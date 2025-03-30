¥Ç¥ó¥¼¥ë¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡õ¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥®¥ì¥ó¥Ûー¥ë¼ç±é¡Ø¥ª¥»¥íー¡Ù¤¬±Ç²è²½¤« ¨¡ ¡ÖÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È±é½Ð²È
¥Ç¥ó¥¼¥ë¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡õ¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥®¥ì¥ó¥Ûー¥ë¼ç±éÉñÂæ¡Ø¥ª¥»¥íー¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Î±Ç²è²½´ë²è¤¬Áá¤¯¤âÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÊÆ¤Ë¤Æ±é½Ð²È¤Î¥±¥Ëー¡¦¥ì¥ª¥ó¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢ºî¡Ø¥ª¥»¥íー¡Ù¤Ï¡¢¥ô¥§¥Ë¥¹¤Îµ®Â²¤Ç¤¢¤ê¾·³¤Î¥ª¥»¥íー¤¬¡¢ºÇ°¦¤ÎºÊ¥Ç¥º¥Ç¥âー¥Ê¤È¤Î¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹Ãæ¡¢Éô²¼¥¤¥¢ー¥´ー¤Î±¢ËÅ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÜ¤ê¤È¼»ÅÊ¤Ë¶¸¤Ã¤Æ¤æ¤¯Êª¸ì¡£¡Ø¥Ï¥à¥ì¥Ã¥È¡Ù¡Ø¥Þ¥¯¥Ù¥¹¡Ù¡Ø¥ê¥¢²¦¡Ù¤ËÊÂ¤Ö¡¢¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤Ë¤è¤ë»ÍÂçÈá·à¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£
¸½ºß¥Ö¥íー¥É¥¦¥§¥¤¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡õ¥®¥ì¥ó¥Ûー¥ë¼ç±é¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢ÀßÄê¤ò¶áÌ¤Íè¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤¿¿·±é½ÐÈÇ¡£¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤¬¥ª¥»¥íーÌò¡¢¥®¥ì¥ó¥Ûー¥ë¤¬¥¤¥¢ー¥´ーÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ø±é¤Ï6·î8Æü¤ËÀé½©³Ú¤ò·Þ¤¨¤ëÍ½Äê¤À¡£
¥ì¥ª¥ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë±Ç²è²½¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ï¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤È¥®¥ì¥ó¥Ûー¥ë¤ÎÂ³Åê¤ò¡Ö´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤È¥ì¥ª¥ó¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¤Î¤Ï2010Ç¯¤ÎÉñÂæ¡Ø¥Õ¥§¥ó¥¹¡Ù°ÊÍè¤Ç¡¢Æ±ºî¤Ï2016Ç¯¤Ë¤Û¤ÜÆ±¤¸¥¥ã¥¹¥È¤Ç±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤â±Ç²è²½¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢Á°²ó¤ÈÆ±¤¸Î®¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡ß¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥³ー¥¨¥ó´ÆÆÄ¡Ø¥Þ¥¯¥Ù¥¹¡Ù¡Ê2021¡Ë¤ÎÁ°Îã¤â¤¢¤ë¡£
¤â¤Ã¤È¤â¥ì¥ª¥ó¤Ï¡¢ÉñÂæ¤È±Ç²è¤Ï¡Ö°Û¤Ê¤ë¥¢ー¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î°ã¤¤¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Êª¸ì¤Ï¡ÖÆ±¤¸¿¿¼Â¤ò¸ì¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ö¤Ê¤¼¤Ê¤é100Ç¯´Ö¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤ËÂÐ½è¤·¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµº¶Ê¤Ï½ã¿è¤Ê°¦¤¬¥Æー¥Þ¤Ç¡¢¡È±½¤ä±³¡¢¼»ÅÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ã¿è¤Ê°¦¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡É¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤É¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥¿¥¤¥à¥êー¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¡£
ºÊ¥Ç¥º¥Ç¥âー¥ÊÌò¤Î¿·±Ô¥â¥êー¡¦¥ª¥º¥Üー¥ó¡¢¥ô¥§¥Ë¥¹¤Î¸ø¼ßÌò¤Î¥Ëー¥ë¡¦¥Ö¥ì¥Ã¥É¥½ー¤â±Ç²èÈÇ¤Ç¤ÎºÆ±é¤Ë¤ÏÁ°¸þ¤¤À¡£¥Ö¥ì¥Ã¥É¥½ー¤Ï¡ÖÈà¡Ê¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡Ë¤Î¡Ø¥Þ¥¯¥Ù¥¹¡Ù¤Ï±Ç²è¤Ë¤¤Á¤ó¤È°Ü¿¢¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
Source: