¥¢¥Ë¥á¡¦¥Ý¥±¥â¥ó¡Ö¥µ¥È¥·¡×Â´¶È¤«¤é2Ç¯¡¡¾¾ËÜÍü¹á¤¬¸ì¤ë¡È³¤³°¥ª¥Õ¥¡¡¼»¦Åþ¡É¤Î¸½ºß¤È¡ÈÀ²ÌÀ¿À¼Ò¤Ø¤Î²ÎÊôÇ¼¡É
¡¡¤¤¤Þ¤äÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¤Î¥¢¥Ë¥áÈÇ¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¥µ¥È¥·¤ÎÀ¼¤ò26Ç¯¤â¤ÎÄ¹¤¤ËÏË¤Ã¤ÆÌ³¤á¤¿¾¾ËÜÍü¹á¡£Æ±ºî¤Î½éÂå¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¡Ö¤á¤¶¤»¥Ý¥±¥â¥ó¥Þ¥¹¥¿¡¼¡×¤ò²Î¤¤¡¢W¥ß¥ê¥ª¥ó¤òµÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯3·î¤ÎÊüÁ÷¤ò¤â¤Ã¤Æ¥Ý¥±¥â¥ó¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¾¾ËÜ¤Ë¤½¤Î¸å¤ò¤¿¤º¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¿À¼Ò¤Ë²Î¤òÊôÇ¼¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ú²ÚÀîÉÙ»ÎÌé¡¿¥é¥¤¥¿¡¼¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö½÷¤é¤ó¤ÞÌò¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤Î¼ê»æ¤¬¡ÄÎÓ¸¶¤á¤°¤ß¤Î¡È¥¢¥ó¥Á¡É¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤Ï
Áý¤¨Â³¤±¤ë³¤³°¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼
¡¡1997Ç¯4·î¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é26Ç¯´Ö¡¢°ì´Ó¤·¤Æ¥µ¥È¥·¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤¬¾¾ËÜ¤À¡£ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤ÎÈ¾Ê¬¶á¤¯¤ò¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡×¤È²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢Â´¶È¤«¤é¤â¤¦2Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¡£»Å»ö¤äÀ¸³è¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö³¤³°¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤«¤é¥É¥Ð¥¤¤ä¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¤½¤ÎÂ¾¤¤¤í¤ó¤Ê¹ñ¤ÎÊý¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤«¤é¤ªÀ¼¤¬¤±¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó¡Ù¤Î¼ýÏ¿¤¬Ëè½µÉ¬¤º¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Îã¤¨¤Ð¥Ö¥é¥¸¥ë¤À¤È±ýÉü¤À¤±¤Ç¤¹¤´¤¯»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤«¤é¡¢Ãå¤¤¤¿¤é¤¹¤°¤Ëµ¢¹ñ¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âº£¤Ï»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¹ñ¤Ø¹Ô¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö¤¤¤Ä¹ñÆâ¤Î»Å»ö¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¡×³¤³°¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¾¾ËÜ¤Ï¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¤Û¤«¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼Î¶µ³¡×¡Ê2002Ç¯¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤ò¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î½÷À¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤ÆÃ´Åö¤·¡¢ºÇ¶á¤Þ¤Ç¡ÖÇú¾åÀïÂâ¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤Ë¥Ö¥ó¥É¥ê¥ª¡¦¥Ö¥ó¥Ç¥é¥¹¤ÎÀ¼¤Ç½Ð±é¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶Ê¤â²Î¾§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÆÃ»£¥·¥ê¡¼¥º¤Ï³¤³°¤Ç¤â¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¤¦¤¨¡¢¾¾ËÜ¤Ï2000Ç¯¡Á2008Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¦ÀïÂâ¥½¥ó¥°¤ò¥é¥¤¥Ö¤Ç²Î¤¤¡¢³¤³°¸ø±é¤â¹Ô¤¦¡ÖJAM¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤«¤Í¤Æ¤è¤êÀ¤³¦Ãæ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¦ÆÃ»£¹¥¤¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
³¤³°¸ø±é¤Ç¶Ã¤¤ÎÊÑ²½¡¡¼çºÅ¼Ô¤Ï¸Ä¿Í¡ª¡©
¡¡³¤³°¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö°ÊÁ°¤Ï¡Ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¨¥¥¹¥Ý¡Ù¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¡¢Â¾¤Î²Î¼ê¤È°ì½ï¤ËÆüËÜ¤Î²Î¤ä¥¢¥Ë¥á¡¢Ê¸²½¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î»²²Ã¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î2Ç¯´Ö¤Ç¶Ã¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¸Ä¿Í¤¬¼çºÅ¤·¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¹¡£¥É¥Ð¥¤¤Î´ë²è¤Ç¡¢»ä°Ê³°¤ÏÃ¯¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢½Ð±é¤Ï»ä¤À¤±¡£¸Ä¿Í¤¬²ñ¾ì¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¡¢»ä°ì¿Í¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï500¿Í°Ê¾å¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤Ê¤É¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿Êý¤¬¡Ø¾¾ËÜÍü¹á¤ò¸Æ¤Ó¤¿¤¤¡Ù¤È¼çºÅ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤ªÀ¼¤¬¤±¤¤¤¿¤À¤¯»ö¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿³¤³°¤Î²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤äÆÃ»£¤Î¿Íµ¤¡¢¤½¤³¤«¤éÀ¸¤¸¤¿ÆüËÜ¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ò²¿ÅÙ¤â¼Â´¶¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥é¥¤¥Ö¤Ç²Î¤¦¤Î¤Ï¥¢¥Ë¥á¤äÆÃ»£¡¢»ä¼«¿È¤Î¶Ê¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤ó²Î»ì¤ÏÆüËÜ¸ì¡£¤¹¤´¤¤¤Î¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê²Î»ì¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£²Î»ì¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¤é¤¹¤°¥Ð¥ì¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¸ø±é¸å¤Ê¤ó¤Æ¡¢Âà¾ì»þ¤ÎBGM¤Ë»ä¤Î¶Ê¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î²Î¤âÆüËÜ¸ì¤ÇÂç¹ç¾§¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡Ä¡Ä¡×
¡¡¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ç¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â¡£
¡Ö¤½¤Î¹ñ¤Î¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤ÆÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤ÈÆüËÜ¸ì¤ÇÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¤³¤Ã¤Á¤¬¡È¥Ï¥í¡¼¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¡È¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡É¤Ã¤ÆÆüËÜ¸ì¤Ç¸À¤ï¤ì¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£ÆüËÜ¸ì¤ò³Ø¤ó¤À¤«¤é¡¢»ä¤ÈÆüËÜ¸ì¤ÇÏÃ¤ò¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¥¢¥Ë¥á¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¸ì¤¬¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
À¸»à¤Ë´Ø¤ï¤ëÉÂ¤ÇÉñÂæÌò¼ÔÃÇÇ°¡¡À¼Í¥Å¾¿È¤Ø¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤¯¤ì¤¿¤¢¤ÎÂçÊª
¡¡º£¤Ç¤³¤½À¼Í¥¡¦²Î¼ê¤È¤·¤ÆÂç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¾¾ËÜ¤À¤¬¡¢¸µ¡¹¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾å¤Ç²Î¤¤¡¢¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤¼À¼Í¥¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ÏÀ¸»à¤Ë´Ø¤ï¤ë¤Û¤É¤ÎÉÂ¡¢¤½¤·¤ÆÂçÊª¤¿¤Á¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡À¸¤Þ¤ì¤Ï¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡£Éã¿Æ¤ÏÂç½°±é·à¡Ö¿·ÀÄºÂ¡¡ÃæÂ¼Íº¼¡Ïº·àÃÄ¡×¤ò´úÍÈ¤²¤·¡¢ºÂÄ¹¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤ò½ä¶È¤¹¤ëÉñÂæÌò¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£¹â¹»Â´¶È¸å¤Ë¤Ï¶µ»Õ¤Î´«¤á¤â¤¢¤ê¡¢Ìò¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÇÐ¶¨ÍÜÀ®½ê¡Ê¸½¡¦ÇÐ¶¨±é·à¸¦µæ½ê¡Ë¤ØÆþ½ê¡£Æ±´ü¤Ë¤Ï»³»û¹¨°ì¤¬¤¤¤¿¡£
¡¡Æþ½êÍâÇ¯¤Ë¤Ï¡¢¸Î¡¦°æ¾å¤Ò¤µ¤·¤µ¤ó¤Î·àÃÄ¡Ö¤³¤Þ¤ÄºÂ¡×¤ÎÉñÂæ¡Ö±«¡×¤Ç¤ª¤¤èÌò¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¡£¤È¤ó¤È¤óÇï»Ò¤ËÌò¼Ô¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Á´¹ñ¤ò²ó¤Ã¤ÆÉñÂæ¤òÆ§¤àÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤Ï¤¿¤«¤é¸«¤ì¤Ð½çÄ´¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÁ¥½Ð¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¡¢ÆÍÁ³¡ÈºÂ¾Ì¡É¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÖÈ¯Ç®¤·¤Æ¡¢Î©¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¿²¤Æ¤¤¤Æ¤â¿É¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹ó¤¤ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡¡°å»Õ¤Î¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡Ö¤¢¤È1½µ´ÖÃÙ¤«¤Ã¤¿¤éÌ¿¤¬´í¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞÉñÂæ¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤¿¤é»à¤Ì¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£È¾Ç¯´Ö¤ÎÆþ±¡À¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤»¤Ã¤«¤¯ÆÀ¤¿Ìò¤â¹ßÈÄ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£°å»Õ¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¤Ê¤é¡¢¡È²È¶È¡É¤Ç¤¢¤ê¡ÈÌ´¡É¤Ç¤â¤¢¤ëÉñÂæÌò¼Ô¤ÎÆ»¤ÏÊÄ¤¶¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Áá¡¹¤«¤éÌÜ¤ÎÁ°¤Ï¿¿¤Ã°Å¤Ë¡£10Âå¤Î¾¯½÷¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¿É¤¤¸½¼Â¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀèÀ¸¤Ë¤Ï¡Ø¤â¤¦ÉñÂæ¤Ï¥À¥á¡Ù¤È¤¤Ä¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â»ä¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ï¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤«»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Äü¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨ÉÔ°Â¤Ï¿¡¤¨¤Ê¤¤¡£
¡ÖÉñÂæ°Ê³°¤Ç¼«Ê¬¤Ï²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡¢¤È¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Âà±¡¸å¤ËÉñÂæÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£°å»Õ¤Î¸ÀÍÕ¤È¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤µ¤È¤Î´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤ë¾¾ËÜ¤Î¸µ¤Ø¡¢¤ª¸«Éñ¤¤¤ËÍè¤¿¤Î¤¬»³»û¹¨°ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»³¤µ¤ó¤È¤ÏÍÜÀ®½ê»þÂå¤«¤é¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç°ì½ï¤Ë»Ê²ñ¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãç¤¬ÎÉ¤¯¡¢¸À¤ï¤ÐÆ±»Ö¡£¤¹¤Ç¤ËÀ¼Í¥¤Î»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª¸«Éñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿»þ¤Ë¡ØÀ¼Í¥¤Î»Å»ö¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¡¢¤Ê¤ó¤Îµ¤¤Ê¤·¤Ë¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È»³¤µ¤ó¤¬¡Ø¤ªÁ°¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¤è¡Ù¤È·Ú¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤Ã¤«¡¢»ä¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡ª¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤½¤Î¤È¤¤Þ¤Ç¾¾ËÜ¤ÎÆ¬¤Ë¡¢À¼Í¥¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£»³»û¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡ÖÆ±´ü¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¤ÎÃçÎÉ¤·¤¬¡Ø¤Ç¤¤ë¡Ù¤È¸À¤¦¤«¤é¡¢ÉáÄÌ¤Ë»ä¤â¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£Âà±¡Ä¾¸å¤Ë¡Ö±«¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¦Ì¾¸Å²°¾Ï¤«¤é¡ÖÍü¹á¤Ï±éµ»¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¤«¤é¥Þ¥¤¥¯¤ÎÁ°¤Ç±é¤¸¤Æ¤ß¤¿¤é¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢¸å²¡¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£À¼Í¥¤Î»Å»ö¤Ê¤é¡¢ÉñÂæÇÐÍ¥¤Û¤ÉÂÎÎÏÅª¤ÊÉé²Ù¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡ÖÉ½¸½¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¡£ÉñÂæ¤Ç²¿»þ´Ö¤â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¥Þ¥¤¥¯¤ÎÁ°¤Ç¤â¤ª¼Çµï¤Ï¤Ç¤¤ë¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤Î½é»Å»ö¤Ï¡¢1988Ç¯¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¿·¡¦¤ª¤½¾¾¤¯¤ó¡×¤Î¾¾Ìî¥Á¥ç¥í¾¾Ìò¤À¤Ã¤¿¡£½é¤á¤Æ¤Î¼ýÏ¿¤Ï¡ÖÆñ¤·¤¤¡¢´ÊÃ±¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡£À¼Í¥¤Ï¡ÈÅ·¿¦¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ1997Ç¯¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥µ¥È¥·ÌòºÇ¸å¤Î¥»¥ê¥Õ¤ÎÁ°¤Ë¹æµã
¡¡¥µ¥È¥·Ìò¤ò½ª¤¨¤Æ2Ç¯¡£Ä¹¤¯±é¤¸°¦Ãå¤Î¤¢¤ëÌò¤È¤Î¤ªÊÌ¤ì¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¿É¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤È»¡¤·¤Ï¤Ä¤¯¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤¨¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£½ªÎ»¤ò¾¾ËÜ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤¿¤Î¤«¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¤Î¼çÌò¸òÂå¤ËÈ¼¤¦¹ßÈÄ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖºÇ½ª²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë1Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ç¤·¤¿¡×¡£°Ê¸å¤ÏÌò¤Ë°ìÁØ¤Î»×¤¤¤òÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤«¤·É½¸þ¤¤ÏÉáÃÊÄÌ¤ê¤Ë¼ýÏ¿¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ºÇ½ª¼ýÏ¿¤Ï2023Ç¯1·î¡£ºÇ¸å¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò¿á¤¹þ¤àºÝ¤Ë¡¢¤È¤¦¤È¤¦¤³¤é¤¨¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¹æµã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤ò¸À¤Ã¤¿¤é½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¡¢¥µ¥È¥·¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤é¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£ÎÞ¤ò²æËý¤·¤¿¤é¡¢¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤éµÙ·Æ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¥È¥¤¥ì¤Ç¤Ò¤È¤·¤¤êµã¤¤¤Æ¡¢¿´¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥È¥·¤¬É¡À¼¤À¤Ã¤¿¤é¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¼çÌò¸òÂå¸å¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ò¶¡¤«¤é¡Ö¥µ¥È¥·¤¬½Ð¤Ê¤¤¤«¤é¤â¤¦¸«¤Ê¤¤¡×¤ÈÄ¾ÀÜ¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬²¿ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¤Ï¤É¤¦Åú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö¡Ø¥µ¥È¥·¤Ï¤Í¡¢º£¤âÎ¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¡£¤¿¤À¥Æ¥ì¥Ó¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤À¤±¡£¤À¤«¤é¤³¤ì¤«¤é¤â¥Ý¥±¥â¥ó¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤Í¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤«º£¤Î¼ç¿Í¸ø¤È¥µ¥È¥·¤¬²ñ¤¦¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡È³°ÅÁ¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê·Á¤Ç¥µ¥È¥·¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÎ®¤¹¤Î¤â¤¤¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤¡¡×
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¡Ö¤á¤¶¤»¥Ý¥±¥â¥ó¥Þ¥¹¥¿¡¼¡×¤È¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬Âç¿Íµ¤¤À¡£
¡Ö»ä¤¬¼çÂê²Î¤ò²Î¤Ã¤¿¤ê¡¢¡È¥²¥Ã¥È¤À¤¼¡ª¡É¤È¸À¤¦¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¯¤ß¤ó¤Ê¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¶¯ÎÏ¤Ê¥Ó¥¿¥ß¥óºÞ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤¢¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ï¿ÀÍÍ¤«¤é¤Î¥®¥Õ¥È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
µþÅÔ¡¦À²ÌÀ¿À¼Ò¤Ë¥»¥ê¥Õ¤È²Î¤òÊôÇ¼¡¡¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤¿¤¤»þ¡¢»ä¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡2016Ç¯¤Ë¡¢½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤«¤éÆÈÎ©¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢Æ±¼Ò¤È¤Ï¶ÈÌ³Äó·È¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢ÆÈÎ©Åö»þ¤Ï»Å»ö¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤ÇÇº¤ó¤À»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï²¿¤ò¤¹¤Ù¤¿Í´Ö¤Ê¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¡¢»ä¤Ï¼«Ê¬¤¬É½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»Ò¶¡¤âÂç¿Í¤â¤ß¤ó¤Ê¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¡£¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Ë°¦¤È¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤½¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤è¤¦¡¢²þ¤á¤Æ¤½¤¦¶¯¤¯·è°Õ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¾¾ËÜ¤Ï¡Ö¤Þ¤ó¤Þ¤ë¤Î¾Ð´é¤ÎÎØ¤ò¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¡Ö¤Þ¤ó¤Þ¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈïºÒÃÏ¤Ê¤É¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤Î»þ¤Ë¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤Ê¡ÈÃì¡É¤òºÆ³ÎÇ§¡£°¤¤Î®¤ì¤òÃÇ¤Á¼«¤é¤Î°Õ»Ö¤ò¸Ç¤á¤è¤¦¤È¡¢µþÅÔ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö2Ç¯¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤«¤Ê¡£À²ÌÀ¿À¼Ò¤Ë¥»¥ê¥Õ¤È²Î¤òÊôÇ¼¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡À²ÌÀ¿À¼Ò¤ÏµþÅÔ»Ô¾åµþ¶è¤ËÄÃºÂ¤·¡¢Ê¿°Â»þÂå¤Î±¢ÍÛ»Õ¡Ö°ÂÇÜÀ²ÌÀ¡×¤òã«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ëâ½ü¤±¡¢Ìñ½ü¤±¤Ë¤´Íø±×¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤³Ë¬¤ì¤¿¾¾ËÜ¤Ï¡¢
¡Ö¿ÀÁ°¤Ç¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤á¤¶¤»¥Ý¥±¥â¥ó¥Þ¥¹¥¿¡¼¡Ù¤ò²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¡£È¼ÁÕ¡©¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¢¥«¥Ú¥é¤Ç¤¹¡£¶ÛÄ¥¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È²Î»ì¤ò´Ö°ã¤¨¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤â²¿¤é¤«¤Î´ë²è¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Á´¤¯¸Ä¿ÍÅª¤Ë¿À¼Ò¤òË¬¤ì¡¢µ§ÅøÎÁ¤òÊ§¤¤¡¢¥»¥ê¥Õ¤È²Î¤òÊôÇ¼¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£µï¹ç¤ï¤»¤¿¿Í¤Ï¹¬±¿¤Ë¤â¡¢¾¾ËÜ¤ÎÀ¸²Î¤òÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡Ö¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿¿Í¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡¡¤ªã±¤¤¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¿ÀÍÍ¤¬»Ò¶¡¤ä¤ß¤ó¤Ê¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¸µµ¤¤Å¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢»ä¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤É¤ì¤À¤±Ë»¤·¤¤¡¢Èè¤ì¤¿¡¢¿É¤¤¡¢¶ì¤·¤¤¤Ã¤Æ»þ¤â¡¢¡È»ä¡¢¿ÀÍÍ¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¤è¤Ê¡É¤È»×¤¤½Ð¤·¤Æ´èÄ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡À²ÌÀ¿À¼Ò¤òÁª¤ó¤À¤Î¤ÏÍ§¿Í¤Ë´«¤á¤é¤ì¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¿ÀÆ»¤Ëµ¢°Í¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆÃÄê¤Î½¡¶µ¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¶¯¤¤¤Æ¸À¤¦¤Ê¤é¡¢ÉñÂæ¤Î¿ÀÍÍ¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤Î¿ÀÍÍ¤Ï¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
Ì´¤ÏÀ¤³¦Åª¤ÊÂç²ñ¤Ç¹ñ²ÎÀÆ¾§
¡¡¥Ý¥±¥â¥ó¤«¤éÎ¥¤ì¤¿º£¡¢¼¡¤Ê¤ëÌÜÉ¸¤Ï¡Ä¡Ä¤ÈÊ¹¤¯¤È¡£
¡ÖÇùÁ³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ»£ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿Á¾²æÄ®»Ò¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤ËÂå¡¹¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÌ¾°Ìò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤È¡¢¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¹ñ²ÎÀÆ¾§¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¼ã¤¯¤·¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ÄÇ¯¾å¤Î·»¡¦¾´¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ë¡£ÉñÂæ¡Ö±«¡×¤Î¸ø±é¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ë¿´¶Ú¹¼ºÉ¤ÇÅÝ¤ì¡¢µ¢¤é¤Ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö·»¤Ï¾ã³²¤¬¤¢¤ê¡¢ÂÎ¤¬ÉÔ¼«Í³¤Ç¤·¤¿¡£Å·¿¿à¥Ì¡¤Ç¤¤¤Ä¤â¥Ë¥³¥Ë¥³¡£²º¤ä¤«¤ÇÍ¥¤·¤¯¡¢¾¾ËÜ²È¤ÎÌþ¤·¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£ÉñÂæ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢¶á½ê¤Î¾¦Å¹³¹¤ÎÅ¹¤ò°ì¸®°ì¸®²ó¤Ã¤Æ»ä¤¬½Ð±é¤¹¤ëÉñÂæ¤Î¥Á¥é¥·¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Âç¹¥¤¤Ê¤¢¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤¿¤«¤éº£¤Î»ä¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤«¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç²Î¤¤¡¢¤¢¤ó¤Á¤ã¤ó¹§¹Ô¤ò¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ºÆ¤ÓÆüËÜ¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆü¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ÎÌ´¤òÄü¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¾¾ËÜÍü¹á¡Ê¤Þ¤Ä¤â¤È¡¦¤ê¤«¡Ë
¿ÀÆàÀî¸© ²£ÉÍ»Ô½Ð¿È¡¢11·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£5·î25Æü¤Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö40th Anniversary Live ¡ÁÍü¹áZANMAI¡Á¡×¤ò²£ÉÍ»ÔÆî¸ø²ñÆ²¤Ç³«ºÅ¡£³«¾ì16»þ¡£³«±é17»þ¡£
²ÚÀîÉÙ»ÎÌé¡Ê¤«¤¬¤ï¡¦¤Õ¤¸¤ä¡Ë
¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¹½À®ºî²È¡¢¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¡£µÏ¿²°¡£1970Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Ä¹¤¯¶Ð¤á¤¿¿·Ê¹¼Ò¤òÂà¼Ò¤·1Ç¯´Ö»Ò°é¤Æ¤ËÀìÇ°¡£¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÆ°¡£¥¢¥¤¥É¥ë¡¢ÍÎ³Ú¡¢Ë®³Ú¡¢·úÃÛ¡¢Î¹¡¢Ä®¥Í¥¿¡¢¾¼ÏÂ¥Í¥¿¤Ê¤É¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡£²áµî¤Ë¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×200ËüÉô°Ê¾åÇä¤ì¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È½ñÀÒ¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤«¤é´Ø¤ï¤ê¥é¥¤¥¿¡¼¤âÌ³¤á¤¿¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô