ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢32Æü¤Ö¤ê¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤òºÆ³«¡¡Â®µåÃæ¿´¤Ë20µå¡Ä¥Ü¡¼¥ë¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤ÎÅêµåÎý½¬¤Ï2·î26Æü°ÊÍè32Æü¤Ö¤ê
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ ¡¼ ¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï29Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤·¤¿¡£¼Â¤Ë32Æü¤Ö¤ê¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎÊóÆ»¿Ø¤¬Ç®¤¤»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£20µå¤òÎÏ¶¯¤¯Åê¤²¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÂçÃ«¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤ÎÅêµåÎý½¬¤Ï¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤À¤Ã¤¿2·î25Æü¡ÊÆ±26Æü¡Ë¤Ë30µå¤òÅê¤²¤¿¤Î¤¬ºÇ¸å¡£¤½¤Î¸å¤ÏÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÄ´À°¤ËÀìÇ°¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Î¤ß¤ÎÄ´À°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥Î¡¼¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤Ç¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¡¢¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤ÎÂ®µå·Ï¤òÃæ¿´¤Ë20µå¤òÅê¤²¹þ¤ó¤À¡£´À¤òÎ®¤·¤¿¸å¤Ï¡¢¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò2µå¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö½é¤Ï5·îº¢¤ÎÅê¼êÉüµ¢¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸å¤íÅÝ¤·¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÅÚÍËÆü¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢º£¸å¤Î¥×¥é¥ó¤Ï¤è¤ê¶ñ¹çÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï¤Ë¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¡£³«Ëë5Ï¢¾¡¤ØÆ³¤¯2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î3¹æËÜÎÝÂÇ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë