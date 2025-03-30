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CROSSOVER CITY -Asayake-
¥½¥Ë¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¡MHCL-31074¡¡¡ï3,300¡ÊÀÇÈ´¡ï3,000¡Ë
=¼ýÏ¿¶Ê=
1. On The Move¡¿¿¼Ä® ½ã¡Ê1978¡Ë
2. Asayake¡¿CASIOPEA¡Ê1982¡Ë
3. Space Kid¡¿ÂçÌîÍºÆó¡Ê1978¡Ë
4. ¥«¥¯¥È¥¦¥®¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡¿ºäËÜÎ¶°ì & ¥«¥¯¥È¥¦¥®¡¦¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê1979¡Ë
5. Hank & Cliff¡¿THE SQUARE¡Ê1983¡Ë
6. Yumedono¡¿ÂçÂ¼·û»Ê¡Ê1978¡Ë
7. Charcoal Break¡¿NANIWA EXPRESS¡Ê1984¡Ë
8. A Seagull & Clouds¡¿µÆÃÓ¤Ò¤ß¤³¡Ê1987¡Ë
9. Pastel Color¡¿Â¼¾¾ ·ò¡Ê1983¡Ë
10. Key Breeze¡¿ÆüÌîâ«Àµ¡Ê1983¡Ë
11. Poppy's Walk¡¿¹áÄÅÈþŽ¥¥¢¥ó¥ÉŽ¥¥¸¥§¥ó¥È¥ëŽ¥¥½¥¦¥Ä¡Ê1978¡Ë
12. Sapajou Walk¡¿º´Æ£°ôÉ§¡Ê1979¡Ë
13. Silver Drape¡¿Ä»»³Íº»Ê¡Ê1988¡Ë
14. Avenue¡¿ËÙ°æ¾¡ÈþPROJECT¡Ê1987¡Ë
15. With All Beautiful Love¡¿THE PLAYERS¡Ê1981¡Ë
CROSSOVER CITY -Bon Voyage-
¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É¡¡KICJ-876¡¡¡ï3,000¡ÊÀÇÈ´¡ï2,727¡Ë
=¼ýÏ¿¶Ê=
1. Green Vestige¡¿Âô°æ¸¶Ñ» & Bacon Egg¡Ê1981¡Ë
2. Corner Top¡¿À¶¿å¿®Ç·¡Ê1980¡Ë
3. Opa! Com Deus¡¿ËÜÂ¿½ÓÇ·¡Ê1979¡Ë
4. Mellow Around¡¿µÜ¤Î¾åµ®¾¼¡Ê1980¡Ë
5. Bon Voyage¡¿Â¼²¬ ·ú & His New Group¡Ê1978¡Ë
6. Blue Funk¡¿¿¹±à¾¡ÉÒ with Bird's Eye View¡Ê1980¡Ë
7. In The Sky¡¿ÂçÌî½Ó»°¡Ê1979¡Ë
8. Papaya Source¡¿·óºê½ç°ì¡Ê1982¡Ë
9. No Ifs No Buts¡¿È¬ÌÚÀµÀ¸¡Ê1979¡Ë
10. Song For Georgie¡¿±×ÅÄ´´É×¡Ê1979¡Ë
11. Aint Nothing But ¡ÉG"¡¿À¶¿åÌ÷¹¸¡Ê1979¡Ë
12. Flamingo Street¡¿RIGHT STAFF¡Ê1985¡Ë
13. (I'm Still) Believing In Dreams¡¿ÁýÈø¹¥½©¡Ê1979¡Ë
14. Lady¡¿ÁýÈø¸µ¾Ï¡Ê1982¡Ë
15. Seagull¡¿HANG RAIJI¡Ê1983¡Ë
CROSSOVER CITY -Mint Breeze-
¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¡UICZ-8241¡¡¡ï3,000¡ÊÀÇÈ´¡ï2,727¡Ë
=¼ýÏ¿¶Ê=
1. Palm St.¡¿¾®ÎÓÀôÈþ¡Ê1981¡Ë
2. Brasilian Skies¡¿¹âÃæÀµµÁ¡Ê1978¡Ë
3. Caribbean Super Green¡¿CARIOCA¡Ê1981¡Ë
4. Yeh! Boogie¡¿¿ùËÜ´îÂå»Ö¡Ê1978¡Ë
5. Walk Downtown¡¿¥¸¥ç¥ó¡¦³¤»³¡¦¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡Ê1980¡Ë
6. Batik Pasar¡¿ËÜÂ¿½ÓÇ·¡Ê1982¡Ë
7. Mint Breeze¡¿º£ÅÄ¾¡ NOWIN¡Ê1984¡Ë
8. Be Yourself¡¿LOGIC SYSTEM¡Ê1981¡Ë
9. Dream Of Dream¡¿ÇðÌÚÎè»Ò¡Ê1984¡Ë
10. Anyway¡¿NORIKI¡Ê1983¡Ë
11. Chico¡¿Ìî¸ý¸ÞÏº¡Ê1982¡Ë
12. Manhattan Skyline¡¿µÜÌî¹°µª¡Ê1981¡Ë
13. ¥«¡¼¥Á¥§¥¤¥¹¡¿°æ¾åô¡Ç·¡Ê1979¡Ë
14. Daybreak¡¿NATIVE SON¡Ê1985¡Ë
CROSSOVER CITY -Misty Morning-
¥Ó¥¯¥¿¡¼¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¡VICL-66069¡¡¡ï3,000¡ÊÀÇÈ´¡ï2,727¡Ë
=¼ýÏ¿¶Ê=
1. Send Me Your Feelings¡¿ÆüÌîâ«Àµ¡Ê1979¡Ë
2. Virginity¡¿¶ÁÌî²Æ»Ò¡Ê1986¡Ë
3. Misty Morning¡¿±ü ·Ä°ì¡Ê1981¡Ë
4. Hunt Up Wind¡¿Ê¡Â¼ Çî¡Ê1978¡Ë
5. Merci Baku¡¿¥¿¥¤¥¬¡¼Âç±Û¡Ê1981¡Ë
6. Walkin' In The City¡¿±×ÅÄ´´É×¡Ê1982¡Ë
7. Down East¡¿ÅÏÊÕÄçÉ×¡Ê1979¡Ë
8. Ballerina¡¿¾¾¸¶Àµ¼ù¡Ê1979¡Ë
9. Transparency¡¿ÌîÏ¤°ìÀ¸¡Ê1985¡Ë
10. Aqua Blue¡¿KANGAROO¡Ê1983¡Ë
11. Morning Flight¡¿MALTA¡Ê1985¡Ë
12. Shining Guitar¡¿½©»³°ì¾¡Ê1978¡Ë
13. Starlite Melody¡¿ÎëÌÚ ÌÐ¡Ê1979¡Ë
14. Southern Dream¡¿You & Explosion Band¡Ê1983¡Ë
15. ÀÖ¤¤Æ»¤¬Áö¤ë¹ñ¡¿È¬ÌÚ¤Î¤Ö¤ª¡Ê1979¡Ë
CROSSOVER CITY -Park Avenue-
ÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢¡¡COCB-54379¡¡¡ï3,000¡ÊÀÇÈ´¡ï2,727¡Ë
=¼ýÏ¿¶Ê=
1. Park Avenue¡¿ÅÏÊÕ¹áÄÅÈþ with Manhattan Blaze¡Ê1978¡Ë
2. Hip Cruiser¡¿¸þ°æ¼¢½Õ¡Ê1979¡Ë
3. Flying Easy¡¿¾åÅÄÎÏ¤È¥Ñ¥ï¡¼¡¦¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê1980¡Ë
4. The Island Skyline¡¿¿ùËÜ´îÂå»Ö¡Ê1981¡Ë
5. Memory Lane¡¿¥½¥¦¥ë¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡Ê1980¡Ë
6. Out Of Focus¡¿ÎëÌÚ¹¨¾»¡Ê1976¡Ë
7. Lena¡¿¹ÓÀî¥Ð¥ó¥É¡Ê1980¡Ë
8. Still Love You¡¿Spick & Span¡Ê1979¡Ë
9. Ç®¤¤Í§¾ð¡¿ÅÚ´ô±Ñ»Ë & TEMPS¡Ê1985¡Ë
10. Midnight Whisper¡¿ÌîÅÄ¥æ¥«¡Ê1989¡Ë
11. West Beach Drive¡¿ÎëÌÚ ÌÐ¡Ê1987¡Ë
12. Gypsy Moon¡¿Ä«ËÜÀé²Ä¡Ê1988¡Ë
13. Good Morning Birds¡¿Zoom¡Ê1982¡Ë
14. Living In A City¡¿ÂçÆÁ½Ó¹¬¡Ê1981¡Ë
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CROSSOVER CITY -Asayake-
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1. On The Move¡¿¿¼Ä® ½ã¡Ê1978¡Ë
2. Asayake¡¿CASIOPEA¡Ê1982¡Ë
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6. Yumedono¡¿ÂçÂ¼·û»Ê¡Ê1978¡Ë
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10. Key Breeze¡¿ÆüÌîâ«Àµ¡Ê1983¡Ë
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12. Sapajou Walk¡¿º´Æ£°ôÉ§¡Ê1979¡Ë
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15. With All Beautiful Love¡¿THE PLAYERS¡Ê1981¡Ë
CROSSOVER CITY -Bon Voyage-
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1. Green Vestige¡¿Âô°æ¸¶Ñ» & Bacon Egg¡Ê1981¡Ë
2. Corner Top¡¿À¶¿å¿®Ç·¡Ê1980¡Ë
3. Opa! Com Deus¡¿ËÜÂ¿½ÓÇ·¡Ê1979¡Ë
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5. Bon Voyage¡¿Â¼²¬ ·ú & His New Group¡Ê1978¡Ë
6. Blue Funk¡¿¿¹±à¾¡ÉÒ with Bird's Eye View¡Ê1980¡Ë
7. In The Sky¡¿ÂçÌî½Ó»°¡Ê1979¡Ë
8. Papaya Source¡¿·óºê½ç°ì¡Ê1982¡Ë
9. No Ifs No Buts¡¿È¬ÌÚÀµÀ¸¡Ê1979¡Ë
10. Song For Georgie¡¿±×ÅÄ´´É×¡Ê1979¡Ë
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13. (I'm Still) Believing In Dreams¡¿ÁýÈø¹¥½©¡Ê1979¡Ë
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15. Seagull¡¿HANG RAIJI¡Ê1983¡Ë
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¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¡UICZ-8241¡¡¡ï3,000¡ÊÀÇÈ´¡ï2,727¡Ë
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1. Palm St.¡¿¾®ÎÓÀôÈþ¡Ê1981¡Ë
2. Brasilian Skies¡¿¹âÃæÀµµÁ¡Ê1978¡Ë
3. Caribbean Super Green¡¿CARIOCA¡Ê1981¡Ë
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5. Walk Downtown¡¿¥¸¥ç¥ó¡¦³¤»³¡¦¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡Ê1980¡Ë
6. Batik Pasar¡¿ËÜÂ¿½ÓÇ·¡Ê1982¡Ë
7. Mint Breeze¡¿º£ÅÄ¾¡ NOWIN¡Ê1984¡Ë
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9. Dream Of Dream¡¿ÇðÌÚÎè»Ò¡Ê1984¡Ë
10. Anyway¡¿NORIKI¡Ê1983¡Ë
11. Chico¡¿Ìî¸ý¸ÞÏº¡Ê1982¡Ë
12. Manhattan Skyline¡¿µÜÌî¹°µª¡Ê1981¡Ë
13. ¥«¡¼¥Á¥§¥¤¥¹¡¿°æ¾åô¡Ç·¡Ê1979¡Ë
14. Daybreak¡¿NATIVE SON¡Ê1985¡Ë
CROSSOVER CITY -Misty Morning-
¥Ó¥¯¥¿¡¼¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¡VICL-66069¡¡¡ï3,000¡ÊÀÇÈ´¡ï2,727¡Ë
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1. Send Me Your Feelings¡¿ÆüÌîâ«Àµ¡Ê1979¡Ë
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3. Misty Morning¡¿±ü ·Ä°ì¡Ê1981¡Ë
4. Hunt Up Wind¡¿Ê¡Â¼ Çî¡Ê1978¡Ë
5. Merci Baku¡¿¥¿¥¤¥¬¡¼Âç±Û¡Ê1981¡Ë
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7. Down East¡¿ÅÏÊÕÄçÉ×¡Ê1979¡Ë
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9. Transparency¡¿ÌîÏ¤°ìÀ¸¡Ê1985¡Ë
10. Aqua Blue¡¿KANGAROO¡Ê1983¡Ë
11. Morning Flight¡¿MALTA¡Ê1985¡Ë
12. Shining Guitar¡¿½©»³°ì¾¡Ê1978¡Ë
13. Starlite Melody¡¿ÎëÌÚ ÌÐ¡Ê1979¡Ë
14. Southern Dream¡¿You & Explosion Band¡Ê1983¡Ë
15. ÀÖ¤¤Æ»¤¬Áö¤ë¹ñ¡¿È¬ÌÚ¤Î¤Ö¤ª¡Ê1979¡Ë
CROSSOVER CITY -Park Avenue-
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1. Park Avenue¡¿ÅÏÊÕ¹áÄÅÈþ with Manhattan Blaze¡Ê1978¡Ë
2. Hip Cruiser¡¿¸þ°æ¼¢½Õ¡Ê1979¡Ë
3. Flying Easy¡¿¾åÅÄÎÏ¤È¥Ñ¥ï¡¼¡¦¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê1980¡Ë
4. The Island Skyline¡¿¿ùËÜ´îÂå»Ö¡Ê1981¡Ë
5. Memory Lane¡¿¥½¥¦¥ë¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡Ê1980¡Ë
6. Out Of Focus¡¿ÎëÌÚ¹¨¾»¡Ê1976¡Ë
7. Lena¡¿¹ÓÀî¥Ð¥ó¥É¡Ê1980¡Ë
8. Still Love You¡¿Spick & Span¡Ê1979¡Ë
9. Ç®¤¤Í§¾ð¡¿ÅÚ´ô±Ñ»Ë & TEMPS¡Ê1985¡Ë
10. Midnight Whisper¡¿ÌîÅÄ¥æ¥«¡Ê1989¡Ë
11. West Beach Drive¡¿ÎëÌÚ ÌÐ¡Ê1987¡Ë
12. Gypsy Moon¡¿Ä«ËÜÀé²Ä¡Ê1988¡Ë
13. Good Morning Birds¡¿Zoom¡Ê1982¡Ë
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