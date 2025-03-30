ÊÒ²¬ô¥¡Ö´é¤Ï¤ä¤Ð¤¤¤«¤é¡¢¥Ü¥Ç¥£¤Ç¤¤¤¤¡©¡×¤È½÷¤ÎÀèÇÚ¤Ë¤¹¤´¤Þ¤ì¤¿·Ð¸³¹ðÇò¡¡¤½¤ÎÅ¿Ëö¤ËÈ¿¶Á
½÷Í¥ÊÒ²¬ô¥¡Ê21¡Ë¤¬30Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Ãæ³Ø»þÂå¡¢ÀèÇÚ¤ËÆÈÆÃ¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤´¤Þ¤ì¤¿·Ð¸³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
·²ÇÏ¸©½Ð¿È¤ÎÊÒ²¬¤Ï¡Ö»ä¤â¡Ø´é¤Ï¤ä¤Ð¤¤¤«¤é¡¢¥Ü¥Ç¥£¤Ç¤¤¤¤¡©¡×¤Ã¤ÆÃæ³Ø¤ÎÃóÎØ¾ì¤Ç½÷¤ÎÀèÇÚ¤Ë¤¹¤´¤Þ¤ì¤¿»ö¤¬¤¢¤ë¡£»þÂåÌä¤ï¤º»È¤ï¤ì¤ëÂæ»ì¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¤½¤ì¤È¤â¥°¥ó¥Þ¡¼¤À¤«¤é¡©¡Ù¤ÈÃÏ¸µ¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö»ä¤Ï¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÅê¤²¤Ä¤±Î©¤ÁÁæ¤®¤ÇÆ¨Áö¤·¤¿¤ï¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö¤Þ¤À¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤À¡©¡×¡Ö¤Ê¤¼¤½¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«Á°ÃÊ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÂçÊÑ¤Ê¤´·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¤Í¡¡Æ¨¤²¤ë¤¬¾¡¤Á¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¡¢Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤ÎÂæ»ì¡ª¾¼ÏÂ²á¤®¤ë¡×¡ÖÎ®ÀÐ¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î½÷¤ÎÀèÇÚ¤ÎÈ¯¸À¤Ë»÷¤¿¥»¥ê¥Õ¤Ï¡¢»°¸¶¤¸¤å¤ó»Ò¤³¤É¤âÀ¯ºöÃ´ÅöÁê¤¬¤«¤Ä¤ÆÉÔÎÉ¾¯½÷Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤ÇÈ¯¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÊÒ²¬¤Ï22Ç¯½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯7·î´ü¤ÎTBS·Ï¡ÖÀÐ»Ò¤È±©ÃË¡×¤Ç¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤ÇÄ«¥É¥é½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¿¹¸ýÈþº´¹¾¤ÈÊÂÌÚÈþÀã¤ÎÆóÌò¤Ç½Ð±é¤·¡¢±é¤¸Ê¬¤±¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Û¤«TBSÆüÍË·à¾ì¡Ö³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£X¤Ê¤É¤ÎSNS¤Ç¤Ï¡¢ÆÈÆÃ¤Î¸À¸ì´¶³Ð¤È´¶À¤ò»ý¤ÄÅê¹Æ¤¬ÌÌÇò¤¤¤È¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£