¤Þ¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼Áè¤¤¤Ê¤É¡¢¶¥Áè¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿»þ´ü¤À¤È¤¤¤¦¡£¶¥Áè¤¬²×Îõ¤Ë¤Ê¤ê¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÂÎÈ³¤äË½ÎÏ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
¤Þ¤¿Ìîµå¿Íµ¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÌîµåÉô¤ËºßÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿Ê³Ø¤ä½¢¿¦¤¬ÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ë½ÎÏ¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¶õµ¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÂÎÈ³¡¢¤·¤´¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤â¡¢¤½¤ì¤ËÂÑ¤¨¤ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È²ÁÃÍ¤Å¤±¤µ¤ì¡¢Ë½ÎÏÅª¤Ê»ØÆ³¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£À¤³¦Åª¤Ë¤â°ÛÍÍ
¤Ä¤Þ¤êÂÎÈ³¤Ï¡¢ÌîµåÉô¤È¤¤¤¦½¸ÃÄ¤Î¶¥Áè¤¬²×Îõ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤¿¡£¤½¤·¤ÆË½ÎÏ¤ËÂÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Ê³Ø¡¢½¢¿¦¤¬ÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤¬À¸¤¸¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÍÆÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£·è¤·¤Æ»ØÆ³¼Ô¤ä¶µ°é¼Ô¤Î¿®Ç°¤Î¤è¤¦¤Ê¾åÅù¤ÊÍý¶þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
À¤³¦¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀè¿Ê¹ñ¤«¤é¸«¤Æ¤â¡ÖË½ÎÏ¤¬»þ¤È¤·¤ÆÍÆÇ§¤µ¤ì¤ë¡×ÆüËÜ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ï°ÛÍÍ¤À¤È¤¤¤¨¤ë¡£¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Ë¤»¤è¡¢»ØÆ³¼Ô¤¬Áª¼ê¤Ë¡ÖÂÎÈ³¡áË½ÎÏ¡×¤ò¤Õ¤ë¤Ã¤¿ºÝ¤Ï°ìÈ¯¥¢¥¦¥È¤È¤¤¤¦µ¬Äê¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢Ìîµå³¦¤«¤éË½ÎÏÂÎÈ³¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¶¥µ»¿Í¸ý¤¬¸º¤êÂ³¤±¤ëÃæ¡¢Ìîµå³¦¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¡ÖË½ÎÏ¤Ë´Å¤¤¡×ÂÎ¼Á¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
----------
¹Èø ¹¸¡Ê¤Ò¤í¤ª¡¦¤³¤¦¡Ë
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼
1959Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£¹¹ðÀ©ºî²ñ¼Ò¡¢Î¹¹Ô»¨»ïÊÔ½¸Ä¹¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Øµð¿Í·³¤Îµð¿Í ÇÏ¾ìÀµÊ¿¡Ù¡¢¡ØÌîµåÊø²õ ¿¼¹ï²½¤¹¤ë¡ÖÌîµåÎ¥¤ì¡×¤ò¿©¤¤»ß¤á¤í¡ª¡Ù¡Ê¶¦¤Ë¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¹¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼ ¹Èø ¹¸¡Ë