°æ¾å¿·´ÆÆÄ¡ÖÌÀ¤ë¤¯³Ú¤·¤¤Ìîµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ª¸«¤»¤·¤Þ¤¹¡×¡¡¸ø¼°Àï½é¾¡Íø¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ÃæÆü1-0DeNA¡Ê29Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
ÃæÆü¤¬µåÃÄ¸ø¼°YouTube¤ò¹¹¿·¡£º£µ¨½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿»î¹ç¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹çÁ°¤Î±ß¿Ø¤Ç¤Ï°æ¾å°ì¼ù¿·´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö·Êµ¤¤Î¤¤¤¤¤ä¤ÄÍê¤à¤ï¡×¤È¡¢3Ç¯ÌÜ¤ÎÈõ¸ýÀµ½¤Áª¼ê¤¬¡Öº£Æü¤Ï¡ÊÅ·µ¤¤¬¡Ë¤³¤ó¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥±¥¬¤À¤±¤ÏÃí°Õ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ºòÆü¤Ï¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¤»î¹ç¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤³¤½¡¢µ¤»ý¤Á¤òÌÀ¤ë¤¯¡¢¸µµ¤¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÀ¼¤À¤·¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¤Ï2²ó¤ËÌÚ²¼ÂóºÈÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢ÀèÈ¯¤Î¾¾ÍÕµ®ÂçÅê¼ê¤¬7²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Çº£µ¨½é¾¡Íø¡£ÄÌ»»1000Åêµå²ó¤âÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¸ø¼°Àï½é¾¡Íø¤È°æ¾å°ì¼ù¿·´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¹¢¥«¥é¥«¥é¤À¤Ã¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤ªÅÚ»º¤ò¤â¤Ã¤ÆÌ¾¸Å²°¤Ëµ¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤ËÁª¼ê¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¤·¡¢²¶¤Î²¼¼êºÓÇÛ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¤â¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤ß¤ó¤Ê¤¬ÌÀ¤ë¤¯³Ú¤·¤¤Ìîµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤È¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£