¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¡¥¸¥ã¥Ã¥¸3È¯¤Ê¤ÉµåÃÄ¿·¤Î1»î¹ç9ËÜÎÝÂÇ¡¡½é²ó¤ÏÂç¥ê¡¼¥°½é¤ÎÁ´¤Æ½éµåÂÇ¤Á¤Ç3¼ÔÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¡ª
¡¡¡þ¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹20¡½9¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡Ê2025Ç¯3·î29Æü¡¡¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ë
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÏÂÇÀþ¤¬µÏ¿¤Å¤¯¤á¤ÎÌÔÂÇ¤òÈ¯´ø¤·¤ÆÂç¾¡¡£¤Ê¤ó¤ÈÂç¥ê¡¼¥°ÎòÂå2°Ì¤ÇµåÃÄ¿·µÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿1»î¹ç9ËÜÎÝÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢ËÜµòÃÏ¥ä¥ó¥¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÏÇ®¶¸¤Ë¼¡¤°Ç®¶¸¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¾×·â¤Ï½é²ó¤À¤Ã¤¿¡£1ÈÖ¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥·¥å¥ß¥Ã¥È¤¬¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀèÈ¯¡¦¥³¥ë¥Æ¥¹¤Î½éµå¤òº¸Ãæ´Ö¤ØÀèÆ¬ÂÇ¼ÔËÜÎÝÂÇ¡£2ÈÖ¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤â½éµå¤ò±¦Ãæ´Ö¤ËÃ¡¤¹þ¤ß¡¢3ÈÖ¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Îº¸±Û¤¨¤Î°ìÈ¯¤â½éµå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤«¤é¤Î3¼ÔÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤ÏµåÃÄ»Ë¾å½é¡£¤½¤ì¤âÁ´¤Æ¡Ö½éµå¡×¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£»î¹ç³«»Ï¤«¤éºÇ½é¤Î3µå¤òÁ´¤ÆËÜÎÝÂÇ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óÂç¥ê¡¼¥°»Ë¾å½é¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£½é²ó2»à¸å¤Ë¤Ï¥¦¥§¥ë¥º¤Ë¤â°ìÈ¯¡£¥ä·³¤¬½é²ó¤Ë1¥¤¥Ë¥ó¥°4ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Î¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤âµåÃÄ½é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï27Æü¤Î³«ËëÀï¤Ç¤Ï1ÈÖ¤À¤Ã¤¿¥¦¥§¥ë¥º¤¬½é²ó¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼ÔËÜÎÝÂÇ¡£°Û¤Ê¤ëÂÇ¼Ô¤¬³«ËëÀï¤«¤é2»î¹çÏ¢Â³¤ÇÀèÆ¬ÂÇ¼ÔËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Î¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼»Ë¾å½é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë2²ó¤Ë¤Ï5ÈÖ¡¦¥Ü¥ë¥Ô¡¢3²ó¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Î2È¯ÌÜ¤È4ÈÖ¡¦¥Á¥¶¥à¤Ë¤â°ìÈ¯¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢3²ó¤Þ¤Ç¤Î7ËÜÎÝÂÇ¤âÂç¥ê¡¼¥°»Ë¾å½é¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÏÂ³¤¯4²ó¤Ë¤Ï¤³¤ÎÆü3ËÜÌÜ¤Î°ìÈ¯¤Ç·×4°ÂÂÇ8ÂÇÅÀ¡£¤½¤·¤Æ7²ó¡¢ÂåÂÇ¥Ú¥é¥¶¤Îº¸±Û¤¨ËÜÎÝÂÇ¤ÇÌÔÎõ¤Ê²Ö²Ð¥·¥ç¡¼¤òÄù¤á¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï¼«¿È3ÅÙÌÜ¤Î1»î¹ç3ËÜÎÝÂÇ¡£¤³¤ì¤ÏµåÃÄ»Ë¾å2°Ì¥¿¥¤¤Ç¡¢4ÅÙ¤Î¥ë¡¼¡¦¥²¡¼¥ê¥Ã¥¯¤ËÇ÷¤ë¤â¤Î¤À¡£