¤¤¤Þ¤µ¤éÊ¹¤±¤Ê¤¤¡Ä¡Ö493¡ß708¡×¤ò¤Ò¤Ã»»¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ä¶ìÀï¤¹¤ëÂç¿Í¤¬Â³½Ð¡¢¤½¤Î¾×·â¤ÎÍýÍ³
¸ø¼°¤ò´Ý°Åµ¤·¤Æ³ØÀ¸»þÂå¤Î»»¿ô¡¦¿ô³Ø¤ò¾è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢»»¿ô¤Î´ðÁÃ¤òÍý²ò¤·¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ö»ÄÇ°¤Ê¿Í¡×¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤¤¤ÞÎ®¹Ô¤ê¤Î¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤Ç¶ì¼ê°Õ¼±¤ò¹îÉþ¤·¡¢¼Â¼Ò²ñ¤Ç¡Ö»È¤¨¤ë¡×»»¿ôÃÎ¼±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤è¤¦¡£
¥¤¥ó¥É¤Ç¤Ï3·å¡ß3·å¤Î¤Ò¤Ã»»¤ò¤³¤¦¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢À°¿ô¤ÎÈÏ°Ï¤Ç»ÍÂ§·×»»¡¢·×»»µ¬Â§¡¢¤ª¤è¤Ó·×»»Ë¡Â§¤òÉü½¬¤·¤è¤¦¡£
¤Þ¤º¡¢Â¤·»»¤È°ú¤»»¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¾ÊÎ¬¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªµö¤·´ê¤¤¤¿¤¤¡£
¼¡¤Ë¡¢³Ý¤±»»¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢·«¤ê¾å¤¬¤ê¤ÎÉôÊ¬¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢3·åÆ±»Î¤Î³Ý¤±»»¤ÇÉü½¬¤¹¤ë¤Î¤¬Å¬Åö¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢
493¡ß738¡á363834
¤Î³Ý¤±»»¤Ï¡¢É®»»¤Ç¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
ºÇ½é¤ÎÃÊ¡¢2ÈÖÌÜ¤ÎÃÊ¡¢3ÈÖÌÜ¤ÎÃÊ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°Ê²¼¤Î¼°¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
493¡ß8¡á3944
493¡ß30¡á14790
493¡ß700¡á345100
¤Á¤Ê¤ß¤ËºÇ½é¤Î¼°¤ò¸«¤ë¤È¡¢3¡ß8¤Ç2¤¬½½¤Î°Ì¤Ë·«¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¼¡¤Ë9¡ß8¤Ë¤½¤Î2¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢7¤¬É´¤Î°Ì¤Ë·«¤ê¾å¤¬¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼¡¡¹¤È·«¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯»ÅÁÈ¤ß¤òÍý²ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢2·åÆ±»Î¤Î³Ý¤±»»¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¢¤ë¡Ê¸å½Ò¤Î¥É¥ß¥ÎÅÝ¤·¸½¾Ý¤«¤é¤ÎÀâÌÀ¤ò»²¾È¡Ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼¡¼°¤òÎ±°Õ¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÎÃÊ¤òÆ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
493¡ß738¡á493¡ß(8¡Ü30¡Ü700)¡á493¡ß8¡Ü493¡ß30¡Ü493¡ß700
¤Ê¤ª¡¢É®»»¤Î2ÈÖÌÜ¤ÎÃÊ¤Ç¤Ï14790¤ÎºÇ¸å¤Î0¤¬¡¢3ÈÖÌÜ¤ÎÃÊ¤Ç¤Ï345100¤ÎºÇ¸å¤Î00¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¾ÊÎ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¡£
¸å¤í¤Î¡Ö0¡×¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¥¤¥ó¥É¼°
2005Ç¯º¢¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¤¢¤ë»»¿ô¶µ²Ê½ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¤Õ¤È²¼µ¤Î¤è¤¦¤ÊµË¡¤Ç»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤ò¸«¤Æ´¶·ã¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¾®³Ø5Ç¯À¸¤ÎÀµÅúÎ¨55.9¡ó¡Ö2.43¡ß5.6¡×¤ÎÅú¤¨¤Ï¡©
¤µ¤Æ¡¢¥É¥ß¥ÎÅÝ¤·¸½¾Ý¤Ç¡¢¿Þ¤Î¡Ê¥¢¡Ë¤Ç¤ÏÅÝ¤¹A¤ÈÅÝ¤µ¤ì¤ëB¤Î´Ø·¸¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡Ê¥¤¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÅÝ¤¹C¤ÈÅÝ¤µ¤ì¤ëE¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìA¡¢B¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢D¤Ï°ã¤¦¡£D¤ÏC¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÝ¤µ¤ì¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËE¤òÅÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÖÅÝ¤µ¤ì¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËÅÝ¤¹¡×Æ¯¤¤ò¤¹¤ëÇ×¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÇ×¤ÎÂ¸ºß¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥É¥ß¥ÎÅÝ¤·¸½¾Ý¤ÎËÜ¼Á¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
D¤ÎÆ¯¤¤¬¡¢3·åÆ±»Î¤Î³Ý¤±»»¤Ç¡Ö²¼¤«¤éÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¿ô¤ò½½¤Î°Ì¤ËÂ¤¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢É´¤Î°Ì¤Ë¿·¤¿¤Ê¿ô¤òÁ÷¤ë¡×¤È¤¤¤¦ºî¶È¤ÈËÜ¼ÁÅª¤ËÆ±¤¸¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤À¤í¤¦¡£
»²¹Í¤Þ¤Ç¤ËÉ®¼Ô¤Ï2000Ç¯Á°¸å¤Ë¡¢3·åÆ±»Î¤Î½Ä½ñ¤³Ý¤±»»¤Î¶µ°é¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢Ä«Æü¿·Ê¹2000Ç¯5·î5Æü¤Î¡ÖÏÀÃÅ¡×¤Ê¤É¤Ç¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤¿¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é2002Ç¯¤«¤é¤Î¡Ö¤æ¤È¤ê¶µ°é¡×¤Ç¤Ï¡¢3·åÆ±»Î¤Î³Ý¤±»»¤Ï»»¿ô¶µ²Ê½ñ¤«¤é¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¹ñÎ©¶µ°éÀ¯ºö¸¦µæ½ê¤Ï2006Ç¯7·î¤Ë¡¢¡ÖÆÃÄê¤Î²ÝÂê¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡Ê»»¿ô¡¦¿ô³Ø¡Ë¡×¡Ê¾®4¡ÝÃæ3Ìó3Ëü7000¿ÍÂÐ¾Ý¡Ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¼¡¤ÎÊó¹ð¤ò¤·¤¿¡£
¾®4¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö21¡ß32¡×¤ÎÀµÅúÎ¨¡ÊÀµ²ò¤Ï672¡Ë¤¬82.0¡ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö12¡ß231¡×¤Î¤½¤ì¡ÊÀµ²ò¤Ï2772¡Ë¤¬51.1¡ó¤ËµÞÍî¤·¤¿¤³¤È¡£
¤µ¤é¤Ë¾®5¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö3.8¡ß2.4¡×¤ÎÀµÅúÎ¨¡ÊÀµ²ò¤Ï9.12¡Ë¤¬84.0¡ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö2.43¡ß5.6¡×¤Î¤½¤ì¡ÊÀµ²ò¤Ï13.608¡Ë¤¬55.9¡ó¤ËµÞÍî¤·¤¿¤³¤È¡£
¤½¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢¡Ö3·åÆ±»Î¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏºÇÄã¤Ç¤â3·å¡ß2·å¤Î³Ý¤±»»¤Ï³Ø¤Ð¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
´Ö¤Ë¡Ö0¡×¤¬Æþ¤ë¤È¡Ä
¤Þ¤â¤Ê¤¯¤·¤ÆÉ®¼Ô¤Ï¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê°Ñ¾ü»ö¶È¤Î¡Ö¡Ê»»¿ô¡Ë¶µ²Ê½ñ¤Î²þÁ±¡¦½¼¼Â¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¡×ÀìÌç²È²ñµÄ°Ñ°÷¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿¡Ê2006Ç¯11·î¡Á2008Ç¯3·î¡Ë¡£¤½¤ÎµÄÏÀ¤Î·ë²Ì¡¢³Ý¤±»»¤Î·å¿ô¤ÎÌäÂê¡¢»ÍÂ§º®¹ç·×»»¤ÎÌäÂê¡¢¾®¿ô¡¦Ê¬¿ô¤Îº®¹ç·×»»¤ÎÌäÂê¡Ä¡ÄÅù¡¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»ýÏÀ¤òºÇ½ªÅú¿½¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤Î¸å¤Î³Ø½¬»ØÆ³Í×ÎÎ²¼¤Î»»¿ô¶µ²Ê½ñ¤Ç¤Ï³Ý¤±»»¤Î·å¿ô¤ÎÌäÂê¤Ï²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
´Ö¤Ë0¤¬Æþ¤ë³Ý¤±»»¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð
493¡ß708¡á493¡ß(8¡Ü700)¡á493¡ß8¡Ü493¡ß700
¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤ë¡£
¤½¤ì¤òÉ®»»¤Ç¤Ï¾å¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¤¹¡£
³ä¤ê»»¤Î¡ÖÍ¾¤ê¡×¤òËÜ¼ÁÅª¤ËÍý²ò¤¹¤ë
¼¡¤Ë³ä¤ê»»¤¬¡¢Â¤·»»¡¢°ú¤»»¡¢³Ý¤±»»¤Ê¤É¤È°Û¤Ê¤ë½ÅÍ×¤ÊÅÀ¤Ï¡¢¡ÖÍ¾¤ê¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
17¡à5¡á3¤¢¤Þ¤ê2
¤È¤¤¤¦¼°¤ÎÍý²ò¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð17¸Ä¤Î°»¶Ì¤ò5¸Ä¤º¤Ä¤ËÊ¬¤±¤ë¤È¡¢3¤Ä¤Î»³¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤¢¤È2¸ÄÍ¾¤ë¡£¤³¤Î¼°¤òÉ®»»¤Ç½ñ¤¯¤È¡¢
¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤³¤Ç¡¢¾¦¤Î3¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¡£
17¡Ý5¡á12
12¡Ý5¡á7
7¡Ý5¡á2
¢Í5¤ò3²ó¤Þ¤Ç°ú¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤³¤Î°ÕÌ£¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤·¤¿¤¤¡£
¤â¤¦1ÌäÄ©Àï¡ª
³ä¤ê»»¤ÎÉ®»»¤ò¡¢7648¡à27¤È¤¤¤¦¶ñÂÎÎã¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÉü½¬¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¤Þ¤º¡¢7648¤«¤é27¤ò¡¢²¿É´²ó°ú¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¡£27¤Ë3¤ò³Ý¤±¤ë¤È81¤Ê¤Î¤Ç¡¢300²ó°ú¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢27¤Ë2¤ò³Ý¤±¤ë¤È54¤Ê¤Î¤Ç¡¢200²ó¤Ï°ú¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢7648¤ÎÉ´¤Î°Ì¤Î6¤Î¾å¤Ë2¤ò½ñ¤¯¡£
¼¡¤Ë¡¢7648¤«¤é5400¤ò°ú¤¤¤¿·ë²Ì¤Î2248¤«¤é27¤ò²¿½½²ó°ú¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¡£
27¤Ë8¤ò³Ý¤±¤ë¤È216¤Ç¡¢¤Þ¤¿224¤È216¤Ï8¤·¤«°ã¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢80²ó°ú¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢7648¤Î½½¤Î°Ì¤Î4¤Î¾å¤Ë8¤ò½ñ¤¯¡£
¼¡¤Ë¡¢2248¤«¤é2160¤ò°ú¤¤¤¿·ë²Ì¤Î88¤«¤é27¤ò²¿²ó°ú¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¡£
27¤Ë3¤ò³Ý¤±¤ë¤È81¤Ç¡¢¤Þ¤¿88¤È81¤Ï7¤·¤«°ã¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢3²ó°ú¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢7648¤Î°ì¤Î°Ì¤Î8¤Î¾å¤Ë3¤ò½ñ¤¯¡£
Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢7648¤«¤é27¤ò¹ç·×283²ó°ú¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÎÃÊ¤Î7¤¬Í¾¤ê¤È¤Ê¤ë¡£°Ê¾å¤«¤é¡¢
7648¡à27¡á283¤¢¤Þ¤ê7
¤¬Æ³¤«¤ì¤¿¡£
Èô¹Ôµ¡¤Î¡Ö¾èµÒÄê°÷¿ô¡×¤ò¡Ö¥È¥¤¥ì¤Î¿ô¡×¤Ç³ä¤ë¤È²¿¤¬¤ï¤«¤ë¤«
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¼¡¤Î2¤Ä¤Î³ä¤ê»»¤Ï¤É¤Á¤é¤â¡Ö2¤¢¤Þ¤ê1¡×¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¡£
7¡à3¡á2¤¢¤Þ¤ê1¡¢31¡à15¡á2¤¢¤Þ¤ê1
¤·¤«¤·¡¢7¡à3¤È31¡à15¤ÏÅù¤·¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¡Ê¸åÊÔµ»ö¤ÎÊ¬¿ô¤ò»²¾È¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö0¤Ç³ä¤ë¡×¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡£
Îã¡ËÉ®¼Ô¤Ï2016Ç¯¤Î²Æ¤ËÀÐ³ÀÅç¡¢½©¤ËÈ¡´Û¤ò±ýÉü¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¡¢ÍøÍÑ¤·¤¿Èô¹Ôµ¡¤Î¾èµÒÄê°÷¿ô¤È¥È¥¤¥ì¤Î¿ô¤òÄ´¤Ù¤Æ³ä¤ê»»¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿ïÊ¬¤È°ã¤¦·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÊÈô¹Ôµ¡¤Îµ¡¼ï¡Ë¡§¡Ê¾èµÒÄê°÷¿ô¡Ë¡à¡Ê¥È¥¤¥ì¤Î¿ô¡Ë
B-787Èô¹Ôµ¡¡§335¡à4¡á83.75
B-777-200Èô¹Ôµ¡¡§405¡à6¡á67.5
B-767-300Èô¹Ôµ¡¡§270¡à5¡á54
¸½ºß¤Ï¡Ö1Ã±°ÌÅö¤¿¤ê¤Î»ëÅÀ¡×¤Ç¹Í¤¨¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³ä¤ê»»¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê²ÝÂê¤ÎÄó¸À¤Ë¤â»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¸åÊÔµ»ö¡Ú53-¡Ê8+9¡ß3¡Ë¡à¡Ê13-24¡à3¡Ë¤ò²ò¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¶Ã¤¤Î·ë²Ì¤¬¡Û¤Ç¤Ï¡Ö40¡Ý16¡à4¡à2¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤È´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ë¡¢Âç³ØÀ¸¤Î10¿Í¤Ë1¿Í¤¬´Ö°ã¤¨¤ë»ÍÂ§±é»»¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¡£
¡Ú¸åÊÔ¡Û53-¡Ê8+9¡ß3¡Ë¡à¡Ê13-24¡à3¡Ë¤ò²ò¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¶Ã¤¤Î·ë²Ì¤¬