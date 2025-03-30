ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¸ø³«¡Ä¡È¤Ú¤í¤Ú¤í¡É¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡¡¤ª¿©»ö¥·¡¼¥ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥á¥í¥á¥í
ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï28Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö29Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï¸å¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢°¦¸¤¡¦¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬¥±¡¼¥¤ò¿©¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ê¥ó¥°¤ÎÂ£Äè¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Ë¤â¡È¤´Ë«Èþ¡É¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£¥Ú¥í¥Ú¥í¤È¥±¡¼¥¤ò¤Ê¤á¤ë¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤Ê¤¡¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¤Í¤§¡Á¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤âÌþ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£»î¹çÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖWorld Series Ring Ceremony¡×¤Ç¤Ï½é¤á¤ÆÀ¤³¦°ì¥ê¥ó¥°¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Ë¤â¡È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡É¤Î¥±¡¼¥¤¬Â£¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥í¥´¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥«¥Ã¥×¥±¡¼¥¤òÂç¿Í¤·¤¯¿©¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¤¤Þ¤äÆüÊÆ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î¡È¤ª¿©»ö¥·¡¼¥ó¡É¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¿¤ó²Ä°¦¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¥±¡¼¥¤Î¿©¤ÙÊý¡¢¾åÉÊ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¶á¤¯¤Ç¸«¤ë¤Î½é¤á¤Æ¤À¤±¤É¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¡×¡Ö¥Ç¥³¥Ô¥ó¤«¤ï¤¨¤¨¡Á¡Á»Ïµå¼°´èÄ¥¤Ã¤¿¤â¤ó¤Í¡×¡Ö¥Ç¥³¥Ô¥ó¤âVIPÂÔ¶ø¤ä¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏÅìµþ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤¿¤á¤Ë13Æü¤ËÍèÆü¤·¤¿¤¬¡¢Ç¥¿±Ãæ¤Î¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤È¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ÏÆ±¹Ô¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£19Æü¤ÎÂè2Àï¤ò½ª¤¨¤ÆÊÆ¹ñ¤ØÌá¤ë¤È¡¢ÂçÃ«¤Ï²È¤Î³¨Ê¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¤µ¤é¤Ë22Æü¡ÊÆ±23Æü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿È÷Á°¾Æ¤Ç»³À¹¤ê¤Î¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ëÍÍ»Ò¡¢26Æü¡ÊÆ±27Æü¡Ë¤Ë¤Ï¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ë¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°¦¸¤¤ÎÅê¹Æ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë