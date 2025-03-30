¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¢¾×·â9È¯¡õ20ÆÀÅÀ¤Ç³«Ëë2Ï¢¾¡¡¡MVP¥È¥ê¥ª¤¬»Ë¾å½é¤Î¡È3µåÏ¢È¯¡É¡¡¼çË¤¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿3È¯¡õ8ÂÇÅÀ
¢þ¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¡20¡Ý9¡¡¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¡¡¡ü
¡ã¸½ÃÏ»þ´Ö3·î29Æü¡¡¥ä¥ó¥¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ä
¡¡¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬Îò»ËÅªÂç¾¡¤ò¼ý¤á¤Æ³«Ëë2Ï¢¾¡¡£¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¤¬3ËÜÎÝÂÇ¡¢8ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤À¤Ã¤¿º¸ÏÓ¥³¥ë¥Æ¥¹¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤¿ÂÇÀþ¤Ï½é²ó¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥Ý¡¼¥ë¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥·¥å¥ß¥Ã¥È¤¬°ÜÀÒ¸å1¹æ¤ÎÀèÀ©¥½¥í¤òÊü¤Ä¤È¡¢Æ±¤¸¤¯¿·²ÃÆþ¤Î2ÈÖ¥³¥Ç¥£¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤â1¹æ¥½¥í¤ÇÂ³¤¡¢3ÈÖ¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ïº¸Ãæ´Ö¤ØÈôµ÷Î¥468¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó143¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÆÃÂçÃÆ¡£¹¶·â³«»Ï¤«¤é¤Î3µå¤Ç3ËÜÎÝÂÇ¤È¤¤¤¦¡¢MLB»Ë¾å½é¤Î°ìÈ¯¹¶Àª¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡Àª¤¤»ß¤Þ¤é¤Ì¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï3²óÎ¢¡¢Ìµ»àËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè3ÂÇÀÊ¤Çº¸Ãæ´Ö¤Ø2¹æ¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡£4²óÎ¢¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ç¤ÏÃæ·ø¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥óº¸¤Ø3¹æ2¥é¥ó¤ò±¿¤Ó¡¢¥¥ã¥ê¥¢3ÅÙÌÜ¤Î1»î¹ç3È¯¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£6²óÎ¢¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ï¤ä4È¯ÌÜ¤È¤¤¤¦±¦Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë8ÂÇÅÀÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¼çË¤¤ÎÌÔÂÇ¤òÄÉ¿ï¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥¦¥§¥ë¥º¤È¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ü¥ë¥Ú¤¬³«ËëÀï¤«¤éÏ¢È¯¤Î2¹æÃÆ¡£4²óÎ¢¤Ë¥¸¥ã¥º¡¦¥Á¥¶¥àJr.¤â1¹æ¥½¥í¤òÊü¤Á¡¢¤³¤Î»î¹ç1-6ÈÖÂÇ¼Ô¤¬Â·¤Ã¤ÆËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£7²óÎ¢¤Ë¤ÏÂåÂÇ¥ª¥¹¥ï¥ë¥É¡¦¥Ú¥é¥¶¤Î1¹æ2¥é¥ó¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢20ÅÀÌÜ¤ËÅþÃ£¡£µåÃÄ¿·µÏ¿¤È¤Ê¤ë9ËÜ¤Î¥¢¡¼¥Á¤òÉÁ¤¡¢³«Ëë2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£