ÆüÊÆÊ©¤Î¡í¶õÊì´ÏÂâ¡í¤¬½¸·ë¡ª¡¡ÂÐÃæ¹ñ¤òÁÛÄê¤·¤¿¶¦Æ±·±Îý¡Ö¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Æ¥é¡½¡×¤Ç¸«¤»¤¿ËÜµ¤¤ÎÊÆ¶õÊì ¾è´ÏÌ©Ãå»£!!
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÅìÊý²¤ËÅ¸³«¤¹¤ëÆüÊÆÊ©¤Î¶õÊì¡£ÊÆ³¤·³¤Ï½äÍÎ´Ï1ÀÉ¡¦ ¶îÃà´Ï2ÀÉ¡¦¾¥²üµ¡¡¢Ê©³¤·³¤Ï¶îÃà´Ï1ÀÉ¡¦¥Õ¥ê¥²¡¼¥È2ÀÉ¡¦Êäµë´Ï¡¦¾¥²üµ¡¡¢³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Ï¸î±Ò´Ï¡Ö¤¢¤¤Å¤¡×¡¦¾¥²üµ¡¤òÈ¼¤Ã¤Æ·±Îý¤ËÎ×¤ó¤À¡Ê¼Ì¿¿¡¿³¤¾å¼«±ÒÂâ¡Ë
ÊÆ¶õÊì¥«¡¼¥ë¡¦¥ô¥£¥ó¥½¥ó¤«¤éÂÐ¹³Àï·±Îý¤Î¤¿¤á¤ËÈ¯´Ï¤¹¤ë´ÏºÜÀïÆ®µ¡FA-18¡£¶õÊì¤ÎÈô¹Ô¹ÃÈÄ¤Ë¤Ï¼ÂÃÆ¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÅëºÜ¤·¤¿ÀïÆ®µ¡¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿
2·î10¡Á18Æü¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÅìÊý²¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿ÆüÊÆÊ©¤Î³¤·³¶¦Æ±·±Îý¡£Ãæ¹ñ³¤·³¤Î¾ðÊó¼ý½¸´Ï¤¬Äå»¡¤¹¤ëÃæ¡¢¥Õ¥©¥È¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦³ÁÃ«Å¯Ìé»á¤¬³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Î´ÏºÜ¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤ËÆ±¾è¤·¤ÆÊÆ³¤·³¶õÊì¤ËÃå´Ï¡£´Ï¾å¤Ç»£±Æ¤·¤¿µ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤«¤é¡¢·±Îý¤Îü¥ËÜµ¤ÅÙü¥¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´Ï¾å¤Ç»£±Æ¤·¤¿µ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤Î¿ô¡¹¡ÊÁ´12Ëç¡Ë
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£¼ÂÃÆ¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÀÑ¤ó¤À´ÏºÜµ¡¤¬¥¢¥é¡¼¥ÈÂÔµ¡
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÅìÊý²¤ÎÀ¾ÂÀÊ¿ÍÎ³¤°è¤Ç2·îÃæ½Ü¡¢±ä¤Ù9Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡Ö¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Æ¥é¡¼¡×¤Ï¡¢ÆüÊÆÊ©¤Îà¶õÊì´ÏÂâá¤Ë¤è¤ë½é¤Î¶¦Æ±·±Îý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»²²Ã¤·¤¿¤Î¤ÏÊÆ³¤·³¤Î¸¶»ÒÎÏ¶õÊì¡Ö¥«¡¼¥ë¡¦¥ô¥£¥ó¥½¥ó¡×¡¢Ê©³¤·³¤Î¸¶»ÒÎÏ¶õÊì¡Ö¥·¥ã¥ë¥ë¡¦¥É¡¦¥´¡¼¥ë¡×¡¢ÆüËÜ¤Î³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Î¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼ÅëºÜ·¿¸î±Ò´Ï¡Ö¤«¤¬¡×¡Ê2027Ç¯ÅÙº¢¤Þ¤Ç¤Ëà·Ú¶õÊì²½á¤¬´°Î»Í½Äê¡Ë¡£¤½¤·¤Æ¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Î¨¤¤¤ë¶îÃà´Ï¤ä¸î±Ò´Ï¤Ê¤É¤â¿ïÈ¼¤·¤¿¡£
¤ï¤¶¤ï¤¶À¾ÂÀÊ¿ÍÎ¤Þ¤Ç´é¤ò¸«¤»¤¿¡Ö¥·¥ã¥ë¥ë¡¦¥É¡¦¥´¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÀ¤³¦¤ÇÍ£°ì¡¢³ËÀïÎÏ¡Ê´ÏºÜµ¡¤«¤éÅê²¼¤¹¤ë¤¤¤ï¤æ¤ëàÀï½Ñ³Ëá¡Ë¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¿å¾å´Ï¤Ç¡¢¤³¤Î·±Îý¤¬ÂæÏÑ¤ò¤Ï¤¸¤á¼þÊÕ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ø¤Î·³»öÅª°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤ëÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸£À©¤ò·ó¤Í¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´ÏºÜ¥Ø¥ê¤¬Â¾´Ï¤Ø¿Í°÷¤ò°ÜÁ÷¤¹¤ë¡Ö¥¯¥í¥¹¥Ç¥Ã¥¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë·±Îý¤ÎºÝ¡¢³¤¼«¥Ø¥ê¤ËÆ±¾è¤·¤ÆÊÆ¶õÊì¡Ö¥«¡¼¥ë¡¦¥ô¥£¥ó¥½¥ó¡×¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿¥Õ¥©¥È¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î³ÁÃ«Å¯Ìé»á¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÛÊÑ¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤ÏÊÆ¶õÊì¤ò70²ó°Ê¾å¼èºà¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð¥Ï¥ï¥¤¼þÊÕ¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ëÂ¿¹ñ´Ö±é½¬¡Ø¥ê¥à¥Ñ¥Ã¥¯¡Ù¤Ê¤É²áµî¤Ë¼èºà¤·¤Æ¤¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¶õÊì¤Î´ÏºÜµ¡¤Ï¼ÂÃÆ¤òÁõ塡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÈô¹Ô¹ÃÈÄ¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÍãÃ¼¤Ë¼ÂÃÆ¤ÎÇ®ÀþÄÉÈø¥Ò¡¼¥È¥ß¥µ¥¤¥ë¡Ø¥µ¥¤¥É¥ï¥¤¥ó¥À¡¼¡Ù¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¹¥Æ¥ë¥¹ÀïÆ®µ¡F¡Ý35C¡¢ÀïÆ®µ¡FA¡Ý18¤¬¥º¥é¥ê¡£¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢º£²ó¤Î·±Îý³¤°è¤¬Ãæ¹ñ¤Î·³»öÅªÀªÎÏ·÷¤Ë¶á¤¤¤«¤é¤³¤½¤ÎàËÜµ¤ÅÙá¤Ç¤¹¡×
ÇÛÈ÷µ¡¿ô¤òÂçÉý¤ËÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ÊÆ³¤·³¤ÎºÇ¿·±Ô¥¹¥Æ¥ë¥¹ÀïÆ®µ¡F-35C¡ÊÃæ±û¤Î2µ¡¡Ë¡£¥¿¥Æ¤Ë¾ö¤ó¤À¾õÂÖ¤Î¼çÍã¤ËÁõÃå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶õÀïÍÑ¤ÎÇ®ÀþÄÉÈø¥Ò¡¼¥È¥ß¥µ¥¤¥ë¡Ö¥µ¥¤¥É¥ï¥¤¥ó¥À¡¼¡×¡ÊÃÆÆ¬Éô¤Ë¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥«¥Ð¡¼¤¬¤Ä¤¤¤¿ºÙÄ¹¤¤¥ß¥µ¥¤¥ë¡Ë¤ÏÌë´Ö¤â¼è¤ê³°¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÃëÌë¥¢¥é¡¼¥ÈÂÎÀ©¤ò¼è¤ë
ÀÖ¤¤¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ÈÆ¹Ãå¤òÃåÍÑ¤·¤¿Éð´ïÃ´Åö¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¥Ç¥Ã¥¥¯¥ë¡¼¡Ê¼Ì¿¿±¦Ã¼¤Î½¸ÃÄ¡Ë¤¬¡¢ÀïÆ®µ¡FA-18¤ÎÍãÃ¼¤Ë¥Ò¡¼¥È¥ß¥µ¥¤¥ë¡Ö¥µ¥¤¥É¥ï¥¤¥ó¥À¡¼¡×¤òÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤ë
¤½¤ó¤Ê¶ÛÄ¥²¼¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤Þ¤º¤ÏÂÐ¶õ·±Îý¡£Ê©¡Ö¥·¥ã¥ë¥ë¡¦¥É¡¦¥´¡¼¥ë¡×¤«¤éÈ¯´Ï¤·¤¿ÀïÆ®µ¡¤ò½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ë¸«Î©¤Æ¤Æ¡¢³¤¼«¡Ö¤«¤¬¡×¤¬ÂÐ±þ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
Â³¤¯ÂÐÀø¿å´Ï·±Îý¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ã¥ë¥ë¡¦¥É¡¦¥´¡¼¥ë¡×¤¬EMAT¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÌÏµ¼Àø¿å´Ï¤ò¿åÃæ¤ËÊü¤Á¡¢¤½¤ì¤òÆüÊÆÊ©´ÏÂâ¤Î¿å¾å´Ï¤¬ÃµÃÎ¤¹¤ëÁÛÄê¤Î²¼¤Ç¿Ê¤ó¤À¡£´ÏÆ±»Î¤ÏNATO¡ÊËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡Ë¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¥ê¥ó¥¯¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼þÇÈ¿ô¤ÎÅÅÇÈ¡¢±ÒÀ±²óÀþ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÎÄÌ¿®¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ðÊó¤ò¶¦Í¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢³ÁÃ«»á¤¬ÊÆ¶õÊì¤Î´Ï¾å¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢ÊÆÊ©¤Î´ÏºÜÀïÆ®µ¡4µ¡¤¬¼ÂºÝ¤ËÈô¤ÓÎ©¤Á¡¢¥ì¥Ã¥É¥Á¡¼¥à¡ÊÅ¨Ìò¡Ë¤È¥Ö¥ë¡¼¥Á¡¼¥à¡ÊÌ£ÊýÌò¡Ë¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¡¢à¸×¤Î»Òá¤Î¶õÊì´ÏÂâ¤òËÉ¸æ¤¹¤ë·±Îý¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£¶õÊì´ÏÂâ¤Î¸åÊý¤ÇÄå»¡¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñ´Ï
¤¿¤À¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËÅ¨¤¬Íè½±¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÊÆ¶õÊì¤«¤éÈô¤ÓÎ©¤Ä¤Î¤ÏÀè½Ò¤·¤¿´ÏºÜÀïÆ®µ¡F¡Ý35C¡¢FA¡Ý18¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
Î¾µ¡¤¬¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¤ÇÈ¯´Ï¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¸å¤òÄÉ¤¦¤Î¤¬ÅÅ»ÒÀïµ¡EA¡Ý18G¡£Íã²¼¤ÎÅÅ»ÒÀïÍÑ¥Ý¥Ã¥É¤«¤é³Æ¼ïÅÅÇÈ¤òÈ¯¤·¡¢Å¨¤¬¥ì¡¼¥À¡¼¤ÇÌ£Êýµ¡¤òÃµÃÎ¤¹¤ë¤Î¤òË¸³²¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤¦¡£
´ÏºÜÀïÆ®µ¡F-35C¡¢FA-18¤Î¸å¤òÄÉ¤Ã¤ÆÈ¯´Ï¤¹¤ë¤Î¤ÏÅÅ»ÒÀïµ¡EA-18G¡£ÍãÃ¼¤ÎÁõÃÖ¤ÇÅ¨¤Î³Æ¼ïÅÅÇÈ¤òÃµÃÎ¤·¡¢Íã²¼¤ËÁõÃå¤·¤¿¥×¥í¥Ú¥é¤¬¤Ä¤¤¤¿ÅÅ»ÒÀïÍÑ¥Ý¥Ã¥É¤«¤éË¸³²ÅÅÇÈ¤òÈ¯¤¹¤ë
¤Þ¤¿¡¢ÀïÆ®µ¡FA¡Ý18E¡¿F¤Î¼çÍã²¼¤Ë·×4´ð¤ÎÇ³ÎÁ¥¿¥ó¥¯¤òÅëºÜ¤·¤¿àFA¡Ý18¥¿¥ó¥«¡¼á¤â½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤À¡£
Ê£ºÂ·¿¤ÎÀïÆ®µ¡FA-18E/F¤Îµ¡ÂÎ²¼¤Ë¥Ý¥Ã¥É¼°µëÌýÁõÃÖ¤òÈ÷¤¨¡¢¤µ¤é¤ËÍã²¼¤Ë¤â4¸Ä¤ÎÇ³ÎÁ¥¿¥ó¥¯¤òÁõÃå¤·¤¿FA-18¥¿¥ó¥«¡¼¡£¶õÃæµëÌýµ¡¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¦
¡ÖÅ¨´Ï¡¦Å¨µ¡¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¾ì¹ç¡¢Ä¹¼ÍÄø¤ÎÂÐ´Ï¥ß¥µ¥¤¥ë¹¶·â¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¶õÊì¤Ï¸åÊý¤ËÂàÈò¤·¡¢Å¨¤È¤Î´Ö¤Ë¥¤¡¼¥¸¥¹´Ï¤¬Æþ¤Ã¤ÆÂÐ¶õËÉ¸æ¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÁ°Êý¶õ°è¤ËÈô¤Ð¤·¤¿´ÏºÜµ¡¤Ï¤¹¤°¤Ë¶õÊì¤Øµ¢´Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤ÇàFA¡Ý18¥¿¥ó¥«¡¼á¤¬¶õÃæµëÌý¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢Èô¹Ô»þ´Ö¤ò±ä¤Ð¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤Îà¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ëÊÔÂâá¤ò¶õÃæ¤Ç»Ø´ø¡¦ÅýÀ©¤¹¤ëÁá´ü·Ù²üµ¡E¡Ý2D¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë³¤¾å¤ËÃ¦½Ð¤·¤¿¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤òµß½Ð¤¹¤ëCSAR¡ÊÀïÆ®ÁÜº÷µßÆñ¡Ë¥Ø¥ê¤â¶õÊì¤«¤éÈô¤ÓÎ©¤Ä¡£¤³¤ì¤¬¶õÊìÈô¹ÔÂâ¤Î´ðËÜÅª¤Ê¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ëÂÎÀ©¤À¡£
ÆüÊÆÊ©´ÏÂâ¤Î¸å±Ò¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿³¤¼«¸î±Ò´Ï¡Ö¤¢¤¤Å¤¡×¤Î¸åÊý¡¢Ìó4¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó6.4Ò¡Ë¤Îµ÷Î¥¤ò¶õ¤±¤ÆÄÉÈø¡¦´Æ»ë¤¹¤ëÃæ¹ñ³¤·³¤Î¥É¥ó¥Ç¥£¥¢¥ªµé¾ðÊó¼ý½¸´Ï¡£·±Îý³¤°è¤Ø¸þ¤«¤¦Ê©¶õÊì¤òÆî¥·¥Ê³¤¤«¤éÄÉÀ×¡¦Äå»¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦
¤È¤³¤í¤Ç¡¢³¤¼«¸î±Ò´Ï¡Ö¤¢¤¤Å¤¡×¤Î¸åÊý¤Ë¤¦¤Ã¤¹¤é¤È¸«¤¨¤ëÂç·¿´Ï¤Î»Ñ¤ò¼Ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼Â¤Ï¡¢¤³¤ì¤ÏÃæ¹ñ³¤·³¤Î¡ÖÅìÄ´µé¾ðÊó¼ý½¸´Ï¡×¤À¡£
¡ÖÆ±´Ï¤Ï·±Îý´ü´ÖÃæ¡¢¤º¤Ã¤ÈÆüÊÆÊ©´ÏÂâ¤ËÄ¥¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥óÊ¶Áè¤ÎºÝ¤â¡¢ÊÆÊ©¤Î¶õÊì¤Ï¡ØÉÔµà¤Î¼«Í³ºîÀï¡Ù¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆºîÀï¹ÔÆ°¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¤Þ¤ÀÃæ¹ñ¤Ë¤½¤ì¤òÄå»¡¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·º£¤Ï³¤·³¤¬Áý¶¯¤·¡¢¤Þ¤µ¤Ë¶õÊì3ÀÉÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£ÆüÊÆÊ©¤ÎÆ°¤¤«¤é3ÀÉ¤Î±¿ÍÑ¤ò³Ø¤Ö¡¢¤½¤·¤ÆÂÐ¹³¼êÃÊ¤â¹Í¤¨¤ë¤È¤¤¤¦Æó½Å¤ÎÌÜÅª¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
º£²ó¤Î·±Îý³¤°è¤«¤é¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ò¶´¤ó¤ÇÀ¾Â¦¤Ë¤¢¤ëÆî¥·¥Ê³¤¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ·³¤¬¾ï»þ³èÈ¯¤Ë³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶ÛÄ¥¤ÏÂ³¤¯¡£
»£±Æ¡¿³ÁÃ«Å¯Ìé¡¡¹½À®¡¿¾®Ê÷Î´À¸