Â¿ÍÍÀ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡ÖDEIÀ¯ºö¡×¤¬½Ì¤à¥¢¥á¥ê¥«¡¡½÷À½£µÄ²ñµÄ°÷¤¬Àâ¤¯ÂÐÏÃ¤ÎÂçÀÚ¤µ
¥«¥ó¥¶¥¹½£µÄ²ñ¤Î¥í¡¼¥é¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º²¼±¡µÄ°÷¡Êº¸¡Ë¤È¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä½£µÄ²ñ¤Î¥È¥é¥à¡¦¥¦¥£¥ó²¼±¡µÄ°÷¡á2025Ç¯2·î27Æü¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢½©»³·±»Ò»£±Æ
ÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ïº£Ç¯1·î¤Î½¢Ç¤Áá¡¹¡¢DEI¡ÊÂ¿ÍÍÀ¡¢¸øÊ¿À¡¢ÊñÀÝÀ¡Ë¤ÎÀ¯ºö¤ò¤ä¤á¤ëÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¤·¡¢´ë¶È¤Ç¤âÂ¿ÍÍÀ³ÎÊÝ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß½Ì¾®¤¬Áê¼¡¤°¡£ÊÆ¹ñ¼Ò²ñ¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡¢ÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡¢½÷ÀµÄ°÷¡¢¤·¤«¤â¤è¤ê¿È¶á¤ÊÀ¯ºö·ÁÀ®¤ä¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤à½£µÄ²ñµÄ°÷¤¿¤Á¤Ï²¿¤ò¹Í¤¨¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Ì±´ÖÈó±ÄÍø¤ÎÎ©¾ì¤«¤éÆüÊÆ¸òÎ®¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÆüËÜ¹ñºÝ¸òÎ®¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¾·¤¤ÇÍèÆü¤·¤¿ÅìÉô¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä½£µÄ²ñ¤Î¥È¥é¥à¡¦¥¦¥£¥ó²¼±¡µÄ°÷¤È¡¢ÃæÉô¥«¥ó¥¶¥¹½£µÄ²ñ¤Î¥í¡¼¥é¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º²¼±¡µÄ°÷¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ê½©»³·±»Ò¡Ë
¥È¥é¥à¡¦¥¦¥£¥óµÄ°÷¤ÏÌ±¼çÅÞ½êÂ°¤Ç¸½ºß4´üÌÜ¤Î38ºÐ¡£¿Í¸¢ÌäÂê¤¬ÀìÌç¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢5ºÐ¤Î»þ¤Ë²ÈÂ²¤ÇÊÆ¹ñ¤ËÀ¯¼£Ë´Ì¿¤·¤¿¡£¥Ù¥È¥Ê¥àÀïÁè¤ÇÊÆ¹ñ¤È¤È¤â¤ËÀï¤Ã¤¿Éã¤¬Àï¸å¤ËºÆ¶µ°é»ÜÀß¤Ë¼ý´Æ¤µ¤ì¡¢½Ð½ê¸å¤âÅö»þ¤Î¶¦»ºÅÞÀ¯¸¢¤«¤é´Æ»ë¡¦ÍÞ°µ¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¤À¡£
¡ÖÉãÊì¤Ï²ÈÂ²¤òÍÜ¤¦¤¿¤á¤Ë»Å»ö¤ò³Ý¤±»ý¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤âÃÏ°è¤ÎÌò¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ò¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡¢²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°ÜÌ±¤Ï±Ñ¸ì¤¬¤·¤ã¤Ù¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¸¢Íø¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¡£¤½¤ì¤ÇÊÛ¸î»Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î³èÆ°¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢À¯ºö¤¬¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤â¡¢½õ¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ÈÃÎ¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÇÀ¯ºö¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä½£µÄ²ñ¤Î¥È¥é¥à¡¦¥¦¥£¥ó²¼±¡µÄ°÷¡á2025Ç¯2·î27Æü¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢½©»³·±»Ò»£±Æ
ÍµëµÙ²Ë¤äºÇÄãÄÂ¶â¡¢È¿¥Ø¥¤¥È¤äµ¤¸õÊÑÆ°¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¥¢¥¸¥¢·Ï¤Î½÷ÀµÄ°÷¤¬Áý¤¨¤ë¤è¤¦¡¢À¯¼£²È¤Ë¤Ê¤ë»Ù±ç¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆÃ¤Ë20¡Á40Âå¤Î½÷À¤ÎÀ¯¼£»²²Ã¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤¬ÌäÂê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò°é¤Æ¤ä»Å»ö¤ËË»¤·¤¤Ç¯Âå¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤â¤À¤«¤é¤³¤½À¯ºö¤ËÀ¸¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¼«¿È¤ÎÁªµó¤âÂ¿¤¯¤Î»Ò°é¤ÆÃæ¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬»²²Ã¤·¡¢»öÌ³½ê¤Ë¤ÏÂ÷»ù¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥ºµÄ°÷¤Ï¶¦ÏÂÅÞ½êÂ°¤ÇÍÄ¾¯´ü¤òÃæÀ¾Éô¥«¥ó¥¶¥¹½£¤Ç°é¤Á¡¢¸½ºß33ºÐ¤À¡£Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤ÆÄø¤Ê¤¯·ëº§¡¢½Ð»º¡£2017Ç¯¡¢Ä¹½÷¤¬4¥«·î¤Î»þ¤Ë¥¦¥§¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÆ°²è¤ò¤Ä¤¯¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òµ¯¶È¤·¤¿¡£
¥«¥ó¥¶¥¹½£µÄ²ñ¤Î¥í¡¼¥é¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º²¼±¡µÄ°÷¡á2025Ç¯2·î27Æü¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢½©»³·±»Ò»£±Æ
¡Ö²È¤ÇÊì¿Æ¶È¤ò¤¹¤ë¤Î¤â¹¥¤¤À¤±¤É¡¢³°¤ÇÆ¯¤¯¤Î¤â¹¥¤¤À¤Èµ¤¤Å¤¡¢Î¾Êý¤ò¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤ë¤È¤¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î½÷À¤¬¡¢Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÀ¯ºö¤Î¤¿¤á¤Ë»ö¶È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤éÀ¯ºö¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×
½£¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤âÀ¯ºö¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤ÈÊ¬¤«¤ê¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤â´«¤á¤é¤ì¤Æ2020Ç¯¤Î½£µÄ²ñÁªµó¤ËÎ©¸õÊä¡£¤³¤Î»þ¤ÏÍîÁª¤·¤¿¤¬¡¢2022Ç¯¤ËºÆÄ©Àï¤·¤ÆÅöÁª¤·¡¢º£¤Ï2´üÌÜ¤À¡£
½éÄ©Àï¤Î»þ¤ËÍîÁª¤·¤Æ¤â¤½¤³¤Ç¤¢¤¤é¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÃÏ°è¤ËÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡£¡Ö²¿¤«ÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤¿¤ÀÊ¸¶ç¤ò¸À¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢²ò·è¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤â³Ø¤ó¤À¤·¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¸½ºß¤ÏÃæ¾®´ë¶È¤Î»Ù±ç¤ä»Ò°é¤ÆÀ¯ºö¡¢¾ã³²¼Ô¤Î½¢Ï«»Ù±ç¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
2¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¤Ê¤¼¸½ºß¤Î½êÂ°À¯ÅÞ¤òÁª¤ó¤À¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¥¦¥£¥óµÄ°÷¤Ï¡Ö»ä¼«¿È¤¬°ÜÌ±¤Ç¡¢¥¢¥¸¥¢·Ï¤ÎÍ¿§¿Í¼ï¤Î½÷À¤È¤¤¤¦¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¡¼¡£¤½¤ÎÀ¯ºö¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌ±¼çÅÞ¤À¤·¡¢»ä¤Î¼þ°Ï¤Ë¤ÏÌ±¼çÅÞ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¡£
¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥ºµÄ°÷¤Ï¡Ö»ä¤Ïµ¯¶È²È¡£¶¦ÏÂÅÞ¤ÎÊý¤¬¡¢µ¬À©¤ò¾¯¤Ê¤¯¤·¤Æ»Ô¾ì¤Î¼«Í³¤ËÇ¤¤»¤ë¤È¤¤¤¦¸¶Â§¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
ÊÆ¹ñ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢À¤³¦¤Çº£¡¢¼Ò²ñ¤ÎÊ¬ÃÇ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£½£µÄ²ñ¤äÃÏ°è¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸½¾õ¤Ê¤Î¤«¡£
¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä½£µÄ²ñ¤Î²¼±¡¤Ï¡¢160¿Í¤ÎÄê¿ôÃæ¡¢Ì±¼çÅÞ¤¬130¿Í°Ê¾å¤òÀê¤á¤ë¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¹¥Æ¡¼¥È¡×¡¢ÂÐ¾ÈÅª¤Ë¥«¥ó¥¶¥¹½£¤Ï¶¦ÏÂÅÞ¤¬¶¯¤¯¡¢½£µÄ²ñ²¼±¡¤ÎÄê¿ô125¿ÍÃæ88¿Í¤¬¶¦ÏÂÅÞ¤È¤¤¤¦¡Ö¥ì¥Ã¥É¥¹¥Æ¡¼¥È¡×¤À¡£½÷ÀµÄ°÷¤Ï¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä½£µÄ²ñ¤Î²¼±¡¤¬Ìó30¡ó¡¢¥«¥ó¥¶¥¹½£¤ÏÌó33¡ó¤À¡Ê¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î½°±¡µÄ°÷¤Î½÷À¤Î³ä¹ç¤Ï15.7¡ó¡Ë¡£
¥«¥ó¥¶¥¹½£µÄ²ñ¤Î¥í¡¼¥é¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º²¼±¡µÄ°÷¡Êº¸¡Ë¤È¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä½£µÄ²ñ¤Î¥È¥é¥à¡¦¥¦¥£¥ó²¼±¡µÄ°÷¡áÆüËÜ¹ñºÝ¸òÎ®¥»¥ó¥¿¡¼Äó¶¡
2¿Í¤¬¶¦¤Ë¶¯Ä´¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÅÞÇÉ¤òÄ¶¤¨¤ÆÇ´¤ê¶¯¤¯µÄÏÀ¤òÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢ÃåÃÏÅÀ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¥¦¥£¥óµÄ°÷¤Ï¡Ö½£µÄ²ñ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÀ¯¼£¸ò¾Ä¤ò¤·¤Æ¼Â´¶¤È¤·¤Æ»×¤¦¤Î¤Ï¡¢ÅÞÇÉ¤¬°ã¤Ã¤Æ¤â90¡ó¤Ï¶¦ÄÌ¤Î¥´¡¼¥ë¤ä¹ç°ÕÅÀ¤ò¸«¤¤¤À¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Ä¶ÅÞÇÉ¤ÏÎÏ¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¤À¤«¤é¤³¤½»ä¤Ï¶¦ÏÂÅÞ¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¹ç°ÕÅÀ¤òÃµ¤¹¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥ºµÄ°÷¤Ï¡Ö¥«¥ó¥¶¥¹¤Ï¶¦ÏÂÅÞ¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ËÃÎ»ö¤ÏÌ±¼çÅÞ¤Ç¤¹¡£ÃÎ»ö¤ÈµÄ²ñ¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ê»ëÅÀ¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¨¤ë¤·¡¢»ä¤ÎÁªµó¶è¤Ç¤ÏÍ¸¢¼Ô¤Ï»Ù»ýÀ¯ÅÞ¤ò¸ÇÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤âÅÞÇÉ¤òÄ¶¤¨¤Æ¶¨ÎÏ¤·¹ç¤ª¤¦¤ÈÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¤·¡¢ÆÃ¤Ë¿·¤·¤¤À¤Âå¤Ï¡¢Ì±¼çÅÞ¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¶¦ÏÂÅÞ¤Ç¤¢¤í¤¦¤È»ä¤¿¤Á¤Î¹ñ¤¬Ê¬ÃÇ¤òÄ¶¤¨¤ÆÁ°¿Ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÆ»¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¡×¡£
¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥ºµÄ°÷¤â¡¢½÷À¤¬À¯¼£²È¤È¤·¤ÆÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÃËÀ¤è¤ê¤â½÷À¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢Î©¸õÊä¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊ¬ÃÇ¤Î»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡¢½÷À¤ÎÀ¯¼£²È¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤¿¤À¡¢À¯¼£³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´í¸±¤ÊÌÜ¤Ë¤¢¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥ºµÄ°÷¤Ï¡ÖÍ¹ÊØÈ¢¤ËÇò¤¤Ê´¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Í¹ÊØÈ¢¤ò¸«¤ë¤³¤È¤ò¶Ø¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤¤¤Ä¤âµ¯¤³¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Èó¾ï¤Ë¤Þ¤ì¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤ª¤³¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡£
¥¦¥£¥óµÄ°÷¤Ï¡Ö½Æ¤Î°ÂÁ´À¤Ê¤ÉÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¯¤Æ°Õ¸«¤¬¤ï¤«¤ì¤ëÌäÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥®¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â»ä¤¿¤Á¤òµ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¿Í¡¹¤â¤¤¤ë¤·¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ò»È¤Ã¤ÆÌäÂê¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤ÇÈ¯¿®¤·Â³¤±¤ëÂ¿¤¯¤Î¡È¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡¦¥¦¥©¡¼¥ê¥¢¡¼¡É¡Ê¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÎÀï»Î¡Ë¤â¤¤¤ë¡£¤Ä¤¤Þ¤È¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢¶¼¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é°ì¿Í¤Ç¤Ï¹ÔÆ°¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
ÍèÆü¤·¤¿ÅìÉô¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä½£µÄ²ñ¤Î¥È¥é¥à¡¦¥¦¥£¥ó²¼±¡µÄ°÷¡ÊÁ°ÎóÃæ±ûº¸¡Ë¤È¡¢ÃæÉô¥«¥ó¥¶¥¹½£µÄ²ñ¤Î¥í¡¼¥é¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º²¼±¡µÄ°÷¡ÊÆ±Ãæ±û±¦¡Ë¤ÈÆüËÜ¤Î½÷À¹ñ²ñµÄ°÷¤¿¤Á¡áÆüËÜ¹ñºÝ¸òÎ®¥»¥ó¥¿¡¼Äó¶¡
DEIÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¹¤¤¤¿¡£
¥¦¥£¥óµÄ°÷¤Ï¡¢¡ÖDEI¤Ï½÷À¤äÍ¿§¿Í¼ï¤ÎÌäÂê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î»¿Æ±¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£DEI¤Ï¥¤¥Î¥Ù¡¼¥Æ¥£¥Ö¤Ê²ò·èË¡¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¹ñÆâ¡¢¹ñºÝÎ¾Êý¤ÇÈË±É¤µ¤»¤Þ¤¹¡×¡£
¸í²ò¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¥¦¥£¥óµÄ°÷¤¬¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¶¯Ä´¤·¤¿¡£¡ÖDEI¤Ï¡¢½÷À¤À¤«¤é¡¢Í¿§¿Í¼ï¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÌµ¾ò·ï¤Ë²¿¤é¤«¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢½½Ê¬¤Ê»ñ³Ê¤¬¤¢¤ì¤Ðµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£º£¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢µ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢µ¡²ñ¤òÄÉµá¤¹¤ë¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥É¥¢¤ò³«¤¤¤Æ¡¢Å¬³Ê¤Ê¿Íºà¤¬ÃÏ°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ñ¤ËÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡×
¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥ºµÄ°÷¤Ï¡ÖºòÇ¯¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤Ç¡¢»ä¤ÎÁªµó¶è¤Ç¤Î¥«¥Þ¥é¡¦¥Ï¥ê¥¹»á¤ÎÆÀÉ¼¿ô¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ò¾å²ó¤ê¡¢2020Ç¯¤ËÅöÁª¤·¤¿¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤ò¤â¾å²ó¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£½£¤ÈÏ¢Ë®¤ÎÀ¯ÉÜ¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢»ä¤¬½£¤ÎÀ¯¼£¤ò¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ï¢Ë®¤ËÈæ¤Ù¤Æ¼ÂÁ©Åª¤ÊÊÑ²½¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¡£º£¤Ï²ñ´üÃæ¤Ç¡¢Ë¡°Æ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢»öÂÖ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÁá¤¯Æ°¤¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¤Á¤ó¤ÈÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×¡£
À¯¼£¤äÀ¯ºö¤ÏÏ¢Ë®¥ì¥Ù¥ë¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ËÌ©Ãå¤·¤¿À¯ºö¤Ï¡¢½£¤ä»ÔÄ®Â¼¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¤â¤ÎÂ¿¤¤¡£ÃÏ°è¤ÎºÇÁ°Àþ¤ÎÀ¯¼£¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Ï¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤ËÅÞÇÉ¤¬°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤¤ä¡¢°ã¤¦¤«¤é¤³¤½ÂÐÏÃ¤ò¤¢¤¤é¤á¤º¤ËÇ´¤ê¶¯¤¯¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡£¡ÖÊÆ¹ñÀ¯¼£¡×¤È¤Ò¤È¤¯¤¯¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤áºÙ¤«¤¯¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¥í¡¼¥é¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º(Laura Williams)¶¦ÏÂÅÞ¥«¥ó¥¶¥¹½£²¼±¡µÄ°÷
¥«¥ó¥¶¥¹½£²¼±¡µÄ°÷¤Ç¾¦¶È°Ñ°÷²ñ¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¡¦Ç¯¶â°Ñ°÷²ñ¡¢¼õÂ÷¶âÍ»µ¡´Ø´ÆÆÄ¹çÆ±°Ñ°÷²ñ¤Ë½êÂ°¡£ ¥«¥ó¥¶¥¹Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢µ¯¶È²È¤È¤·¤ÆÃæ¾®´ë¶È¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤Ë½¾»ö¡£2017Ç¯¤Ë¥¯¥ê¥¨¡¼¥Æ¥£¥Ö¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¤òÉ×¤È¶¦Æ±ÀßÎ©¡£½÷À¤¬¸ø¿¦¤ËÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤³¤È¤òË¸¤²¤ë¾ãÊÉ¤ò¼è¤ê½ü¤¯³èÆ°¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤à¡£¸½ºß¡¢2´üÌÜ¡£¥È¥é¥à¡¦¥¦¥£¥ó¡ÊTram Nguyen¡ËÌ±¼çÅÞ¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä½£²¼±¡µÄ°÷
¥Î¡¼¥¹¥¤¡¼¥¹¥¿¥óÂç³Ø¥í¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤ÇË¡Ì³Çî»Î¹æ¼èÆÀ¡£ÊÛ¸î»Î¤È¤·¤Æ²ÈÄíÆâË½ÎÏ¤ÎÈï³²¼Ô¡¢Ï«Æ¯¼Ô¡¢¹âÎð¼Ô¡¢»Ò¶¡¤Ê¤É¤Î»Ù±ç³èÆ°¤Ë½¾»ö¡£¥Ù¥È¥Ê¥à·Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤È¤·¤Æ½é¤Î¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä½£²¼±¡µÄ°÷¡£Àº¿À±ÒÀ¸¡¦ÌôÊª»ÈÍÑ¡¦²óÉü¤Ë´Ø¤¹¤ë¹çÆ±°Ñ°÷²ñ¡¢¿Í¼ïÅª¸øÊ¿¡¦¸øÌ±¸¢¡¦Êñ³ç¤Ë´Ø¤¹¤ë¹çÆ±°Ñ°÷²ñ¤Ê¤É¤Ë½êÂ°¡£