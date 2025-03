²ñ°÷¸ÂÄê¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á¤¬¤Ä¤¤¤ËÌç¸Í¤ò³«¤¯¡ª ¥·¥§¥Õ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¥­¥ã¥Ó¥¢¤¬ìÔÂô¤Ë¤Î¤Ã¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¡ÊÅìµþ¡¦¶äºÂ¡Ë

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は銀座の中心地にあるビルの9階にある正統派フレンチレストラン。移転に伴い、これまで会員限定だったレストランが一般に開放され、誰でも楽しめるようになりました

Miyazaki(ミヤザキ)(東京・銀座)

天井が高く、明るく開放的な店内 写真:お店から

2024年7月15日、銀座に「Miyazaki(ミヤザキ)」がオープンしました。銀座コアにあった会員制社交倶楽部「CITY CLUB OF TOKYO」の会員限定レストランでしたが、移転リニューアルオープンを機に一般利用も可能になりました。

総料理長、宮粼修シェフ 写真:お店から

「Miyazaki」の料理長を務めるのは宮粼修シェフ。フレンチの鉄人、坂井宏行氏がオーナーを務めるフレンチレストラン「ラ・ロシェル」でキャリアをスタート。その後、渡仏し、修業を重ね、名店「ルキャ・キャルトン」で副料理長に就任し、プライベートレストラン「セークル」で料理長を兼任します。

帰国後は「ホテル日航東京」「スプーン・アラン・デュカス」「グランカフェ新橋ミクニ」「ベージュ・アラン・デュカス」「東京ベイコート倶楽部」「中沢ヴィレッジ」「ピエール・エルメ・パリ」などの名だたる名店で料理長やエグゼティブ・シェフ・アドバイザーなどを歴任。まさに正統派フレンチを伝承する達人シェフなのです。

都会の喧騒を忘れるような落ち着いた雰囲気の個室 写真:お店から

リニューアルして登場となった「Miyazaki」はZOE銀座9階に位置し、天井まで届く大きな窓からは、昼から夜へと刻々と表情を変える銀座の景色を堪能できます。昼は明るい陽射しが降り注ぐ開放感溢れる雰囲気、夜になると柔らかい照明で落ち着いた空間で心ゆくまで美食を味わえるのが魅力の一つです。

席数はテーブル席32席の他、個室も用意されており、接待やプライベートの集まりに使うことができます。

「ディナー7品コース」19,800円、「ディナースペシャル7品コース」33,000円、「ランチ5品コース」8,800円「ランチ7品コース」19,800円 写真:お店から

宮崎シェフが同店で目指すのは、フランス料理の伝統にリスペクトしつつも、革新にチャレンジした一皿。その季節に一番おいしい食材を国内外から厳選して取り寄せ、素材のおいしさを最大限に引き出した料理を供します。

ランチには5品と7品の2種類のコース、ディナーには7品のコースと、7品のスペシャルコースの2種類が用意されています。

「キャビア・オシェトラ ウッフ・ア・ラ・ネージュ」 写真:お店から

「Miyazaki」を訪れたら、ぜひ味わいたいのがディナーコースに用意されている「キャビア・オシェトラ ウッフ・ア・ラ・ネージュ」。宮崎シェフのスペシャリテで、フワフワのメレンゲの上にキャビアをのせ、メレンゲの中にベルモット酒のバターソースとカリカリのクルトンを忍ばせています。

シンプルな料理ながら、キャビアの贅沢な味わいと多彩な食感のハーモニーに虜になる人が続出。シェフの高い技術があってこその料理です。

「飛騨牛A5フィレ肉シャトーブリアンこだわりの低温調理 赤ワイン・ソース」 写真:お店から

また、宮崎シェフのおすすめが「飛騨牛A5フィレ肉シャトーブリアンこだわりの低温調理 赤ワイン・ソース」。料理には大会で最良賞を獲得した最上級の黒毛和牛の希少な部位を使用。きめ細やかで柔らかく、編み目のような霜降りと豊潤な味わいにうっとりします。貴重な食材が集まる「Miyazaki」ならではの逸品です。

壮観なワインセラー 写真:お店から

ワインはフランス・ブルゴーニュやボルドーを中心にプレミアムワインをラインナップ。グラスワインは常時10種類以上が用意され、料理に合わせたペアリングも楽しめます。ベテランソムリエが徹底してワインセラーの温度・湿度を管理。至福の一杯に巡り会える楽しみがあります。

最後のデセールまで完成度の高い料理が並びます 写真:お店から

銀座という場所にふさわしいモダンでエレガントな空間でいただく至福の料理は、記憶に残るひとときになること間違いなし。特別な時間を過ごしに出かけてみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

「黒舌ヒラメのヴィエノワーズ 浅利、シャンピニョン・ド・パリ ソース・ヴァン・シャトーシャロン」 出典:parisjunkoさん

『8月は、オープン記念としてGlass Sparkring wine1杯付のOpening特典付きランチコースです。

【Amusebouche】

「グジェール/チーズサブレ」

チーズそのものではないか、くらいのチーズたっぷりサブレ。

【前菜】

「ホタテ貝、イクラ レギューム・キュイ&クリュ ソース・ツナ/ピストゥ」

冷たい野菜、温かいラタトゥイユのショーフロワとしても、楽しめるひと皿です。

【魚料理】

「黒舌ヒラメのヴィエノワーズ 浅利、シャンピニョン・ド・パリ ソース・ヴァン・シャトーシャロン」

ひらめの火入れも、ソースも素晴らしい。

【肉料理】

「ニュージーランド産フィレ・ド・カナール 赤ワインソース」

鴨のクセがなく、赤ワインソースとの相性も好いです。

銀座に相応しい、風格と気品漂うフレンチレストランです。』(parisjunkoさん)

「ホタテ いくら レギュームキュイ&クリュ ソース・ツナ/ピストゥ」 出典:ぽーらちゃんさん

『今回はグラススパークリングのオープニング特典のついたランチ5品コース8800円です。

最初の前菜は、ホタテ、いくらの下に生野菜と火を入れた野菜(ラタトゥユ)があり、その組み合わせがとても美味しかったです。

続くゴールドラッシュを使ったスープも甘くて美味しかったです。

魚料理では、ヴァンジョーヌが使われたソースが黒舌平目にもワインにもとても合いました。

メインの鴨は、少し私の好みとは違っていました。



全体的にサービスも良くて、シェフもわざわざテーブルに来てくださり、お話しをしてくださいました。

ワインは、ペアリング3種でお願いしました。2杯目のシャルドネはかなり美味しかったです。』(ぽーらちゃんさん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆Miyazaki住所 : 東京都中央区銀座3-3-1 ZOE銀座 9FTEL : 050-5594-1192

文:小田中雅子

