Appleは「Apple Intelligence」を、Samsungは「Galaxy AI」を提供するなど、各スマートフォンメーカーが独自の「AI」を重視した販売戦略を進めています。新たな調査により、iPhoneとGalaxyでAIを利用するユーザーのほとんどはAIに価値を感じていないことがわかりました。iPhone vs. Samsung AI Survey: AI Features Fall Short: 73% of iPhone Users and 87% of Samsung Users Say They Add Little or No Value - SellCell.com Blog

https://www.sellcell.com/blog/iphone-vs-samsung-ai-survey/New survey suggests the vast majority of iPhone and Samsung Galaxy users find AI useless - and I’m not surprised | TechRadarhttps://www.techradar.com/phones/new-survey-suggests-the-vast-majority-of-iphone-and-samsung-galaxy-users-find-ai-useless-and-to-be-honest-im-not-surprisedStatcounterの調査では、世界市場における2025年2月時点のスマートフォンメーカーのシェアは、Appleが27.78%、Samsungが23.58%となっています。こうした「二大メーカー」と言えるAppleとSamsungのスマートフォンを持つユーザーに対し、中古電話の販売を行うSellCellが調査を実施しました。調査対象はアメリカ在住の18歳以上で、対象者は計2000人以上。AI対応のiPhone端末を持つ1000人以上と、AI対応のGalaxy端末を持つ1000人以上が含まれています。まず、「AI機能を使っているか」という質問に対し、「はい」と答えたiPhoneユーザーは41.6%、同じく「はい」と答えたGalaxyユーザーは46.9%でした。「はい」と答えた両ユーザーにAIに対する印象を聞いたところ、iPhoneユーザーの73%、Galaxyユーザーの87%が、「あまり価値がない」または「スマートフォン体験にほとんど価値を加えない」と答えたことがわかりました。全回答者に「なぜAIを使わないのか」と尋ねたところ、iPhoneユーザーは以下のように回答しました。・「最新のソフトウェアにアップデートしていない」(57.6%)・「役に立たないと思う」(36.7%)・「AIやその精度を信頼していない」(18.2%)・「プライバシーとセキュリティが心配」(6.1%)・「これらの機能の使い方が分からない」(4.4%)・「AIの使用に関する倫理に懸念があり、規制が必要」(4.1%)・「AIに依存しすぎるのが心配」(2.5%)・「使う時間がない」(1.5%)・「これらの機能が何なのか分からない」(1.2%)Galaxyユーザーは以下のように回答しています。・「役に立たないと思う」(44.2%)・「AIやその精度を信頼していない」(35.5%)・「プライバシーとセキュリティが心配」(30.1%)・「最新のソフトウェアにアップデートしていない」(19.7%)・「AIの使用に関する倫理に懸念があり、規制が必要」(10%)・「これらの機能が何なのか分からない」(4.5%)・「これらの機能の使い方が分からない」(2.8%)・「AIに依存しすぎるのが心配」(1.5%)・「使う時間がない」(0.7%)一方で、「AIを使う」と答えたユーザーに「どんな用途でAIを使うのか」と尋ねた結果も公開されています。iPhoneユーザーの回答は以下の通り。・ライティングツール(校正、リライトなどアプリのテキストの要約を支援し、コミュニケーションを効果的にする)(72%)・通知(複数の通知から重要な情報を取得する)(54%)・優先メッセージ(緊急のメールをハイライトしてメッセージを要約する)(44.5%)・写真のクリーンアップ(タップするだけで写真から不要な背景オブジェクトを削除する)(29.1%)・メールとメッセージのスマート返信(メッセージの内容に基づいて素早く返信を作成する)(20.9%)・写真の自然言語検索(自然言語で写真を検索する)(13.3%)・音声要約(ノートやその他のアプリで録音した音声や通話記録の要約を作成する)(7.1%)・写真の思い出ムービー(写真やビデオを選択してカスタムムービーを作成する)(5%)・AIで強化されたSiri(豊かな言語理解能力でテキストと音声をスムーズに切り替える)(3.1%)・その他(1.2%)Galaxyユーザーは以下のように回答しました。・Circle to Search(画面上の画像の周囲に円を描くと選択したコンテンツに関する関連情報をGoogleで検索する)(82.1%)・フォトアシスト(AIによる写真編集の提案とオブジェクトのサイズ変更、削除、移動などに応じて画像を再生成する)(55.5%)・チャットアシスト(文体改善、文法修正、翻訳でコミュニケーションを強化する)(28.8%)・ノートアシスト(音声を即座にテキストに書き起こし、簡潔な要約を生成する)(17.4%)・ブラウジングアシスト(Samsungのインターネットブラウザでウェブコンテンツの要約と翻訳をする)(11.6%)・音声要約(ボイスレコーダーアプリで録音した音声を要約とともに書き起こす)(3.4%)・Interpreter (異なる言語間のテキストと音声を翻訳する)(1.9%)・その他(1.7%)・Live Translate(電話をリアルタイムで翻訳する)(1.1%)なお、「Galaxy AI」は「2025年末まで無料で提供される機能」とされており、これ以降有料化する可能性があります。「Apple Intelligence」は無料ですが、記事作成時点で日本を含む一部地域には導入されていません。料金について尋ねたところ、iPhoneユーザーの86.5%、Samsungユーザーの94.5%が、「AIサービスの利用に料金を支払う意思はない」と答えたとのことです。SellCellは「スマートフォンユーザーの多くは、全体として既存のAI機能に満足していないようです。しかし、驚くべきことにiPhoneユーザーは47.6%が『非常に』または『やや』AIが重要であると回答しており、購入の意思決定に関しては、依然としてAIが重要な決定要因であると考えています。さらに、iPhoneのAIユーザーの16.8%は、GalaxyのAI機能が著しく優れていれば乗り換えを検討すると回答しています。これは、AIがAppleブランドのユーザーに影響を与える可能性を示唆しています」と述べました。