¡ÖEDM¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©¥Î¥ê¤Î¤¤¤¤²»³Ú¤Î¤³¤È¡ª¡ÚÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¡Û
³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÖEDM¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¸ì¡©
¡ÖEDM¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¡ÖD¡×¤Ï¡Ö¥À¥ó¥¹¡×¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Öelectronic dance music¡Ê¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡Ë¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ª
EDM¤È¤Ï¡¢¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶¡¼¤Ê¤É¤ÎÅÅ»Ò²»¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê²»³Ú¤Î¤³¤È¡£
¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ê¶Ê¤¬Â¿¤¯¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ê¤É¤Ç¤â¤è¤¯Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë²»³Ú¤Ç¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¼Àô¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô