ÆüËÜÂåÉ½DF°ËÆ£ÍÎµ±¡¢Éé½ý¤Ç¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óÂçÂÇ·â¤«¡Ä¥³¥ó¥Ñ¥Ë´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸Â­¤ËÄË¤ß¡×

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Hiroki #Ito verlässt die Arena. Kein Humpeln, aber rund sieht¡Æs auch nicht aus. Fuß wird jetzt näher untersucht. #FCBFCSP @SkySportDE pic.twitter.com/h9qfnouHnI
— Felix Fischer (@felixfischifish) March 29, 2025
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