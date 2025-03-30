¡Ö¶¯¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¡Ø¿åÀ±¤ÎËâ½÷¡Ù¥¬¥ó¥À¥à ¡¦¥¨¥¢¥ê¥¢¥ë¡Ä¡Ä¤É¤Î¥â¥Ó¥ë¥¹ー¥Ä¤Ê¤é¾¡¤Æ¤ë¤Î¤«¡©
¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¿åÀ±¤ÎËâ½÷¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¬¥ó¥À¥à¡¦¥¨¥¢¥ê¥¢¥ë¤Ï¡¢¶¯¤µ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ëÅÙ¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡Ö¶¯¤¹¤®¤ë¡×¡Ö²¿¤Ê¤é¾¡¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¬¥ó¥À¥à¥·¥êー¥º¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥â¥Ó¥ë¥¹ー¥Ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆÃ¼ì¤Ê¸ÄÂÎ¤Ç¤â¤¢¤ë¥¨¥¢¥ê¥¢¥ë¡£¾¡¤Æ¤ë¥¬¥ó¥À¥à¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ê»²¹Í¡§¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥ì¥Ã¥¿¡¢¥ß¥ª¥ê¥Í¡¢¥°¥¨¥ë¡¢¥¨¥é¥ó¡¢¥·¥ã¥Ç¥£¥¯¡Ä¿Íµ¤¥¥ã¥é¤Î¿·¥°¥Ã¥º¤¬Íß¤·¤¤¡ª¡Ë
¢£¥¬¥ó¥À¥à¤À¤«¤é¤³¤½¥¨¥¢¥ê¥¢¥ë¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡©
¡¡¥¬¥ó¥À¥à¡¦¥¨¥¢¥ê¥¢¥ë¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¥¹¥ì¥Ã¥¿¡¦¥Þー¥¥å¥êー¤¬¥¢¥¹¥Æ¥£¥«¥·¥¢¹âÅùÀìÌç³Ø±à¤ËÊÔÆþ¤¹¤ëºÝ¤Ë³Ø±à¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¥â¥Ó¥ë¥¹ー¥Ä¤À¡£¿åÀ±¤Ç¤â¶¦¤Ë²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¡¢¥¹¥ì¥Ã¥¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¼¡À¤Âå·²ÂÎ±ó³ÖÁàºîÊ¼´ï¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¬¥ó¥Ó¥Ã¥È¡×¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥·ー¥ë¥É¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥é¥¹¥ìーÎÀ¤È¤Î·èÆ®¤Ç¥À¥áー¥¸¤òÉé¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢¥·¥ó¡¦¥»ー³«È¯¸ø¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ½¤Éü¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¡£µ¡ÂÎ¤Ø¤Î¥À¥áー¥¸¤¬½¤Á¶¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢³°ÉôÁõ¹Ã¤äÁõÈ÷Îà¤Îºþ¿·¡¦ÄÉ²Ã¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀïÆ®¤Ç¥¨¥¢¥ê¥¢¥ë¤¬¸«¤»¤Æ¤¤¿¶¯¤µ¤ËÂÐ¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¥á¥¿Ê¼´ï¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢¤à¤·¤í¥¬¥ó¥À¥à¤ÎÊý¤¬¾¡¤ÁÌÜ¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Ñー¥á¥Ã¥ÈÆÃ¹¶¤À¤«¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Ñー¥á¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¡Ö¡Ø¿åÀ±¤ÎËâ½÷¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¥Ñー¥á¥Ã¥È¤¬ÉáÊ×Åªµ»½Ñ¡×¤ÈÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Ñー¥á¥Ã¥È¤È¤Ï¡¢¡Ø¿åÀ±¤ÎËâ½÷¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¸µÁÇ¤ò»Ø¤¹¡£¥Ñー¥á¥Ã¥È¤Ï¸ÄÂÎÆ±»Î¤Ç¾ðÊó¤ò¶¦Í¤¹¤ëÀ¼Á¤¬¤¢¤ê¡¢ÁÇºà¤ä¿ä¿ÊºÞ¤Ëº®¤¼¤ì¤ÐÀ©¸æ¤¬²ÄÇ½¤À¡£¿ÈÂÎµ¡Ç½³ÈÄ¥µ»½Ñ¡ÖGUND¡×¤Ê¤É¡¢¥Ñー¥á¥Ã¥È¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ»½Ñ¤¬³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¨¥¢¥ê¥¢¥ë¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤È¤·¤¿¤é¡Ä¡Ä¡©
¥Ñー¥á¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¬¥ó¥À¥à¤Ç¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Â¾ºîÉÊ¤Î¥¬¥ó¥À¥à¤Ï¥¨¥¢¥ê¥¢¥ë¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¾¡¤Æ¤½¤¦¤Ê¥¬¥ó¥À¥à¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Øµ¡Æ°ÉðÆ®ÅÁG¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ç¥Ó¥ë¥¬¥ó¥À¥à¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¬¥ó¥À¥à¡¦¥Ð¥ë¥Ð¥È¥¹¤Ê¤É¤À¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥ë¥¬¥ó¥À¥à¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±µ¡¤¬¤â¤Ä¡Ö¼«¸ÊºÆÀ¸¡×Ç½ÎÏ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¡Ö¥¨¥¢¥ê¥¢¥ë¤Ï²ÐÎÏ¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤«¤é¡¢¥Ç¥Ó¥ë¥¬¥ó¥À¥à¤ÎºÆÀ¸¤¬´Ö¤Ë¹ç¤¤¤½¤¦¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡Ö¥Ð¥ë¥Ð¥È¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÂÂÎ·õ¤È¤«¤ò»ý¤Ã¤¿µ¡ÂÎ¤Ê¤éÅÝ¤»¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¡Ö¡Ê¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àUC¡Ù¤Î¡Ë¥æ¥Ë¥³ー¥ó¥¬¥ó¥À¥à¤Î¥µ¥¤¥³¥ß¥å¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Ç¾¡¤Æ¤ë¡×¡Ö¿å¤ÎÃæ¤Ë°ú¤¹þ¤á¤Ð¥º¥´¥Ã¥¯¤Ç²¿¤È¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥â¥Ó¥ë¥¹ー¥Ä¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥¨¥¢¥ê¥¢¥ë¤È¤¤¤¦¥¬¥ó¥À¥à¤¬¤â¤ÄÆÈ¼«À¤âÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¥¨¥¢¥ê¥¢¥ë¤ÏÀ¸¤Êª¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤À¤«¤éÆÃ¼ì¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢Â¾ºîÉÊ¤Î¥¬¥ó¥À¥à¤È¤Ï´ÊÃ±¤Ë¶¯¤µ¤òÈæ³Ó¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£¥¨¥¢¥ê¥¢¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¨¥ê¥¯¥È¤ÎÂ¸ºß¤ÏÂç¤¤¤¤¬¡¢¥¹¥ì¥Ã¥¿°Ê³°¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢µÕ¤Ë¥¨¥ê¥¯¥È¤ÎÂ¸ºß¤¬¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£Ã¯¤¬Áà½Ä¤¹¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥¢¥ê¥¢¥ë¤Ï¶¯¤µ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥¬¥ó¥À¥à¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎºîÉÊÀ¤³¦¤À¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤¿¥â¥Ó¥ë¥¹ー¥Ä¤ä¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Î1¤Ä¡£¤É¤Î¥â¥Ó¥ë¥¹ー¥Ä¤¬¤É¤¦Àï¤¨¤Ð¥¨¥¢¥ê¥¢¥ë¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤Î¤«¡¢º£¸å¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥èー¥¯¥·¥ãー¡Ë