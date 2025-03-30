¡Ö¥Ð¥¤¥È¤Ë¼Á¤òµá¤á¤ë¤Ê¡ª¡×´Ö¤â¤Ê¤¯¡ÖÀÜµÒ¡×¤Î80¡ó¤ÏÉÔÍ×¤Ë¡Äµ¡³£²½¡¦¼«Æ°²½¤¬¿Ê¤àÀÜµÒ¤Î¤æ¤¯¤¨
¡Ö¥Ð¥¤¥È¤À¤«¤é¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤Î¤«¡©
¶áº¢¡¢Å¹¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤äÅÅÏÃ¤ÇÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤¹¤ëºÝ¡¢¾¦ÉÊ¤òÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë¤ÈÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÅ¹°÷¤òÅÙ¡¹ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
±¿¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢É®¼Ô¤ÎÌÜ¤¬¸·¤·¤¤¤À¤±¤Ê¤Î¤«¡¢ÀÜµÒ¤Î¼Á¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÃÎ¤ê¤¿¤¯¤ÆSNS¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¤éX¤Î¤¢¤ë¥Ý¥¹¥È¤¬ÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£Í×Ìó¤¹¤ë¤È¡¢
¡Ò¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Çºß¸Ë¤ÎÍÌµ¤ò¿Ò¤Í¤¿ºÝ¡¢Å¹°÷¤«¤é¡Ø¥Ð¥¤¥È¤À¤«¤é¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÊÖÅú¤µ¤ì¤ë¤â¡¢¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥àÏ«Æ¯¤Ï¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¥æ¥ë¤µ¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡Ó
¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤¿¤È¤¨¥Ð¥¤¥È¤Ç¤âÅ¹¤Î¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÊÖÅú¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤Î¤«¡©
¤À¤¬¡¢¥ê¥×¥é¥¤¤Ë¤â¡Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥â¡¼¥ë¤Ê¤éÅ¹°÷¤ËÊ¹¤¯¤è¤ê¼«ÎÏ¤ÇÃµ¤»¡Ó¤È¤¤¤Ã¤¿¹ÎÄêÅª°Õ¸«¤¬Â¿¿ô¤¢¤ê¡¢É®¼Ô¤Ï·Ú¤¤¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£
ÀÜµÒ¶È¤Ï¿Í¼êÉÔÂ¤ä¥«¥¹¥Ï¥éÌäÂê¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¤âÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»þÂå¤ËÀÜµÒ¤Î¼Á¤òÌä¤¦¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤Î¤«¡¢¤È¡£
¤½¤¦Ìå¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢ÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤Î¤¬¸ÜµÒ°éÀ®¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Îã·Æ£¹§ÂÀ¤µ¤ó¤¬½ñ¤¤¤¿¡Ø¤¤¤ëÀÜµÒ¡¢¤¤¤é¤Ê¤¤ÀÜµÒ¡Ù¤È¤¤¤¦ËÜ¤À¡£
ã·Æ£¤µ¤ó¤ÏIT¡¦AIµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¿Í¤Ë¤è¤ëÀÜµÒ¤¬ÉÔÍ×¤Ê¶È³¦¡¦¶È¼ï¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤é¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¼ã¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿Í¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¿ÀÜµÒ¤Î80¡ó¤ÏÉÔÍ×¤È¤Ê¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡á¡Ö¤¤¤é¤Ê¤¤ÀÜµÒ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½Â¬¤¹¤ë¡£
¤À¤¬¡¢»Ä¤ë20¡ó¤Ï¡Ö¤¤¤ëÀÜµÒ¡×¡£¿Í¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ö¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ëÀÜµÒ¡×¤ÏÌ¤Íè±Ê¹å¤Ë»Ä¤ë¤ÈÀâ¤¯¡£
º£¤Î»þÂå¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤ëÂ¦¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤ëÀÜµÒ¡×¤È¡Ö¤¤¤é¤Ê¤¤ÀÜµÒ¡×¤ò¤É¤¦¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤±¤Ðµ¤»ý¤Á¤è¤¯Çã¤¤Êª¤ä°û¿©¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î¥Ò¥ó¥È¤òã·Æ£¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¡£
¡ÖÀÜµÒ¤ÎÉ¬Í×À¡×¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶È³¦¤È¤Ï
¤¢¤ë½µËö¡¢»¶Êâ¤¬¤Æ¤é¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤·¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÃë¿©¤ò¤È¤ê¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÍ¼¿©ÍÑ¤ÎÊÛÅö¤òÇã¤Ã¤Æµ¢Âð¤·¤¿¤È¤¹¤ë¡£¾¦ÉÊ¤Ï¥Í¥Ã¥È¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯ºÑ¤ß¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤ÎÃíÊ¸¤Ï¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢²ñ·×¤Ï£³·ï¤È¤â¤¹¤Ù¤Æ¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¡£µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¡¢Å¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Ò¤È¸À¤âÏÃ¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£
¤³¤ó¤Ê°ìÆü¤ÏÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
ã·Æ£¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1970Ç¯¤´¤í¤Þ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î¾®Çä¶È¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡¢¿Í¤È¤ÎÂÐÌÌ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖÂÐÌÌÈÎÇä¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£µÒ¤¬¼«¤é¾¦ÉÊ¤òÁª¤ó¤ÇÇã¤¦¡Ö¥»¥ë¥ÕÈÎÇä¡×¤¬³ÈÂç¤·¤¿¤Î¤Ï1970Ç¯¡Á¡Ç00Ç¯¤´¤í¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤¬¼¡¡¹ÃÂÀ¸¤·¡¢ÂÐÌÌÈÎÇä¤¬Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿µû²°¤µ¤ó¡¢È¬É´²°¤µ¤ó¡¢Æù²°¤µ¤ó¡¢Æ¦Éå²°¤µ¤ó¤Ê¤É¤Ï³¹¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¸½Âå¤Ï¡¢ÀÜµÒ¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤¥Í¥Ã¥È¤ÇÇã¤¤Êª¤¬¤Ç¤¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¤Ï¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¿Í¤¬ÂÐ±þ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â²ñ·×¤Þ¤ÇºÑ¤Þ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ã·Æ£¤µ¤ó¤ÏÌ¤Íè¤ò¤³¤¦Í½Â¬¤¹¤ë¡£
¡Ö2030Ç¯¤Ë¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ê¤ÉÆüÍÑÉÊ¤ò°·¤¦¾®Çä¤ê¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Ç¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤¬¹Ô¤ÅÏ¤ê¡¢Ìµ¿ÍÅ¹ÊÞ¤¬ÅÔ»Ô·²¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Ç¤â¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÅ¹ÊÞ¤ËË¬¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç¥Í¥Ã¥È¤«¤é¾ðÊó¤òÂçÎÌ¤Ë»ÅÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Å¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¼«¤é¾¦ÉÊ¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Î¾¦ÉÊ¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¾¦ÉÊÁª¤Ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤âÂç¤¤ÊÄË¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ªµÒÍÍ¤¬ÀÜµÒ¤ÎÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¸úÎ¨¤ò¹Í¤¨¡¢ÀÜµÒ¤Ë³ä¤¯¿Í°÷¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¤ä¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤É¤Î°û¿©¥Á¥§¡¼¥ó¤âÆ±ÍÍ¤Ë2030Ç¯¤´¤í¤Ë¤Ï¼õÉÕ¤ÎÌµ¿Í²½¡¢ÇÛÁ·¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î³èÍÑ¤Ç¿Í¤Ë¤è¤ëÀÜµÒ¤ÏºÇ¾®¸Â¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¤½¤â¤½¤â¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥ÉÅ¹¤ä¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢Å¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¤ï¤º¤«¿ôÊ¬¤À¡£ËÁÆ¬¤Î¥Ý¥¹¥È¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢µÒ¼«¿È¤¬¤³¤ì¤é¤Î¶È³¦¤ËÀÜµÒ¤ÎÉ¬Í×À¤ò¤¢¤Þ¤ê´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°Â¤µ¤ä¼ê·Ú¤µ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
ÀÜµÒ»þ´Ö¤¬£±Ê¬¤â¤Ê¤¤¥«¥Õ¥§¶ÈÂÖ¤Ë¤âÀÜµÒ¤ËÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ò¤Ä¤±¤¿Å¹¤â¤¢¤ë¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤ª¤ª¤«¤¿¤³¤ì¤é¤Î¶È³¦¡¦¶ÈÂÖ¤Ç¤ÏµÒ¤¬ÀÜµÒ¤Ë¼Á¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï¸«Åö°ã¤¤¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Û¤¦¤¬¡¢Í¾·×¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤¿¤á¤Ê¤¤ÊýË¡¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ã·Æ£¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎËþÂÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤º¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¤³¤È¤«¤Ê¡¢¤È¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÉÔ²÷¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Í¥Ã¥È¤Ç¾ðÊó¤¬¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ëº£¤Ï¡¢Å¹Â¦¤Ë¡Ø¤ªµÒÍÍ¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÅöÁ³¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿´Ë¤ß¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤³¤Á¤é¤â¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÂ¿¤¯¤ò¿Ò¤Í¤Ê¤¤¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¤¹¤ë¡£²ñ·×¤â¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤ËÊÂ¤Ó¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊÀÜµÒ¥·¡¼¥ó¤òÈò¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤Ê¤¯¤Æ¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»ä¤Ïµï¼ò²°¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢ÃíÊ¸Á°¤Ë¤Þ¤º¤ª¤¹¤¹¤á¤ò¿Ò¤Í¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Î¤ÏÊÉ¤Ë¤¤¤Ä¤âÅ½¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£ÆüÆþ¤Ã¤¿¿·Á¯¤Êµû¤ä¤Þ¤«¤Ê¤¤¤Çºî¤Ã¤¿Î¢¥á¥Ë¥å¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¾ðÊó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢µÒÃ±²Á3000±ß¤¯¤é¤¤¤ÎÅ¹¤Ë¤ÏÎ×»þ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤Î¤òÄü¤á¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤³¤Î¿Í¡¢Å¹Ä¹¤À¤Ê¤È»×¤¦¿Í¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¡¢¼ê¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÏÊ¹¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢»×¤¤¤Î¤Û¤«´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢ÏÃ¤¬ÃÆ¤à¤³¤È¤â¡£³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤¬²á¤´¤»¤Þ¤¹¡×
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¶È³¦¡¦¶È¼ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢º£¸å¤âÀÜµÒ¤ÏÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
¡Ö¹âµé²½¾ÑÉÊ¡¢²È¶ñ¡¢ÅÅ²½À½ÉÊ¡¢»þ·×¡¢¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢¥¨¥¹¥Æ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢Î¹´Û¡¢³äË£¤È¤¤¤Ã¤¿ÀÜµÒ»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¡¢ÀÜµÒ¤Ë¤è¤ëÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤¬¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ê¶È³¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¿Í¤¬Ã´¤¦É¬Í×À¤¬¹â¤¤¶È³¦¤ÏÀÜµÒ¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ê¤ëÀÜµÒ¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÂ¦¤â¼Á¤Î¹â¤¤ÀÜµÒ¤òµá¤á¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¶â³Û¤ÎÌÜ°Â¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¾¦ÉÊ¤Ê¤éÃ±²Á£³Ëü¡Á£µËü±ß°Ê¾å¡¢°û¿©¤Ê¤é£±Ëü±ß°Ê¾å¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤«¡¢¤È¡£
Îã¤¨¤Ð3000±ß¤Î¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤Ê¤é¥Í¥Ã¥È¤ÇÇã¤¦¤±¤ì¤É¡¢£³Ëü±ß¤Î¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤Ê¤é¿Í¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤½¤Î¾ì¤ÇÊ¹¤±¤Æ¡¢»î¤»¤ëÎÌÈÎÅ¹¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡3000±ß¤Ê¤é¼ºÇÔ¤·¤Æ¤âµö¤»¤ë¤±¤ì¤É¡¢£³Ëü±ß¤À¤ÈÀäÂÐ¼ºÇÔ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¿´Íý¤¬Æ¯¤¯¡Ê¾Ð¡Ë¡££³Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤ò°·¤¦Å¹¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë¤âÃúÇ«¤ËÅú¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Å¬Ç¤¼Ô¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¿Í¤Ë¤è¤ëÀÜµÒ¤ÎÌò³ä¤Ï¡Ö¹¬Ê¡´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¡×
ã·Æ£¤µ¤ó¤ÏÃø½ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡ÖÀÜµÒ¤¬Ã´¤¦Ìò³ä¡×¤Ë¤Ï¡¢
¡Ö£±¡²¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤ë¡×
¡Ö£²¡²°ÆÆâ¡¦²ñ·×¤¹¤ë¡×
¡Ö£³¡²¹¬Ê¡´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¡×
¤Î£³¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¤È²òÀâ¤¹¤ë¡£
Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿ÀÜµÒ»þ´Ö¤¬Ã»¤¯¡¢ÀÜµÒ¤Î¼Á¤è¤ê¼ê·Ú¤µ¡¦°Â¤µ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¶È³¦¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö£±¡²¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤ë¡×Ìò³ä¤ä¡Ö£²¡²°ÆÆâ¡¦²ñ·×¤¹¤ë¡×Ìò³ä¤Ï¡¢¤½¤ÎÂçÉôÊ¬¤ò¤¹¤Ç¤ËIT¡¦AI¡¦¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í¤¬Ã´¤¦É¬Í×À¤Ï¸Â¤ê¤Ê¤¯Çö¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡Ö£³¡²¹¬Ê¡´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¡×Ìò³ä¤Ï¿Í¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¤³¤È¡£¿Í¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤³¤½²ÁÃÍ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¤â¡£ÀÜµÒ¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¯¶È³¦¤Ï¡¢¡Ö¹¬Ê¡´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¡×ÀÜµÒ¤Ø¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¡¢¤½¤ó¤ÊÀÜµÒ¾ìÌÌ¤òÁý¤ä¤·¡¢¿Í¤¬ÆÏ¤±¤ëÀÜµÒ¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¾¯¤·³ÑÅÙ¡¦¾ìÌÌ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µÙÆü¤ËÃç¤ÎÎÉ¤¤Í§Ã£¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹¬¤»¤À¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Í§¿Í¤¬¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤ò¤è¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¡È»ä¤â¤½¤¦»×¤¦¡ª¡É¤ÈÆ±Ä´¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Çµ¤¤Å¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¤êµã¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¿´¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡£¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¼¤«¡£¿Í¤¬¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡È¿Í¤È²¿¤«¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¤È¤¡É¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Í§Ã£¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤â¡¢ÀÜµÒ¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤â¡¢¿Í¤È¿Í¤¬ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¿Í¤¬ÆÏ¤±¤ëÀÜµÒ¤Ê¤é¤ªµÒÍÍ¤Ë¹¬Ê¡´¶¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÀÜµÒ¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¡¢°ÆÆâ¡¦²ñ·×¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹¬Ê¡´¶¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¿Í¤Ê¤é¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÀÜµÒ¤ÇÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×
É®¼Ô¤ÎÂÎ¸³¤À¤¬¡¢¤¢¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥µ¥¤¥º¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¯¤ÆÅ¹ÊÞ¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤À¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¥µ¥¤¥º¤Î¸«Î©¤Æ¤«¤é¼ê»ý¤Á¤ÎÉþ¤È¤Î¹ç¤ï¤»Êý¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÈ½ÃÇ¤ËÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÊÌ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÈÈæ¤Ù¤Ä¤Ä¡¢É®¼Ô¤ÎÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤¿Ãå¤³¤Ê¤·¤ÎÄó°Æ¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£²ñÏÃ¤òÄÌ¤·¤ÆµÒ¤Î¹¥¤ß¤òÇÄ°®¤·¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¤Ç¤¤ëÀÜµÒ¤Ï¸«»ö¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ê¤é¤Þ¤ÀÌÂ¤¦¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¿´¤«¤éÍß¤·¤¤¤È»×¤¨¤ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÇã¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£µ¢¤êÆ»¤Ï¤½¤ÎÃ£À®´¶¤ÇÂ¼è¤ê¤¬·Ú¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÂÎ¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬Çã¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤À¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´î¤Ó¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¡Ö¹¬Ê¡´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¡×ÀÜµÒ¤È¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Î¤À¤í¤¦¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤È¤¤Î´î¤Ó¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î´¶Æ°¤Ïµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ ¡È¿Í¤¬ÆÏ¤±¤ëÀÜµÒ¡É¤Î²ÁÃÍ¤Ï¼Â¤ËÂç¤¤¤¡£
¡ÖÀÜµÒ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿½µËö¡×¤Ï¤É¤³¤«Ì£µ¤¤Ê¤¤
¤«¤Ä¤ÆÀÜµÒ¶È¤Ç¤Ï¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ï¿ÀÍÍ¤Ç¤¹¡×¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬»È¤ï¤ì¤¿»þÂå¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ËÜÍè¤Î°ÕÌ£¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡ÖÇã¤¦Â¦¡á¾å¡¢Çä¤ëÂ¦¡á²¼¡£µÒ¤Ï°Î¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬»þÂå¤Ï°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¡¢¡ÖÅ¹¤È¤ªµÒÍÍ¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¤â¤Ã¤È¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èã·Æ£¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¸ß¤¤¤Ë»×¤¤¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð°û¿©Å¹¤Ï¤ªµÒÍÍ¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¤ò²¿¤è¤êÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤È¤¤ä¡¢¤¤¤¤ÀÜµÒ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢²ñ·×»þ¤Ë¡Ø¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¡£¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿Å¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤Î´é¤ò¸«¤ì¤Ð¤³¤Á¤é¤â¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤È¤¯¤Ë°û¿©¶È¤ÏÍø±×¤â½Ð¤Å¤é¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¸Û¤Ã¤Æ±Ä¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤È¡¢ÂçÊÑ¤µ¤ÏÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Äó¶¡¤¹¤ëÂ¦¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤¯Çã¤¤Êª¤ä¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
ã·Æ£¤µ¤ó¤ÏÃø½ñ¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢¤³¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò¡ÖÀÜµÒ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿½µËö¡×¤³¤ÎÀ¤³¦¤¬ÉÔ¹¬¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ó¤Ê½µËö¤òË¾¤à¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÀÜµÒ¤ò¼õ¤±¤¿½µËö¡×¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¡ÖÀÜµÒ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿½µËö¡×¤Ï¡¢¤É¤³¤«¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡¦Ì£µ¤¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡Ó
¢§ã·Æ£¹§ÂÀ¡¡¸ÜµÒ°éÀ®¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡£³ô¼°²ñ¼Ò SISÂåÉ½¼èÄùÌò¡£Âç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤Î¾®Çä»Ù±ç¤Î´ë²èÎ©°Æ¡¦Å¹Æ¬³èÆ°¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ÎºîÀ®¡¢ÈÎÇä¸½¾ì¤ÎÇä¾å¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¡Ç04Ç¯ÆÈÎ©¡£´ë¶È¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¡¦LTV¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¡×¤¬´Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó°éÀ®¡¦LTV¸þ¾å¤ÎÀïÎ¬Î©°Æ¡¢»ÅÁÈ¤ß/ÁÈ¿¥ºî¤ê¡¢ÀÜµÒ/±Ä¶È¤Î²þÁ±Äó°Æ¡¢¿Íºà¶µ°é¡Ê¹Ö±é¡¢¸¦½¤¤Ê¤É¡Ë¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¡¦´ë¶È¡¢ÈÎÇä°÷¡¦±Ä¶È¼Ò°÷¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù¤¨¤ë¡£
¡Ø¤¤¤ëÀÜµÒ¡¢¤¤¤é¤Ê¤¤ÀÜµÒ¡Ù¡Ø¤ªµÒ¤Ï¼«Ê¬¤¬Íß¤·¤¤¤â¤Î¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ù¡Ê¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¡¢¡Ø¼ÂÁ©¡ªLTVºÇÂç²½¡Ù¡Ê¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥º¡Ë¡¢¡Ø¡Ö10Ç¯¸ÜµÒ¡×¤Î°é¤ÆÊý¡Ù¡ÊÆ±Ê¸´Ü¡Ë¡¢¡Ø¡È¸«¤¨¤ë²½¡É¤·¤Æ¡È»ÅÁÈ¤ß²½¡É¤¹¤ë¡¡Í¥ÎÉ¸ÜµÒ¤ò°é¤Æ¤ë¹âÉÊ¼Á¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ù¡ÊÆü´©¹©¶È¿·Ê¹¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§ÄÔ·¼»Ò