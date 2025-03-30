¡ÈÆü»ÞÂÎÀ©Êø²õ¡É¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌäÂê¤Î·Ð°Þ¤ÈÇØ·Ê¡¡¿®Íê²óÉü¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤Ï
ÃæµïÀµ¹»á¤È½÷À¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¤Ç¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤È¿Æ²ñ¼Ò¤Î¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢HD¤Ï3·î27Æü¤Ë¡¢40Ç¯°Ê¾å¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿Æü»Þµ×¼èÄùÌòÁêÃÌÌò¤ò´Þ¤á¡¢¹ç·×22¿Í¤Î¼èÄùÌò¤ÎÂàÇ¤¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÈÆü»ÞÂÎÀ©Êø²õ¡É¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌäÂê¤Î·Ð°Þ¤ÈÇØ·Ê¡¡¿®Íê²óÉü¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤Ï
°ìÊý¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï°ìÏ¢¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂÐ±þ¤ËÌäÂê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«Ä´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢3·î31Æü¤ËÄ´ººÊó¹ð½ñ¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Êó¹ð½ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÏºÆ¤Ó²ñ¸«¤ò³«¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼Î¥¤ì¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢¿®Íê²óÉü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÀâÌÀ¤äÂÐ±þºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤»¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤Ç¤¹¡£
ÃæµïÀµ¹»á¤È½÷À¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¡¢¥Õ¥¸CMº¹¤·ÂØ¤¨¤Ï300¼Ò°Ê¾å
°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤ÎÈ¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃæµïÀµ¹»á¤È½÷À¤ò¤á¤°¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼Ò°÷¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¹¤ë°ìÉô½µ´©»ï¤Ë¤è¤ëÊóÆ»¤Ç¤·¤¿¡£
ÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï1·î17Æü¤ËÅö»þ¤Î¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¤¬µ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢»öÂÖ¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë²ñ¸«¤ò¸ÂÄê¤·¡¢±ÇÁü»£±Æ¤â¶Ø»ß¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÈãÈ½¤µ¤ì¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤äÆüËÜÀ¸Ì¿¤Ê¤ÉÂç¼ê¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î´Ö¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ÎCMÊü±Ç¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ëÆ°¤¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢1·îËö»þÅÀ¤ÇAC¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎCM¤Ø¤Îº¹¤·ÂØ¤¨¤Ï311¼Ò¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢2·î¤ÎÊüÁ÷¼ýÆþ¤Ï9³ä¸º¾¯¡¢3·î¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ´ü·è»»¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÏºÇ½ªÀÖ»ú¤ËÍî¤Á¹þ¤à¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï1987Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿²Æ¤ÎÂç·¿ÆÃÈÖ¡ÖFNS27»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æº£Ç¯¤ÎÊüÁ÷¤ò¸«Á÷¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃæµïÀµ¹»á¤Ï1·î23Æü¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ò°úÂà¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÊüÁ÷¹ÔÀ¯¤ò½ê´É¤¹¤ëÁíÌ³¾Ê¤Ï1·î24Æü¤Ë¡¢´ë¶È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¹ÔÀ¯»ØÆ³¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
10»þ´ÖÄ¶¤Î²ñ¸«¤ÇÏªÄè¤·¤¿¡È¥«¥Ð¥Ê¥ó¥¹µ¡Ç½ÉÔÁ´¡É »ö°Æ¤ò1Ç¯È¾·Ð±Ä¿Ø¤Ç¶¦Í¤»¤º
¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼Î¥¤ì¤Ê¤É¤Î»öÂÖ¤ò½Å¤¯¸«¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï1·î27Æü¡¢Åö»þ¤Î²ÅÇ¼½¤¼£²ñÄ¹¤È¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¤¬¼Ç¤¡£±ÇÁü»£±Æ¤ËÀ©¸Â¤òÀß¤±¤º¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê·Á¤Ç¤ä¤êÄ¾¤·¤Î²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£10»þ´Ö°Ê¾å¤ËµÚ¤ó¤À²ñ¸«¤ÇÉâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡á´ë¶ÈÅý¼£¤Î¿¼¹ï¤Ê·ç´Ù¤Ç¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï2023Ç¯6·î¡¢ÃæµïÀµ¹»á¤È½÷À¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë»ö°Æ¤òÇÄ°®¡£7·î¤Ë¤ÏÃæµï»áÂ¦¤«¤é¤â²ñ¼Ò¤ËÊó¹ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¡¢8·î¤Ë¤ÏÅö»þ¤Î¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¤¬»öÂÖ¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤½¤Î¸å¤â¡¢Ãæµï»á¤¬½Ð±é¤¹¤ëÈÖÁÈ¡Ö¤Þ¤Ä¤âto¤Ê¤«¤¤¡×¤ò·ÑÂ³¡¢2024Ç¯1·î¤Ë¾¾ËÜ¿Í»Ö»á¤¬·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤¿¸å¤â¡¢¡Ö¤À¤ì¤«to¤Ê¤«¤¤¡×¤ËÈÖÁÈÌ¾¤òÊÑ¹¹¤·¡¢ÊüÁ÷¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î´Ö¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÉôÌç¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î±óÆ£Î¶Ç·²ðÉû²ñÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ë»öÂÖ¤Ï¶¦Í¤µ¤ì¤º¡¢²ÅÇ¼½¤¼£²ñÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤ä¿Æ²ñ¼Ò¤Î¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢HD¤Î¶â¸÷½¤¼ÒÄ¹¤é¤¬»öÂÖ¤òÇ§¼±¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2024Ç¯12·î¤Î½µ´©»ïÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤Æ¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¸«¤Çµ¼Ô¤«¤é¡¢Èï³²½÷À¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÊÎÎ°è¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò½â¤Ë¡¢¾ðÊó±£ÊÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¿¤À¤µ¤ì¤ë¤È¡Ä
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó ¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¡ÊÅö»þ¡¦1·î27Æü¡Ë
¡Ö¼é¤ê¤¿¤¤¤È¤«¡¢±£¤·¤¿¤¤¤È¤«¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼Ò°÷¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤ÏµîÇ¯¤Î²Æ°Ê¹ß¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Í×ÁÇ¤¬Æþ¤ëÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢½÷À¤Î¿´¿È¤Î¾õÂÖ¤òºÇÍ¥Àè¤Ç¹Í¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢»þ´ü¤È¤¤¤¦¤Î¤âËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤¬»É·ã¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤Î½ªÎ»¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤âÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¸¢¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¼ÒÆâ¤Ç¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤¬¸ú¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÂçÊÑÂç¤¤ÊÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢¹Á¼ÒÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢Ãæµï»á¤ËÂÐ¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ê¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤ï¤º¡¢ÈÖÁÈ½Ð±é¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ä´Ø·¸¼Ô¤È¤Î²ñ¿©¤Î¤¢¤êÊý¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸¡¾Ú¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¡¢ÄÄ¼Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¼ÒÆâÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢Ãæµï»á¤È½÷À¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼Ò°÷¤Ï´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæµï»á¤È½÷À¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢½µ´©Ê¸½Õ¤Ï2024Ç¯12·î¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤¿²ñ¿©¤Ë½÷À¤òÍ¶¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼Ò°÷¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1·î28Æü¤Ë¡Ö½÷À¤ÏÃæµï¤µ¤ó¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¡×¤Èµ»ö¤Î°ìÉô¤òÄûÀµ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤È¿Æ²ñ¼Ò¤Î¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢HD¤ÏÆÈÎ©¤·¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤·¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤ä²ñ¼Ò¤ÎÈ½ÃÇ¡¢ÂÐ±þ¤¬Å¬ÀÚ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤ò°Ñ¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ï3·î31Æü¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¼Ò°÷¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Î»ö¼Â´Ø·¸¤ä1Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·Ð±Ä¿Ø¤Ç»öÂÖ¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¤Î¤«¤¬¾ÇÅÀ¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´ë¶ÈÉ÷ÅÚ¤ÎÁÃ¡©Æü»Þµ×¼èÄùÌòÁêÃÌÌò¤Ï¡ÈÆÈºÛ¼Ô¡É¡©
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹µ¡Ç½ÉÔÁ´¡É¤Î±ó°ø¤È¤·¤Æ»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î´ë¶ÈÉ÷ÅÚ¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó ±óÆ£Î¶Ç·²ðÉû²ñÄ¹¡ÊÅö»þ¡¦1·î27Æü¡Ë
¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÐþËý¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï°î¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£80Ç¯Âå¡¢90Ç¯Âå¤Ë»ä¤É¤â¤¬¥È¥Ã¥×¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢´Ö°ã¤Ã¤¿ËüÇ½´¶¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¸½ºß¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤ÆÄ¾¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
±óÆ£Éû²ñÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬¡Ö´Ö°ã¤Ã¤¿ËüÇ½´¶¡×¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢80Ç¯Âå¡¢90Ç¯Âå¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤ò»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»þÂå¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ò¶¯ÎÏ¤ËÎ¨¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤¬Æü»Þµ×¼èÄùÌòÁêÃÌÌò¡Ê87¡Ë¤Ç¤¹¡£
Æü»Þ»á¤Ï1980Ç¯¤ËÊÔÀ®¶ÉÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£°Ê¹ß¡¢¼ÒÄ¹¤ä²ñÄ¹¤òÎòÇ¤¤·¡¢41Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤ë¡¢¤¤¤ï¤Ð¡È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁÃ¡É¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢HD ¶â¸÷½¤¼ÒÄ¹¡Ê1·î27Æü¡Ë
¡Ö¼èÄùÌòÁêÃÌÌò¤Ï¸½¾ì¤Ë¤ÏÄ¾ÀÜ¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¤½¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î´ë¶ÈÉ÷ÅÚ¤ÎÁÃ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Æü»Þ»á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð±Ä¿Ø¤Î¿Í»ö¤Ë¤â¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤µ¤ì¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤Î¾ì¤Ç¿ÈÆâ¤ÎÆü»Þ»á¤Ë¡ÖÂº·É¸ì¡×¤ò»È¤¦°ÛÍÍ¤Ê¸÷·Ê¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó ²ÅÇ¼½¤¼£²ñÄ¹¡ÊÅö»þ¡¦1·î27Æü¡Ë
¡ÖÆü»Þ¼èÄùÌò¤ÏÁêÃÌÌò¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÁêÃÌÌò¤Ç¤¹¤«¤é¶ÈÌ³¼¹¹Ô¤Ï¤·¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£º£Æü¤³¤³¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Æü»ÞÁêÃÌÌò¤ÏÄ¹Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤äÃÎ¸«¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢²æ¡¹¤¬·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¯»þ¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤È¤ªÃÎ·Ã¤ò¼Ú¤ê¤¿¤ê¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÀèÇÚ¤Ç¤¹¤«¤éÅöÁ³¤Î¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢Æü»Þ»á¤òÄËÎõ¤ËÈãÈ½¤·¤¿¤Î¤¬¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢HD¤Î³ô¼°¤ò¤ª¤è¤½7%»ý¤ÄÂç³ô¼ç¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ö¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ä¡×¤Ç¤¹¡£
¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ä¤Î½ñ´Ê¡Ê2·î3ÆüÉÕ¡Ë
¡Ö¤Ê¤¼¤¿¤Ã¤¿1¿Í¤ÎÆÈºÛ¼Ô¤¬¤³¤ÎµðÂç¤ÊÊüÁ÷¥°¥ë¡¼¥×¤ò40Ç¯¶á¤¯¤â»ÙÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¤òµö¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¡£Æü»Þ»á¤Ïµî¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ä¤Ï½ñ´Ê¤Ç¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤È¿Æ²ñ¼Ò¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤¬ºþ¿·¤µ¤ì¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¡£Æü»Þ»á¤Î¤è¤¦¤ÊÆÈºÛ¼Ô¤ÎÅÐ¾ì¤òµö¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿¼Ò³°¼èÄùÌò¤ò²áÈ¾¿ô¤È¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
´ë¶ÈÅý¼£¤ÎÀìÌç²È¤Ç¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤ÎÈ¬ÅÄ¿ÊÆóÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÃ±ÂÎ¤Ç¼èÄùÌò¤¬20¿Í°Ê¾å¤¤¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤¬Âç¤¤ÊÌäÂê¤Ç¡Ö»þÂåÃÙ¤ì¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹ÂÎÀ©¡×¤À¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø È¬ÅÄ¿ÊÆóÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ê2·î»þÅÀ¡Ë
¡ÖÄ¹´ü¤Ë¸¢¸Â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Þ¤ºÎò»Ë¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤ËÉ¬¤ºÅÃ¤à¡£¤½¤ì¤«¤é°ì¶¯¡¢Àì²£¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ÏÂ¿Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£Æü»Þ»á¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â±£Á³¤¿¤ëÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢·Ð±Ä¤òÎÉ¤¯¤Ê¤¤Êý¸þ¤ØÍ¶Æ³¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤òÌÛÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Ê¤é¤Ð¼èÄùÌò²ñ¤ÎÀÕÇ¤¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¼Ò³°¼èÄùÌò¤¬Æü»Þ»á¤ÎÍ§Ã£¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ò¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Í¡£¤Þ¤µ¤Ë¾¼ÏÂ¤Î´¶³Ð¡¢¤³¤ì¤¬°ìÈÖÌ¿¼è¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡×
·Ð±ÄÂÎÀ©¤òÂçÉýºþ¿· Æü»Þ»á¤ÏÂàÇ¤¡¢¼èÄùÌò¤òÈ¾¸º
Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÊó¹ð½ñ¤Î¸øÉ½¤¬3·îËö¤ËÇ÷¤ë¤Ê¤«¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤È¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢HD¤Ï3·î27Æü¤Ë¡¢41Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿Æü»Þµ×¼èÄùÌòÁêÃÌÌò¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ22¿Í¤Î¼èÄùÌò¤ÎÂàÇ¤¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç20¿Í¤¤¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼èÄùÌò¤òÈ¾Ê¬¤Î10¿Í¤Ë¤·¡¢½÷À¤Î¼èÄùÌò¤ò3³ä¤È¤·¤¿¤Û¤«¡¢40Âå¤Î¼ã¼ê¤ò¿·¤¿¤ËÅÐÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¶¿å¸¼£¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¤è¤êÆ©ÌÀÀ¤Î¹â¤¤¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î¸ú¤¯²ñ¼Ò·Ð±Ä¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¿Í»öºþ¿·¤Î¤Í¤é¤¤¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤«¤é¤ÎÊó¹ð½ñ¤òÂÔ¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢HD¤Î¶â¸÷½¤¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¿®Íê²óÉü¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¸Â¤êÁáµÞ¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Æü»Þ»á¤«¤é¤Ï¡Ö¥Õ¥¸¥µ¥ó¥±¥¤¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂåÉ½¤ò¼Ç¤¤¹¤ë¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æü»Þ»á¤Ï¸½ºß¤â¹øÄÇ°µÇ÷¹üÀÞ¤ÇÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤Î¸ý¤«¤éÀâÌÀ¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤ÎÂàÇ¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â³Åê¤¹¤ëã·Æ£À¶¿Í¼Ò³°¼èÄùÌò¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¿Í»öÂÎÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³ô¼ç¤Î³§ÍÍ¤Î¤´Íý²ò¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡£¼Ò³°¼èÄùÌò¤¬¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¿·Á¤Ë±è¤Ã¤¿¿Í»ö°Æ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÀ¶¿å¼ÒÄ¹Ä¾³í¤Î¡ÖºÆÀ¸¡¦²þ³×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈËÜÉô¡×¤òÀß¤±¤Æ¡¢¿®Íê²óÉü¤Ë¸þ¤±¤Æ¼ÒÆâÀ©ÅÙ¤äÉ÷ÅÚ¡¢°Õ¼±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÈÀ»°è¤Ê¤²þ³×¡É¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3·î31Æü¤Ë¤Ï¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤È¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢HD¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²ñ¼ÒÂ¦¤¬¸ú²ÌÅª¤ÊºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ä´ë¶ÈÉ÷ÅÚ¤Î²þ³×¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÐ±þºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ä»ëÄ°¼Ô¤Î¿®Íê¤ò²óÉü¤Ç¤¤ë¤«¤¬ºÇÂç¤Î¾ÇÅÀ¤Ç¤¹¡£
TBS¥Æ¥ì¥Ó ÊóÆ»¶É·ÐºÑÉô Ï¡°æ·¼²ð
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÂçÁ¥,
ºßÂð°åÎÅ,
¿ÀÆàÀî,
ÆÁÅç,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
³ùÁÒ,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
Ä¹Ìî,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¥¤¥Ù¥ó¥È