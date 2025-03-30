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iPhone vs. Samsung AI Survey: AI Features Fall Short: 73% of iPhone Users and 87% of Samsung Users Say They Add Little or No Value - SellCell.com Blog
New survey suggests the vast majority of iPhone and Samsung Galaxy users find AI useless - and I¡Çm not surprised | TechRadar
https://www.techradar.com/phones/new-survey-suggests-the-vast-majority-of-iphone-and-samsung-galaxy-users-find-ai-useless-and-to-be-honest-im-not-surprised
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