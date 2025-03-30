¥É¥¸¥ãー¥¹¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õ Ç°´ê¤Î¥á¥¸¥ãー½é¾¡Íø¤Ê¤ë¤«¡ª¡©ÂçÃ«æÆÊ¿5»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤Ë¤â´üÂÔ
º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Êc¡ËSANKEI
¡ã2025Ç¯3·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡ËMLB ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹ ÂÐ ¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥¿¥¤¥¬ー¥¹ ¡÷¥É¥¸¥ãー¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ä
¡ÚÆ°²è¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤ÏÆ»¶ñ¤â°Û¼¡¸µ¤À¤Ã¤¿¡ª¸µ¥á¥¸¥ãー¥êー¥¬ー¤¬¶ÃØ³¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤òÇ®ÊÛ
MLB¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥êー¥º°ÊÍè¡¢Éé¤±¤Ê¤·¤Î4Ï¢¾¡¤È¸½ºßÀä¹¥Ä´¤Î¥É¥¸¥ãー¥¹¡£¥¿¥¤¥¬ー¥¹¤È¤Î¸½ÃÏ³«Ëë3Ï¢Àï¤â¤¤¤è¤¤¤èºÇ½ªÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î»î¹ç¤ÇºÇÂç¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ê23¡Ë¤À¤í¤¦¡£
¹â¹»»þÂå¤«¤é¥á¥¸¥ãー¤Ø¤ÎÄ©Àï¤òÌ´¤È¸ì¤ê¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Ç¤Ï22Ç¯¤Ë»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç¤Î´°Á´»î¹ç¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ÏÀÞ¤ê»æÉÕ¤¤À¤Ã¤¿¡£
ºò¥ª¥Õ¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¥ã¥ó¥×¡¢¥ªー¥×¥óÀï¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤ÆMLB¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥êー¥ºÅöÆü¤Î18Æü¤Ë¥á¥¸¥ãー·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢19Æü¤ÎÂÐ¥«¥Ö¥¹Àï¤Ç¥á¥¸¥ãー½éÅÐÈÄ¡£
160¥¥í¤Î¹ëÂ®µå¤òÉð´ï¤Ë3²ó1¼ºÅÀ3Ã¥»°¿¶¤È¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¥¹¥È¥ìー¥È¤Îµå°Ò¤Ï¥á¥¸¥ãー¥¯¥é¥¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï½½Ê¬¤Ë¼¨¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÀ©µåÎÏ¡£Á°²óÅÐÈÄ»þ¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤È¥Üー¥ë¤Îº¹¤¬·ã¤·¤¯¡¢3²ó¤Þ¤Ç¤Ë5»Íµå¤òµÏ¿¤·¤¿¤¿¤á¡¢Åêµå¿ô¤â¤«¤µ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥á¥¸¥ãー½é¾¡Íø¤òÄÏ¤à¤¿¤á¤Ë¤ÏÌµÂÌ¤Ê¥Üー¥ëµå¤ò¶ËÎÏ¸º¤é¤·¡¢Ä¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¤½¤ÎMLB¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥êー¥º¤ò·ç¾ì¤·¤¿¥Ù¥Ã¥Ä¡Ê32¡Ë¡¢¥Õ¥êー¥Þ¥ó¡Ê35¡Ë¤ËËÜÎÝÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢½ù¡¹¤Ë¼çÎÏ¤ËÅö¤¿¤ê¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿ÂÇÀþ¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ëÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê30¡Ë¤Ë¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤â´üÂÔ¡£
¸½ÃÏ28Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤È¡¢³«Ëë¤«¤é4ÀïÏ¢Â³°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¤½¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ï¼¾¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤â¶»¤Î¤¹¤¯¤è¤¦¤Ê¤é°ìÈ¯¤òµÏ¿¤·¤Æ¡¢º´¡¹ÌÚÏ«´ð¤Î½é¾¡Íø¤ò½Ë¤¦¤è¤¦¤Ê½ËË¤¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
ÆüËÜ¿Í¥á¥¸¥ãー¥êー¥¬ー¶þ»Ø¤ÎÁÇ¼Á¤Î»ý¤Á¼ç¤¬Åê¤²¤ëÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤ÏÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡¢¸áÁ°10»þ10Ê¬¥×¥ìー¥Üー¥ë¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂçÃ«æÆÊ¿ ¥Ú¥é¥Ú¥é±Ñ¸ì¥¹¥Ôー¥Á¡ª²ñ¸«¤Ç¤âÁ´ÊÆ¤Ë¾×·â¡ª¡©
ÂçÃ«æÆÊ¿ Åê¼ê¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¾õ¶·¤Ë¥É·³´ÆÆÄ¤¬¸ÀµÚ ¡ÖËÜÅö¤Ë¤è¤¯²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤Ï¡Ë¿ôÆüÃæ¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡×
ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ö¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¥Òー¥íー¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÇMLB¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥êー¥º¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë