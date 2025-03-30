£Ê£±À¶¿å¤¬£µÀï¤Ö¤êÇòÀ±¡¡ËÌÀî¹ÒÌé¤¬£Ê£±¤Ç¤Ï£±£¸Ç¯°ÊÍè£·Ç¯¤Ö¤ê£±»î¹ç£²È¯
¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥ê¡¼¥°¢¦Âè£·Àá¡¡À¶¿å£³¡½£°¾ÅÆî¡Ê£²£¹Æü¡¦¥¢¥¤¥¹¥¿¡Ë
¡¡À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ï¾ÅÆî¤ò£³¡½£°¤Ç²¼¤·¡¢£µ»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£Á°È¾£±£±Ê¬¡¢£Æ£×ËÌÀî¹ÒÌé¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£²ÀïÏ¢È¯¤È¤Ê¤ëÀèÀ©¤Î£Ð£Ë¡£¥¨¡¼¥¹¤Ï£²¡½£°¤Î¸åÈ¾£²£²Ê¬¤Ë¤â±¦Â¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢£Ê£±¤Ç¤Ï£±£¸Ç¯°ÊÍè£·Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë£±»î¹ç£²È¯¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÔ¤ÇÃæÃÇ´ü´Ö¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¼éÈ÷¤âÎ©¤ÆÄ¾¤·¡¢£µ»î¹ç¤Ö¤êº£µ¨£³ÅÙÌÜ¤Î´°Éõ¤âµÏ¿¡£¼¡¤ÏÃæ£³Æü¤Ç£´·î£²Æü¤Ë¥¢¥¦¥§¡¼¡¦±ºÏÂÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡ÌÄ¤ê¶Á¤¯Ì¾Á°¤Î¥³¡¼¥ë¤¬¿´ÃÏ¤è¤«¤Ã¤¿¡£À¶¿å¡¦ËÌÀî¤Ï¡Ö°ìÈÖµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Î¾¡¤Á¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ñ¿´¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡££±»î¹ç£²ÆÀÅÀ¤ÏºòÇ¯£³·î¤Î°¦É²Àï°ÊÍè¡££Ê£±¤Ë¸Â¤ì¤Ð£±£¸Ç¯£±£°·î¤ÎÈØÅÄÀï°ÊÍè£·Ç¯¤Ö¤ê¤À¡£¡ÖËþÂ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏÁ°È¾£±£±Ê¬¡¢£Í£Æ±§ÌîÁµÅÍ¤¬ÅÝ¤µ¤ì¤Æ³ÍÆÀ¤·¤¿£Ð£Ë¤Î¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤«¤é£²£°ÉÃ¶á¤¯¤¿¤Ã¤×¤ê´Ö¤ò¼è¤ê¡¢ºÙ¤«¤¤¥¹¥Æ¥Ã¥×¤«¤é±¦Â¤ÇÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£»î¹ç¸å¤Ï¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤Ë½¸Ãæ¤·²á¤®¤ÆÅ«¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾£²£²Ê¬¤Ë¤Ï¹â¤¤°ÌÃÖ¤ÇÁê¼ê¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿£Í£Æ¥Þ¥Æ¥¦¥¹¥Ö¥¨¥Î¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¡£¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¥é¥¤¥ó¥®¥ê¥®¥ê¤«¤éÁö¤ê¹þ¤ß¡¢±¦Â¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¿¤¿¤¤Ä¤±Éâ¤«¤»¤ë¡¢µ»¤¢¤ê¥·¥å¡¼¥È¤ò¤Í¤¸¹þ¤ó¤À¡£¡Ö¡ÊÆ±ÍÍ¤Î¥¨¥¸¥«¥ë¥¥Ã¥¯¤Ï¡ËÂåÉ½¤Ç¤â³ùÅÄ¡ÊÂçÃÏ¡ËÁª¼ê¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ½³¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï£²Æü¤Î²¬»³Àï¤ÇÃ£À®¤·¤¿£ÊÄÌ»»£²£°£°»î¹ç½Ð¾ì¤ò½Ë¤¦¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬»î¹çÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢²ÈÂ²¤«¤é²ÖÂ«¤òÂ£¤é¤ì¤¿¡£ÉáÃÊ¤Î»î¹çÁ°¤Ï¡Ö²¿ÅÀ¼è¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡Ö£¸ÅÀ¡×¤Ê¤É¤ÈÅú¤¨¤ë°¦Â©¤«¤é¡Ö£²ÅÀ¡×¤ÈÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÈÍ½¸À¡É¤¬ÅªÃæ¤·¡¢»î¹ç¸å¤Ï¿Æ»Ò¤Ç¾¡¤Á¥í¥³¤Ë¤â»²²Ã¡£¡ÖÂ©»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÍ¥¤·¤¤¥Ñ¥Ñ¤Î´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â²ÁÃÍ¤¢¤ë£±¾¡¤À¡£¥ê¡¼¥°Àï¤ÏÏ¢ÇÔ¤ÇÃæÃÇ´ü´Ö¤ËÆÍÆþ¡£Ìó£±£°Æü´Ö¤Ç¼éÈ÷¤Î¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹¶·â¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¸«Ä¾¤·¡¢£³È¯¤È£µ»î¹ç¤Ö¤ê´°Éõ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£¡ÖÁ´°÷¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬·ë²Ì¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¸ø¼°Àï£¸Ï¢Àï¤Î£³ÀïÌÜ¤Ï±ºÏÂÀï¡£¥ª¥ì¥ó¥¸·³ÃÄ¤ÏÍê¤ì¤ë¥¨¡¼¥¹¤òÃæ¿´¤ËÏ¢¾¡³¹Æ»¤òÆÍ¤¿Ê¤à¡£¡ÊÉðÆ£¡¡¿ð´ð¡Ë