¡Ö¿Ò¾ï¤Ê¤é¤¶¤ëÍøÅÀ¡×¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¼Ò²ñ¤Ç¤â»æ¥Îー¥È¤ò¿ä¤¹ÍýÍ³¤Ë11Ëü¤¤¤¤¤Í¡ÖÆ±´¶¡×¡Ö¥¢¥Ê¥í¥°ºÇ¶¯¡×¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤ÏÉ±²¬ Í¥²ð(@yhimeoka)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥á¥â¤ò¤È¤ë¤È¤¡¢»æ¥Îー¥È¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Îー¥È¤Î¤É¤Á¤é¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¤«¡©Åê¹Æ¼Ô¡¦É±²¬ Í¥²ð¤µ¤ó¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤â»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡Ö¤ä¤Ï¤ê»æ¥Îー¥È¤·¤«¾¡¤¿¤ó¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡Ä¡©
¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¸½Âå¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç¥Îー¥È¤ò¤È¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Îー¥È¤Ë¤Ï¡¢¸úÎ¨À¤ä¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÍÆ°×¤µ¤Ê¤É¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢É±²¬ Í¥²ð¤µ¤ó¤Ï¡¢»æ¥Îー¥È¤Ë¿Ò¾ï¤Ê¤é¤¶¤ëÍøÅÀ¤¬¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤Æ¡¢»æ¥Îー¥È¤ÎÍøÅÀ¤È¤Ï¡©
¤¿¤·¤«¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Îー¥È¤âÊØÍø¤Ç¤¹¤¬¡¢»æ¥Îー¥È¤Ë¤âÂ¿¤¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡Ö»æ¥Îー¥È¤·¤«¾¡¤¿¤ó¤Ê¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³
¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¸½Âå¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç¥Îー¥È¤ò¤È¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Îー¥È¤Ë¤Ï¡¢¸úÎ¨À¤ä¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÍÆ°×¤µ¤Ê¤É¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ó¤ä¤«¤ó¤ä¤Ç»æ¥Îー¥È¤Ï
¡¦½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤¤
¡¦·Ú¤¤
¡¦»¨¤Ë°·¤Ã¤Æ¤â²õ¤ì¤Ê¤¤
¡¦¶õ¹Á¼ê²ÙÊª¸¡ºº¤Ç½Ð¤µ¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤¤
¡¦¥Úー¥¸¤á¤¯¤ê¤Î¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤¬ÇúÂ®
¡¦²õ¤ìÊý¤¬Ï¢Â³Åª¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬³Ú
¤È¤¤¤¦¿Ò¾ï¤Ê¤é¤¶¤ëÍøÅÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤ä¤Ï¤ê»æ¥Îー¥È¤·¤«¾¡¤¿¤ó¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡Ê¼þ¤ê¤Ç¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¡Ë
¤¿¤·¤«¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Îー¥È¤âÊØÍø¤Ç¤¹¤¬¡¢»æ¥Îー¥È¤Ë¤âÂ¿¤¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥Ï¥Ã¥¥ó¥°ÉÔ²ÄÇ½¤ÊËüÁ´¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡×¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬¿Ê¤à¤Û¤É¥¢¥Ê¥í¥°¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ë½ñ¤¹þ¤à¤è¤ê»æ¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤ÀÊý¤¬Æ¬¤ËÆþ¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ´¶¤¸Êý¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥·ー¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤É¤Á¤é¤¬¤è¤êÊØÍø¤«°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤½¤¦¡£ÁÐÊý¤ÎÆÃÄ§¤òÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢»È¤¤Ê¬¤±¤¹¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤À¤±¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤º¡¢»æ¥Îー¥È¤ÎÎÉ¤µ¤â¤â¤¦°ìÅÙ¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¨¤ëÅê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡£
µ»öºîÀ®: nao16
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë