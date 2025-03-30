11G11A¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬¡Ö¥¢¥Ë¥á²½¡×¡¡¥³¥ó¥Ð¡¼¥ÈÀ®¸ù¡¢¡È¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¡ÉÉ÷¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¡ÖÃ¯¤¬½ñ¤¤¤¿¤Î¡×
¿¹²¼¤Ï2024Ç¯1·î¤«¤é¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÌ¾Ìç¤Ç¥×¥ì¡¼
¡¡¥Ý¡¼¥é¥ó¥É1Éô¥ì¥®¥¢¡¦¥ï¥ë¥·¥ã¥ï¤Ë½êÂ°¤¹¤ë27ºÐ¤ÎMF¿¹²¼Î¶Ìð¤¬¡¢¡È¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡28Æü¤Ë¥¯¥é¥Ö¤Ï¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡¢¿¹²¼¤ò¥¢¥Ë¥áÉ÷¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉÁ¤¤¤¿¼Ì¿¿¤Ë¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÅê¹Æ¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎSNS¤Ç¤â¡Ö¿¹²¼¤¬¥¢¥Ë¥á²½¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¹²¼¤Ï2024Ç¯1·î¤«¤é¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÌ¾Ìç¤Ç¥×¥ì¡¼¡£Ä»À´¤äÌ¾¸Å²°¤Ç¤Ï¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ä¥¦¥¤¥ó¥°¤¬ËÜ¿¦¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï2ÎóÌÜ¤ä¥¦¥¤¥ó¥°¤Ê¤É¡¢¤è¤êÁ°¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¡È¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¡É¡£º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï¤Ç11ÆÀÅÀ11¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿¹²¼¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤«¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï28Æü¤ÎÌë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¡¼¥°Âè26Àá¡¢¥Ý¥´¥Ë¡¦¥·¥å¥Á¥§¥Á¥óÀï¤ÎÁ°¤Ë¥¢¥Ë¥á²½¤·¤¿»Ñ¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤â¤Ã¤È¥´¡¼¥ë¤ò¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¡¢ÇØÈÖ¹æ25¤Î¿¹²¼¤¬±¦¼ê¤ò¾å¤²¤Æ¥´¡¼¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¸½ÃÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÈ¿±þ¡£¡ÖÂç¶õÍã¡Ä²û¤«¤·¤¤¡×¡ÖÃ¯¤¬½ñ¤¤¤¿¤Î¤«¶µ¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡ÖÈà¤Ï¤¤¤¤Áª¼ê¡×¡Ö¿¹²¼¤¬¥¢¥Ë¥á²½¡×¤ÈSNS¤Ë¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡¤À¤¬»î¹ç¤Ï0-0¤Î¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ç½ªÎ»¡£5°Ì¤Î¥ì¥®¥¢¡¦¥ï¥ë¥·¥ã¥ï¤Ï¡¢¾¡¤ÁÅÀ3º¹¤ÇÄÉ¤¦4°Ì¤Î¥Ý¥´¥Ë¡¦¥·¥å¥Á¥§¥Á¥ó¤È¤Îº¹¤òµÍ¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë