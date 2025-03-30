ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡¢º£µ¨9¥´¡¼¥ëÌÜ¤ÇS¡¦¥é¥ó¥¹¤¬16»î¹ç¤Ö¤ê¾¡Íø¡ªÉé¤±¤¿¥Þ¥ë¥»¥¤¥æÁª¼ê¤Ï¡Ö¤³¤ó¤ÊÂÖÅÙ¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×
°ËÅì½ãÌé¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡¢´Øº¬Âçµ±¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥È¥ê¥ª¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹1Éô¤Î¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡£
29Æü¤Î¥ê¡¼¥°¥¢¥óÂè27Àá¥Þ¥ë¥»¥¤¥æÀï¤Ë3-1¤Ç¾¡Íø¤·¡¢ºòÇ¯11·î°Ê¹ß16»î¹ç»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°ÀïÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃæÂ¼¤ÏÁ°È¾29Ê¬¤ËÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¼è¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ë¤ÈÁê¼ê¤ò¤Ï¤¬¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Õ¥¡¡¼¤Ø¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬Áê¼êGK¤ÎÏÓ¤òÃÆ¤Èô¤Ð¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡£
¡ØMaxifoot¡Ù¤Ï¡Ö¥é¥ó¥¹¤Îº£µ¨ºÇ¹âÁª¼ê¤¬¡¢Èþ¤·¤¯¥¿¥¤¥È¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¿¨¤ì¤¿¿ô¾¯¤Ê¤¤¥Ü¡¼¥ë¥¿¥Ã¥Á¤Ç¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¡¢¸åÈ¾¤Î2ÅÀÌÜ¤â¥¢¥·¥¹¥È¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÃæÂ¼¤Ë7.5ÅÀ¤ÎÉ¾²Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
Á°Àá¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥á¥óÍî¤Á¤À¤Ã¤¿°ËÅì¤ÏÀèÈ¯¤ËÉüµ¢¤·¡¢´Øº¬¤Ï½ªÈ×¤«¤éÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜÂåÉ½¡¢ÎòÂåºÇ¶¯¤ÎÃËÁ°¥¤¥ì¥Ö¥ó¡ª
°ìÊý¡¢3°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç3Ï¢ÇÔ¡£
MF¥ô¥¡¥é¥ó¥¿¥ó¡¦¥í¥ó¥¸¥§¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ2°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê½ÅÍ×¤Ê»î¹ç¤Ç¤³¤ó¤ÊÂÖÅÙ¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£Áê¼ê¤òÅÝ¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ç¥å¥¨¥ë¤Ë¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦°ÕÍß¤¬É¬Í×¤À¤¬¡¢º£Æü¤ÏÁö¤ë¤³¤È¡¢Æ°¤¡¢ÅØÎÏ¤ÎÌÌ¤Ç¤½¤ì¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤¬ÌÜÉ¸¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
MF¥¢¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥é¥Ó¥ª¤â¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀï¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¡£Ê£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ä¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤¬Áê¼ê¤ÎÉð´ï¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤·½Ð¾ì¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢»î¹çÁ°¤Ë¤½¤¦¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¡£¤Ê¤¼¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¤â¤Ã¤È¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼¤µ¤ò¼¨¤µ¤Ê¤¤¤Î¤«Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤³¤Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£