¡Ú¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÛÄÕ½Å¤ò¡È¹¾¸Í¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤Ë¤·¤¿¡¡ÈøÈþ¤È¤·¤Î¤ê¡ÖÊþÀ¿Æ²´î»°Æó¡×¤Î°¥¤·¤ËöÏ©
°Õ³°¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤¿¡ÖÊþÀ¿Æ²´î»°Æó¡×
¡¡ËèÇ¯8·î¤Î1¥«·î´Ö¡¢²¾Áõ¤·¤¿·Ý¼Ô¤äÖó´Ö¤é¤¬¼ÖÎØ¤Î¤Ä¤¤¤¿ÉñÂæ¾å¤ÇÂ¨¶½¼Çµï¤ò±é¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢µÈ¸¶¤ÎÂçÄÌ¤ê¡ÖÃç¤ÎÄ®¡×¤òÎý¤êÊâ¤¯¡£¤½¤ì¤ÏµÈ¸¶¤òÂåÉ½¤¹¤ë3¤Ä¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¡Ö²ä¡×¤Ç¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤ÎÂè12²ó¡Ö²ä¡Ê¤Ë¤ï¤«¡Ë¤Ê¤ë¡ØÌÀ·îÍ¾¾ð¡Ù¡×¡Ê3·î23ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÌÏÍÍ¤¬Á¯¤ä¤«¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¤â¤Ã¤È¤âÈþ¤·¤¤²Ö³¡Æ»Ãæ¤Ç¤Ï¡Ä¡ÖÀ¥Àî¡×¾®¼ÇÉ÷²Ö¤¬±é¤¸¤¿¼ÂºÝ¤Î¥·¡¼¥ó
¡Ö²ä¡×¤¬µÈ¸¶¤ò¤â¤êÎ©¤Æ¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¾¦µ¡¤À¤È¹Í¤¨¤ëÄÕ½Å¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤Ï¡¢Ê¿²ì¸»Æâ¡Ê°ÂÅÄ¸²¡Ë¤òË¬¤Í¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¸¾Ï¤Ë¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Þ¤È¤á¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤ÈÂÇ¿Ç¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥¨¥ì¥¥Æ¥ë¤ËÌ´Ãæ¤Ê¸»Æâ¤Ë¤½¤ó¤ÊÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¤¡£¸»Æâ¤ÎÊÖ»ö¤Ï¡Öµººî¼Ô¤ÎÊþÀ¿Æ²´î»°Æó¤ËÍê¤á¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¤³¤Î°Â±Ê6Ç¯¡Ê1777¡Ë¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢ÊþÀ¿Æ²´î»°Æó¤Ï¤¹¤Ç¤Ëµººî¼Ô¤È¤·¤ÆÌ¾¤¬Çä¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÊþÀ¿Æ²´î»°Æó¤È¤ÏÉ®Ì¾¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤À¤ì¤Î¤³¤È¤À¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£º¤ÏÇ¤¹¤ëÄÕ½Å¤Ë¸»Æâ¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï½©ÅÄº´ÃÝÈÍ¤Î¹¾¸ÍÎ±¸æÎ±¼éµïÌò¡¢Ê¿Âô¾ïÉÙ¡ÊÈøÈþ¤È¤·¤Î¤ê¡Ë¤À¤È¤¤¤¦¡£Ê¿Âô¤Ê¤éÄÕ½Å¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÆëÀ÷¤ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÁáÂ®¡¢ÄÕ½Å¤ÏÊ¿Âô¡Ê°Ê¸å¡¢´î»°Æó¤Èµ¤¹¡Ë¤òË¬¤Í¡¢¼«Ê¬¤Î½ñÅ¹¤Ç¤¢¤ë¹Ì½ñÆ²¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÀÄËÜ¡ÊÉ½»æ¤¬Ë¨²«¿§¤Î³¨Æþ¤ê¸ä³ÚËÜ¡Ë¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤ÈÂÇ¿Ç¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï½Â¤Ã¤¿´î»°Æó¤À¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏÄÕ½Å¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó½Â¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸µÍè¡¢´î»°Æó¤¬½ñ¤¤¤¿ÀÄËÜ¤ÏÎÚ·Á²°¡ÊÊÒ²¬°¦Ç·½õ¡Ë¤¬´©¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢Ê¸¾Ï¤Î¤Û¤«³¨¤âÉÁ¤±¤Æ¡¢´î»°Æó¤¬½ñ¤¯ÀÄËÜ¤ÎÁÞ³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿ÎøÀî½ÕÄ®¡Ê²¬»³Å·²»¡Ë¤â¡¢ÄÕ½Å¤ÈÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ï¾è¤êµ¤¤Ç¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ´î»°Æó¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤óÄÕ½Å¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¡£¤À¤¬¡¢ÄÕ½Å¤Ïº×¤ê¤ÎÇ®µ¤¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òËÜ¤Ë¤·¤è¤¦¤È·è°Õ¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÀÄËÜ¤ÎÏÃ¤òÈ¿¸Î¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤òÏÍ¤Ó¤ë´î»°Æó¤Ë¡Ö½ø¡×¤ò½ñ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍê¤ß¹þ¤ß¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Îºý»Ò¤¬´°À®¤·¤¿¡£µÈ¸¶¤Î¡Ö²ä¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë²äÈÖÉÕ¤Î¡ØÌÀ·îÍ¾¾ð¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£
ÊÌÌ¾¤Ï¡ÖÆ»ÂËÏ°Ëã°¤¡×
¡¡¤³¤Î°Â±Ê6Ç¯¤«¤é¡¢´î»°Æó¤ÈÄÕ½Å¤ÎÆó¿Í»°µÓ¤Ö¤ê¤Ï¤«¤Ê¤êÇ»¸ü¤Ë¤Ê¤ë¡£µÈ¸¶¤Î¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡ØµÈ¸¶ºÙ¸«¡Ù¤Î½ø¤â¡¢Ëè²ó¤Î¤è¤¦¤Ë´î»°Æó¤¬½ñ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½÷Ïº¤ÎÉ¾È½µ¤Ç¡¢µÈ¸¶¤òÆüËÜ¤Ë¡¢³Æµ¸Ï°¡Ê½÷Ïº²°¡Ë¤ò¹ñ¤ä·´¤Ë¡¢½÷Ïº¤òÌ¾½êµìÀ×¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¡Ø¾«µ¸ÃÏÍýµ¡Ù¤â´©¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë´î»°Æó¤Ï¡¢ñ¨¡¹¤È¤·¤Æ¾éÃÌ¤Ð¤«¤ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤«¤Ê¤«Ì£¤ï¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸ýÊÊ¤Ï¡Ö¤É¤¦¤À¤í¤¦¡¢¤Þ¤¢¡×¤À¤¬¡¢¡Ø¾«µ¸ÃÏÍýµ¡Ù¤Îºî¼ÔÌ¾¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¸ýÊÊ¤Î¡ÖÆ»ÂËÏ°Ëã°¤¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤â´î»°Æó¤ÎÉ®Ì¾¤Ç¡¢¿Í¤ò¿©¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¤Õ¤¶¤±¤¿Ì¾Á°¤À¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¡ÖÊþÀ¿Æ²´î»°Æó¡×¤«¤é¤·¤Æ¡ÖÉð»Î¤Î¹âÍÌ»Þ¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö´³¤»¤Éµ¤»¶¤¸¡×¤ò¤â¤¸¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤éÇÐëß¤ä´Á³Ø¤ò³Ø¤Ó¡¢Æ±»þ¤ËÉñ¤ä¸Ý¤Ê¤É¤â½¬¤¤¡¢¾Íè¡¢µººî¼Ô¤È¤·¤Æ²Ö³«¤¯¤¿¤á¤Î¶µÍÜ¤ä¼ñÌ£¤ÎÃßÀÑ¤Ë¤Ï¡¢ÉÔÂ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿´î»°Æó¡£14ºÐ¤Ç½©ÅÄÈÍ»Î¤ÎÊ¿Âô²È¤ÎÍÜ»Ò¤È¤Ê¤ê¡¢¼ç·¯¤Î¤½¤Ð¤Ë»Å¤¨¤ë¶á½¬Ìò¤«¤é¹¾¸Í¸æÎ±¼éµïÌò¤Ø¤È½çÄ´¤Ë½ÐÀ¤¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¹¾¸Í¸æÎ±¼éµïÌò¤È¤Ï¡¢¹¾¸ÍÈÍÅ¡¤Ë¤ª¤±¤ë¤¤¤ï¤Ð³°¸ò´±¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£ËëÉÜ¤ä½ôÈÍ¤È¤Î¤¢¤¤¤À¤ò¼è¤ê»ý¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾Ä³°¤òÃ´Åö¤¹¤ëÌò¤Ç¡¢ÈÍÀ¯¤ÎÃæ¿õ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢ÍÇ½¤ÊÈÍ»Î¤¬È´Å§¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈ¸¶¤Ç¤Î¼Ò¸ò¤Ë¤â¶Ð¤·¤ß¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎµÈ¸¶ÄÌ¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¼«Ç¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¹¾¸Í¤Î¼Ò¸ò¾ì¤Ç¤¢¤ëµÈ¸¶¤Ø¤Î½ÐÆþ¤ê¤Ï¡¢Ìò¿¦ÊÁ¡¢ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤«¤Ê¤ê¡Ö·Ã¤Þ¤ì¤¿ÃÏ°Ì¡×¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£Î©¾ì¾å¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊó¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤ì¤Ïµººî¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ë¤ª¤ª¤¤¤ËÌò¤À¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
ÎÚ·Á²°¤òÇÑ½ü¤·¤¿ÄÕ½Å¤Î´ÇÈÄºî²È¤Ë
¡¡´î»°Æó¤¬¤È¤ê¤ï¤±ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¡Ö²«É½»æ¡×¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢ÁÞ³¨Æþ¤ê¤ÎÆÉ¤ßÊª¤ò¡ÖÁðÁÐ»æ¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢Àè¤Û¤É½Ò¤Ù¤¿ÀÄËÜ¤âÁðÁÐ»æ¤Î°ì¼ï¤À¤Ã¤¿¡£ÀÄËÜ¤ÏÉ½»æ¤¬Ë¨²«¿§¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²«É½»æ¤ÏÊ¸»ú¤É¤ª¤ê¤Ë²«¿§¤¤É½»æ¤Ç¡¢Þ¯Íî¤ä³ê·Î¡¢É÷»É¤¬¸ú¤¤¤¿Âç¿Í¸þ¤±¤ÎÁÞ³¨Æþ¤êÆÉ¤ßÊª¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÖÆ»ÂËÏ°Ëã°¤¡×¤ä¡ÖÊþÀ¿Æ²´î»°Æó¡×¤Ê¤É¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¤â¡¢´î»°Æó¤Ë¤ÏÞ¯Íî¤ä³ê·Î¡¢É÷»É¤¬ÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢ÄÕ½Å¤Ï¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ç¤âºÆ»°ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡ØÌÀ·îÍ¾¾ð¡Ù¤ä¡Ø¾«µ¸ÃÏÍýµ¡Ù¤ò´©¹Ô¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¤ò¹¾¸Í»ÔÃæ¤Ë¹¤¯ÈÎÇä¤¹¤ë¥ë¡¼¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤È¤³¤í¤¬°Â±Ê9Ç¯¡Ê1780¡Ë¤«¤é¡¢Â³¡¹¤È²«É½»æ¤ò´©¹Ô¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÇ¯¤ÎÄÕ½Å¤Ï¡¢¤Þ¤º´î»°Æó¤Î¡Ø¾âÆþ¼·¿Í²½¾Ñ¡Ù¤È¡Ø³Ç²ÖÀðÇ·´ÑÀ¤¿å¡Ù¤ò´©¹Ô¤·¤¿¡£¤³¤Î2ºý¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î²«É½»æ¤¬¹÷ÊÖ»æ¤È¤¤¤¦ºÆÀ¸»æ¤ò»È¤¦¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¾å¼Á»æ¤Ëºþ¤ê½Ð¤·¡¢¤µ¤é¤ËÈþÎï¤ÊÂÞ¤ËÆþ¤ì¤¿¡ÖÂÞÆþËÜ¡×¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï¤Õ¤Ä¤¦¤Î²«É½»æ¤ÎÆóÇÜÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¡£¤Û¤«¤Ë´î»°Æóºî¤ÎÄÌ¾ï¤Î²«É½»æ¡ØÎ¶ÅÔ»Í¹ñ±½¡Ù¤â´©¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¸¤Ä¤Ï¡¢¤³¤ÎÇ¯¤«¤éÎÚ·Á²°¤¬¡¢²«É½»æ¤äÀÄËÜ¤Ê¤É¤ÎÁðÁÐ»æ¤Î½ÐÈÇ¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÕ½Å¤Ï¤³¤³¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯Ç°´ê¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÎÚ·Á²°¤¬ÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¿À©ºî¤äÎ®ÄÌ¤Ë´Ø¤¹¤ëÍø¸¢¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç¡¢ÃÏËÜÌä²°¡Ê¹¾¸ÍÀ¸¤Þ¤ì¤ÎËÜ¤ò´ë²è¡¢À©ºî¡¢ÈÎÇä¤·¤¿Ìä²°¡Ë¤Î°ì³Ñ¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢°Ê¸å¤ÎÄÕ½Å¤ÏËèÇ¯¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë²«É½»æ¤ò´©¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï´î»°Æó¤ÎºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Å·ÌÀ2Ç¯¡Ê1782¡Ë¤Ë¤ÏÎøÀî½ÕÄ®¤ÎºîÉÊ¤â´©¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°Â±Ê4Ç¯¡Ê1775¡Ë¤ËÎÚ·Á²°¤«¤é½Ð¤·¤¿¡Ø¶â¡¹ÀèÀ¸±É²ÖÌ´¡Ù¤Ç¡¢²«É½»æ¤È¤¤¤¦¿·¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¤¿½ÕÄ®¤Ï¡¢¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ç¤âÄÕ½Å¤ËÉÔ¿®´¶¤ò¤¤¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÄÕ½Å¤Ï¤½¤Î½ÕÄ®¤ò¤â¼è¤ê¹þ¤ó¤À¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
²«É½»æ¤ÎÞ¯Íî¤òÌÜ¤ÎÅ¨¤Ë¤·¤¿¾¾Ê¿Äê¿®
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡ÖÎøÀî½ÕÄ®¡×¤âÉ®Ì¾¤Ç¡¢¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï½Ù²Ï¹ñ¡ÊÀÅ²¬¸©ÅìÉô¡Ë¤Î¾®ÅçÈÍ¤Ë»Å¤¨¤ëÉð»Î¡¢ÁÒ¶¶³Ê¤À¤Ã¤¿¡£20ºÐ¤ÇÁÒ¶¶²È¤ÎÍÜ»Ò¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹¾¸Í¶ÐÌ³¤Î¤«¤¿¤ï¤é³¨»Õ¤ÎÄ»»³ÀÐ±í¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤·¡¢µººî¼Ô¤È¤·¤Æ¼«ºî¤ò¼¹É®¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´î»°Æó¤ò¤Ï¤¸¤á¤Û¤«¤Îµººî¼Ô¤ÎºîÉÊ¤ËÁÞ³¨¤âÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤µ¤ËÆóÅáÎ®¤Îºî²È¤À¤Ã¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ÖÎøÀî½ÕÄ®¡×¤È¤Ï¡¢¾®ÅçÈÍ¤Î¹¾¸ÍÈÍÅ¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ö¾®ÀÐÀî½ÕÆüÄ®¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÄÕ½Å¤Ï²«É½»æ¤Î´©¹Ô¤ò½çÄ´¤Ë½Å¤Í¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Å·ÌÀ7Ç¯¡Ê1787¡Ë¤Ë´î»°Æó¤¬½ñ¤¤¤¿¡Øµµ»°¿Í²ÈÍÅ¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¤¤µ¤ó¤¸¤ó¤¤¤¨¤Î¤Ð¤±¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦½ñÌ¾¤«¤é¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´î»°Æó¤¬½Ð¤º¤Ã¤Ñ¤ê¤Ç¡¢¸¶¹Æ¤òºÅÂ¥¤¹¤ëÄÕ½Å¤È¡¢Æ¨¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë´î»°Æó¤¬ÁÞ³¨¤Ç¤âÉÁ¤«¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Æ»²½¤¿±éµ»¤Î³Ú¤·¤µ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´î»°Æó¤Ï¶¸²Î¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â³èÌö¤·¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÉ®Ì¾¡Ê¶¸Ì¾¡Ë¤Ï¡Ö¼êÊÁ²¬»ý¡×¡£ÎøÀî½ÕÄ®¤Î¶¸Ì¾¤Ï¡Ö¼ò¾åÉÔÔ¿¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¿Í¤ò¿©¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÞ¯Íî¤Ãµ¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Å·ÌÀ7Ç¯¤È¤¤¤¦Ç¯¤Ï¡¢¼ºµÓ¤·¤¿ÅÄ¾Â°Õ¼¡¤ËÂØ¤ï¤Ã¤Æ¾¾Ê¿Äê¿®¤¬Ï·Ãæ¤Ë½¢¤¡¢´²À¯¤Î²þ³×¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£°Ê¸å¡¢²«É½»æ¤Ê¤É¤ÎÉ÷»É¤¬¸ú¤¤¤¿ÆÉ¤ßÊª¤Ï¡¢É÷µª¤òÍð¤¹¤È¤·¤ÆÃÆ°µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Äê¿®¤¬Ï·Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍâÇ¯¤ÎÅ·ÌÀ8Ç¯¡Ê1788¡Ë¡¢ÄÕ½Å¤Ï´î»°Æóºî¤Î¡ØÊ¸ÉðÆóÆ»ËüÀÐÄÌ¡Ù¤ò´©¹Ô¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¿È¤Ï¡¢¸»ÍêÄ«¤¬È«»³½ÅÃé¤ËÌ¿¤¸¤Æ¡¢Éð»Î¤¿¤Á¤ò¡ÖÊ¸¡×¤È¡ÖÉð¡×¤ËÊ¬¤±¤Æ´ÉÍý¤µ¤»¤ë¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¤âÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Éð»Î¤ÏÅ¾¤¬¤êÍî¤Á¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£ÆÉ¤á¤Ð¡¢ÍêÄ«¤¬¾·³²ÈÀÆ¤Ç¡¢È«»³½ÅÃé¤ÏÄê¿®¡¢Å¾¤²Íî¤Á¤ë¤Î¤ÏÅÄ¾Â°Õ¼¡¤é¤À¤È¤ï¤«¤ë¡£¤à¤í¤ó¡¢¡ÖÊ¸Éð¡×¤Ï´²À¯¤Î²þ³×¤Ç¾©Îå¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Éð»Î¤ÎÂà¾ì¤ÇË¬¤ì¤¿ÄÕ½Å¤ÎÅ¾µ¡
¡¡À¸¡¹¤·¤¤ÆâÍÆ¤À¤¬¡¢ÊÌ¤Ë¾¾Ê¿Äê¿®¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ì¤¬´²À¯¤Î²þ³×¤Î¤â¤È¡¢É÷µª¤Î°ú¤Äù¤á¤¬ëð¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¡¢½©ÅÄÈÍ¤Ï¹²¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£´î»°Æó¤ÎºîÉÊ¤Î¤»¤¤¤Ç½©ÅÄÈÍ¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤Þ¤º¤¤¤È¡¢´î»°Æó¤ËÉ®¤òÀÞ¤é¤»¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÍâÇ¯¤Ë¤ÏÎøÀî½ÕÄ®¤¬¡¢ÄÕ½Å¤Î¤â¤È¤«¤é¡ØóÀÌ¹ÊÖÊ¸ÉðÆóÆ»¡Ù¤ò½Ð¤·¤¿¡£¤³¤Î²«É½»æ¤Ë¤Ï¡Ö¶å´±Ä»¤Î¤³¤È¤Ð¡×¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÄê¿®¤¬½ñ¤¤¤¿¡ÖóÀÌ¹¸À¡×¤Î¥Ñ¥í¥Ç¥£¤Ç¡¢¡ÖÊ¸ÉðÆóÆ»¡×¤â´²À¯¤Î²þ³×¤òÙèÙé¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡·ë¶É¡¢¡ØóÀÌ¹ÊÖÊ¸ÉðÆóÆ»¡Ù¤ÏÀäÈÇ¤È¤Ê¤ê¡¢½ÕÄ®¤ÏÄê¿®¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ï±þ¤¸¤º¤Ë±£µï¤·¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯»àµî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç²È¤äÍÜÉã¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼«»à¤òÁª¤ó¤À¡¢¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¶µÍÜ¤¢¤ë¸½¿¦¤ÎÉð»Î¤¬ºî²È³èÆ°¤ò¤·¡¢Þ¯Íî¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÉ÷»É¤ò¸ú¤«¤»¡¢Ê¸³Ø¤òË¤«¤Ë¤·¤¿»þÂå¤Ï½ª¤ï¤ê¤ò¹ð¤²¤¿¡£Èà¤é¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡Ö¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡×¤Ë¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤¿ÄÕ½Å¤Ë¤â¡¢Âç¤¤ÊÅ¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¹á¸¶ÅÍ»Ö¡Ê¤«¤Ï¤é¡¦¤È¤·¡Ë
²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡¦Îò»ËÉ¾ÏÀ²È¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¶µ°é³ØÉô¼Ò²ñ²ÊÃÏÍýÎò»ËÀì½¤Â´¶È¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥«¥é¡¼ÈÇ¡¡Åìµþ¤Ç¸«¤Ä¤±¤ë¹¾¸Í¡Ù¡Ø¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÆüËÜ¤Î¾ë¡Ù¡Ê¤È¤â¤ËÊ¿ËÞ¼Ò¿·½ñ¡Ë¡£²»³Ú¡¢Èþ½Ñ¡¢·úÃÛ¤Ê¤É¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÊ¸²½¤Ë¤âÀºÄÌ¤·¡¢¥ª¥Ú¥é¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ÎÉ¾ÏÀ³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ØÏ¢¤¹¤ëÃø½ñ¤Ë¡Ø¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ª¥Ú¥é¤òµ¿¤¨¡ª¡Ù¡Ê¥¢¥ë¥Æ¥¹¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¤Ê¤É¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
³ùÁÒ,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
²ð¸î,
ºë¶Ì,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
ÇÛÀþ,
Áòº×,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
¥Û¥Æ¥ë