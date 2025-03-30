¸µÇµÌÚºä46¡¦ÎëÌÚ°¼²»¡¢¡È¶âÈ±»Ñ¡É¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡¡¸µÇµÌÚºä46¤ÎÎëÌÚ°¼²»¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ì¥¢¤Ê¡È¶âÈ±»Ñ¡É¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Á¤é¤â¥ì¥¢¡ª¡¡ÇµÌÚºä46Â´¶È¸å¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤ÎÈ±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÎëÌÚ°¼²»
¡¡ÎëÌÚ¤Ï2013Ç¯3·î28Æü¤ËÇµÌÚºä46¤Î2´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£¥°¥ë¡¼¥×²ÃÆþ¤«¤é10Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿2023Ç¯¤ÎÆ±Æü¤ËÂ´¶È¤·¡¢¸½ºß¤Ï½÷Í¥¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇµÌÚºä46¤Î2´üÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÈµÇ°Æü¡É¤È¤Ê¤ë¤³¤ÎÆü¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¡¢ÇµÌÚºä46 2´üÀ¸¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö»ä¤ÏÇµÌÚºä46¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤é2Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤â¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤â¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»þ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¡¢´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¤È±¿§¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¶âÈ±»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤È¶¦¤Ë¡¢¡Ö¶âÈ±¤Î»þ¤â¥Ô¥ó¥¯È±¤Î»þ¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ì¥¢¤Ê1Ëç¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤·¤¿¤Ê¤¢¤Ã¤Æ¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤é ¤Þ¤¿ÌÀ¤ë¤¯¤·¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¶âÈ±¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤±¤É¤¹¤´¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÈ±¤á¤Ã¤Ã¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÈþ¤·¤µ¤Ë¶ÃØ³¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¶Ã¤¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÎëÌÚ°¼²»¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷ayane.suzuki_official¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Á¤é¤â¥ì¥¢¡ª¡¡ÇµÌÚºä46Â´¶È¸å¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤ÎÈ±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÎëÌÚ°¼²»
¡¡ÎëÌÚ¤Ï2013Ç¯3·î28Æü¤ËÇµÌÚºä46¤Î2´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£¥°¥ë¡¼¥×²ÃÆþ¤«¤é10Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿2023Ç¯¤ÎÆ±Æü¤ËÂ´¶È¤·¡¢¸½ºß¤Ï½÷Í¥¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇµÌÚºä46¤Î2´üÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÈµÇ°Æü¡É¤È¤Ê¤ë¤³¤ÎÆü¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¡¢ÇµÌÚºä46 2´üÀ¸¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö»ä¤ÏÇµÌÚºä46¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤é2Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤â¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤â¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¶âÈ±¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤±¤É¤¹¤´¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÈ±¤á¤Ã¤Ã¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÈþ¤·¤µ¤Ë¶ÃØ³¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¶Ã¤¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÎëÌÚ°¼²»¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷ayane.suzuki_official¡Ë