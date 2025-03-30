ËÜµòÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò·Þ¤¨¤ëº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¡º£µ¨¤Ï°éÀ®½Å»ë¤ÈÊÆ¼±¼Ô¤¬»ØÅ¦¡Ö160¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×
º´¡¹ÌÚ¤Ï¤É¤ó¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«(C)Getty Images
¡¡º£µ¨¤è¤ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÆüËÜ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½é¥Þ¥¦¥ó¥É¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¹ñÆâ³°¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«¥Ö¥¹Àï¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ï3¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¡¢5»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ê¤É²ÝÂê¤â»Ä¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬Åìµþ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ªÎëÌÚÀ¿Ìé¤«¤é»°¿¶Ã¥¤¦
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ç¤Î½éÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö3·î29Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡Ë¤ÎÂÐ¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹3ÀïÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÅê¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Ï¢ÇÆÃ£À®¤òÌÜ»Ø¤¹¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¡¢¼ã¤ÆüËÜ¿Í±¦ÏÓ¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀï¤¤¤ËÎ×¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¼óÇ¾¿Ø¤Ë¤è¤ëº´¡¹ÌÚ¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÌÀ³Î¤ÊÊý¿Ë¤¬ÊÆ¹ñÆâ¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØCLUTCHPOINTS¡Ù¤Ç¤Ï¡¢MLB¤¬ÊÆ¹ñ³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤¿3·î27Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÆÃ½¸µ»ö¤òÇÛ¿®¡£º´¡¹ÌÚ¤Î¥ë¡¼¥¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï°éÀ®¤Î¤¿¤á¤Î¡È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡É¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤ÈÀâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¼±¼Ô¤Î¥±¥ó¡¦¥í¡¼¥¼¥ó¥¿¡¼¥ë»á¤Ë¤è¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖµåÃÄ´´Éô¤Ï¥µ¥µ¥¤ò¡ÈÈ¯Å¸ÅÓ¾å¤ÎÅê¼ê¡É¤È¸«¤Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â®µå¤È¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÂè3¤Îµå¼ï¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤ËËá¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÈà¤Ï¤Þ¤À23ºÐ¤Ç¤¢¤ê¡¢2022Ç¯¤ËÆüËÜ¤ÇÅê¤²¤¿¼«¸ÊºÇÂ¿¥¤¥Ë¥ó¥°¤¬129²ó1/3¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£µ¨160¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¤ÎÍ½ÁÛ¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ØCLUTCH POINTS¡Ù¤â¥í¡¼¥¼¥ó¥¿¡¼¥ë»á¤Î¸«²ò¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö23ºÐ¤Î¥µ¥µ¥¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÂ¨ºÂ¤ËÀ®¸ù¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£µåÃÄ¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤âÍ¥½¨¤ÊÅê¼ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¥µ¥¤Ï¥¥ã¥ê¥¢½é´ü¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ë»þ´Ö¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¤À¤¬¤½¤Î°ìÊý¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤À¤·¡¢¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤È¤·¤Æ¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥µ¥¤¬¥ë¡¼¥¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ËÎÉ¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÈà¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ê¡¼¥°¤Î¿·¿Í²¦Áè¤¤¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï·ò¹¯¾õÂÖ¤ä¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Èà¤Ë¤É¤ì¤À¤±¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÇ¤¤»¤ë¤«¤¬Âç¤¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åìµþ¤Ç¤Î½éÅÐÈÄ¤Çº´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢¡È²øÊª¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÊÒ¤ê¤ó¤â¤ß¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÉÔ°ÂÄê¤µ¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£º£¸å¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤È¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ë¤«¡¢Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤Þ¤º¤ÏËÜµòÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤ë¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]